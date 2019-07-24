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24 июля 2019, 14:57

ТОП-10 иномарок в России, собранных за границей

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В России насчитывается 16,6 млн иномарок иностранного производства, или чуть более 38% всего отечественного автопарка. Львиную долю из них составляют автомобили японских брендов.
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По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего в нашей стране импортных автомобилей, собранных на зарубежных заводах Toyota – 3,5 млн экземпляров. Причем из всех «Тойот», зарегистрированных в России, 92% - именно иностранного производства. Второе место занимают автомобили Nissan, их в нашей стране насчитывается 1,6 млн экземпляров или 75% от всех легковушек этого бренда в России. Третье место досталось Mitsubishi с показателем 1 млн машин, занимающих долю 88%.

Замыкают пятерку наиболее распространенных в России иномарок иностранного производства Volkswagen (828 тыс., экз., 51%) и Hyundai (752 тыс. экз., 37%). Далее следуют: Honda (746 тыс. экз.; 100%), Daewoo (725 тыс. экз.; 99%), Mercedes-Benz (664 тыс. экз.; 100%), Audi (604 тыс. экз.; 96%) и Mazda (589 тыс. экз.; 79%).

Для сравнения, самая распространенная иномарка российской сборки – Kia (1,64 млн экз.). На второй строчке расположилась марка Renault (1,46 млн экз.), на третьей – Hyundai (1,3 млн экз.). Четвертое место занимает Chevrolet (1,24 млн экз.), а пятое - Ford (825 тыс. экз.). Марке Volkswagen досталось шестое место (787 тыс. экз.). Замыкают список с небольшим отставанием друг от друга Skoda (553 тыс. экз.) и Nissan (523 тыс. экз.), а также Toyota (320 тыс. экз.) и Opel (318 тыс. экз.).

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ТОП-10 иномарок в России, собранных за границей
{{material_127036}}По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего в нашей стране импортных автомобилей, собранных на зарубежных заводах Toyota – 3,5 млн экземпляров. Причем из всех «Тойот», зарегистрированных в России, 92% - именно иностранного производства. Второе место занимают автомобили Nissan, их в нашей стране насчитывается 1,6 млн экземпляров или 75% от всех легковушек этого бренда в России. Третье место досталось Mitsubishi с показателем 1 млн машин, занимающих долю 88%.Замыкают пятерку наиболее распространенных в России иномарок иностранного производства Volkswagen (828 тыс., экз., 51%) и Hyundai (752 тыс. экз., 37%). Далее следуют: Honda (746 тыс. экз.; 100%), Daewoo (725 тыс. экз.; 99%), Mercedes-Benz (664 тыс. экз.; 100%), Audi (604 тыс. экз.; 96%) и Mazda (589 тыс. экз.; 79%).Для сравнения, самая распространенная иномарка российской сборки – Kia (1,64 млн экз.). На второй строчке расположилась марка Renault (1,46 млн экз.), на третьей – Hyundai (1,3 млн экз.). Четвертое место занимает Chevrolet (1,24 млн экз.), а пятое - Ford (825 тыс. экз.). Марке Volkswagen досталось шестое место (787 тыс. экз.). Замыкают список с небольшим отставанием друг от друга Skoda (553 тыс. экз.) и Nissan (523 тыс. экз.), а также Toyota (320 тыс. экз.) и Opel (318 тыс. экз.).
2019-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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