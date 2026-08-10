Россияне выбрали китайское: какой кроссовер стал народным фаворитом вместо ушедших премиум-брендов

10 августа 2026, 13:09
Топ-10 китайских кроссоверов в России: статистика и новые лидеры рынка 2026
Топ-10 китайских кроссоверов в России: статистика и новые лидеры рынка 2026
В 2026 году китайские кроссоверы заняли заметную долю российского рынка, вытеснив привычные бренды. Аналитики отмечают, что спрос на эти автомобили связан с сочетанием цены, оснащения и локализации производства. Какие модели оказались в числе самых востребованных - в нашем материале.
В 2026 году китайские кроссоверы уверенно закрепились в числе самых популярных автомобилей на российском рынке. По данным аналитического агентства «Автостат», в стране зарегистрировано более 3,1 миллиона машин китайских брендов, что составляет 6,6% от всего автопарка. Подобный рост связан не только с уходом иностранных марок, но и активной локализации производства, а также привлекательного соотношения цен и оснащения.
Лидером рейтинга стал Haval Jolion - эта модель собирается в Тульской области и уже несколько лет конкурирует по продажам с отечественными фаворитами. У Jolion 238 600 зарегистрированных экземпляров, что составляет 7,6% от всех китайских авто в России. Эксперты отмечают, что успех модели связан с удачным балансом стоимости, технической характеристикой и качественной сборкой.
На втором месте – Chery Tiggo 7 Pro Max (ныне Tenet T7), привлекающий внимание покупателей просторным салоном, современным оснащением и полным приводом. Производство моделей организовано на бывшем заводе Volkswagen, количество зарегистрированных машин достигло 130 900 (4,2%).
Третью строчку занимает Geely Coolray - компактный и динамичный кроссовер, который был популярен еще до массового ухода западных брендов. Сейчас его выпускают в Беларуси под именем Belgee X50. В России зарегистрировано 110 600 таких автомобилей (3,5%).
Geely Monjaro, позиционируемый как премиальный кроссовер на платформе CMA, занял четвертое место со 108 100 экземплярами (3,4%). Модель отличается богатым оснащением и дизайном, а также тем фактом, что она стала альтернативой ушедшим премиальным маркам. В ближайшее время Monjaro войдет в линейку возрождения бренда Volga.
Chery Tiggo 4 Pro — самый доступный кроссовер бренда, который часто выбирают для частных парков и автошкол. Его компактность и атмосферный мотор оценили 101 600 владельцев (3,2%).
Omoda C5, дочерний бренд Chery, отличается блестящими результатами и ориентирован на молодежную аудиторию. Модели второго поколения появились в 2026 году, количество зарегистрированных машин достигло 98 500 (3,1%).
Haval F7, среднеразмерный кроссовер, стал бестселлером после Jolion и M6. В России зарегистрировано 95 200 таких авто (3%).
Haval M6 – рестайлинг H6 первого поколения – привлекает покупателей ценой, сравнимой с Jolion. На рынке есть как новые, так и подержанные экземпляры, всего 83 900 машин (2,7%).
Geely Atlas, который продается уже десять лет, также сохранил свое положение благодаря обновлениям и версии Atlas Pro и Belgee X70. Сейчас модель выпускается на платформе CMA, а в России зарегистрировано 68 300 автомобилей (2,2%).
Chery Tiggo 4, прошедший второй рестайлинг в 2024 году, отличается новым интерьером и внешностью. Сейчас модель продается под именем Tenet T4, количество зарегистрированных машин составляет 63 200 (2%).
Рост популярности китайских кроссоверов в России связан не только с уходом западных брендов, но и с изменением потребительских предпочтений. Многие водители отмечают, что современные китайские автомобили отличаются богатым оснащением, современными технологиями и привлекательной ценой. Кроме того, локализация производства позволяет снизить стоимость и упростить сервисное обслуживание.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Омода, Белджи, Тенет
-
10.08.2026, 14:30
Tenet T8: сколько реально стоит содержание электрокара в России
Владельцы Tenet T8 в России сталкиваются с неожиданными расходами на страховку, дополнительные опции и сезонную замену шин. Материал поможет разобраться, какие траты стоит учитывать при эксплуатации этой модели и как выбрать оптимальные решения для российских условий.Читать далее
-
10.08.2026, 13:53
Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию
Мало кто знает, что на рынке появились новые схемы ввоза почти новых кроссоверов из Киргизии по ценам, которые заметно ниже официальных. Эксперт объяснил, какие модели сейчас особенно выгодны, и почему экономия может достигать сотен тысяч рублей. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 13:18
Где дешевле купить китайский кроссовер в 2026 году: сравнение схем и рисков
В 2026 году схемы ввоза китайских автомобилей через страны СНГ позволяют сэкономить сотни тысяч рублей, но с апреля правила ужесточились. Разбираемся, где сейчас выгоднее брать новые кроссоверы и какие подводные камни ждут покупателей.Читать далее
-
10.08.2026, 10:29
Haval Jolion спустя год: реальные плюсы и минусы кроссовера на российском рынке
Haval Jolion за год эксплуатации показал себя неоднозначно: современный дизайн, просторный салон и технологии сочетаются с особенностями трансмиссии и быстрым падением стоимости. В материале - честный разбор, почему это важно для покупателей сегодня.Читать далее
-
10.08.2026, 08:34
Tenet T8: первые сотни километров выявили неожиданные нюансы эксплуатации
Испытания Tenet T8 в условиях российской зимы выявили ряд особенностей и недочетов, которые могут повлиять на комфорт и безопасность водителя. В материале - разбор ключевых плюсов и минусов модели, актуальных для покупателей в 2026 году.Читать далее
-
10.08.2026, 04:07
Chery Tiggo 7 ProMax AWD: особенности полного привода и нюансы городской эксплуатации
Полноприводная версия Chery Tiggo 7 ProMax AWD отличается не только технически, но и по ощущениям за рулем. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов салона, динамики и режимов, а также почему это актуально для российских дорог именно сейчас.Читать далее
-
10.08.2026, 01:07
Лучшие автомобили для дачи и бездорожья: сравнение моделей по проходимости и вместимости
Выбор автомобиля для поездок за город зависит не только от бюджета, но и от реальных дорожных условий. Важно учитывать клиренс, тип привода и вместимость, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Разбираемся, какие модели подходят для российских дорог и почему.Читать далее
-
10.08.2026, 14:09
Топ-5 автомобилей для пенсионеров в России: бюджетные и надежные модели 2025 года
Рынок автомобилей для пенсионеров в России в 2025 году ограничен, но есть модели, которые выделяются простотой, доступностью и минимальными затратами на обслуживание. Эксперты выделяют пять машин, подходящих для разных сценариев эксплуатации.Читать далее
-
10.08.2026, 13:42
Какие изменения в механике Lada Granta удивили владельцев за 14 лет
Механическая коробка передач Lada Granta за последние годы претерпела серьезные доработки, о которых мало кто знает. Новые решения повлияли на комфорт, динамику и надежность, а также изменили подход к эксплуатации в российских условиях. Какие детали скрыты за обновлениями и что это значит для водителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.08.2026, 12:29
EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации
EL MOTO Panigale S - электромотоцикл с внешностью Ducati Panigale, который не требует прав категории А и регистрации. Модель выделяется запасом хода до 180 км, максимальной скоростью 135 км/ч и простым обслуживанием. Это актуально для тех, кто ищет быстрый и легальный транспорт для города.Читать далее
-
10.08.2026, 12:10
Volga K40: цена, моторы, комплектации и полный привод - что важно знать о новинке
Volga K40 - самый доступный кроссовер возрожденной марки, который уже появился у дилеров. В материале - подробности о моторах, комплектациях, ценах и наличии полного привода. Разбираемся, чем эта модель может заинтересовать российских покупателей именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Омода, Белджи, Тенет
-
10.08.2026, 14:30
Tenet T8: сколько реально стоит содержание электрокара в России
Владельцы Tenet T8 в России сталкиваются с неожиданными расходами на страховку, дополнительные опции и сезонную замену шин. Материал поможет разобраться, какие траты стоит учитывать при эксплуатации этой модели и как выбрать оптимальные решения для российских условий.Читать далее
-
10.08.2026, 13:53
Три кроссовера до 3 млн рублей: новые схемы ввоза авто через Киргизию
Мало кто знает, что на рынке появились новые схемы ввоза почти новых кроссоверов из Киргизии по ценам, которые заметно ниже официальных. Эксперт объяснил, какие модели сейчас особенно выгодны, и почему экономия может достигать сотен тысяч рублей. Что грозит покупателям и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 13:18
Где дешевле купить китайский кроссовер в 2026 году: сравнение схем и рисков
В 2026 году схемы ввоза китайских автомобилей через страны СНГ позволяют сэкономить сотни тысяч рублей, но с апреля правила ужесточились. Разбираемся, где сейчас выгоднее брать новые кроссоверы и какие подводные камни ждут покупателей.Читать далее
-
10.08.2026, 10:29
Haval Jolion спустя год: реальные плюсы и минусы кроссовера на российском рынке
Haval Jolion за год эксплуатации показал себя неоднозначно: современный дизайн, просторный салон и технологии сочетаются с особенностями трансмиссии и быстрым падением стоимости. В материале - честный разбор, почему это важно для покупателей сегодня.Читать далее
-
10.08.2026, 08:34
Tenet T8: первые сотни километров выявили неожиданные нюансы эксплуатации
Испытания Tenet T8 в условиях российской зимы выявили ряд особенностей и недочетов, которые могут повлиять на комфорт и безопасность водителя. В материале - разбор ключевых плюсов и минусов модели, актуальных для покупателей в 2026 году.Читать далее
-
10.08.2026, 04:07
Chery Tiggo 7 ProMax AWD: особенности полного привода и нюансы городской эксплуатации
Полноприводная версия Chery Tiggo 7 ProMax AWD отличается не только технически, но и по ощущениям за рулем. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов салона, динамики и режимов, а также почему это актуально для российских дорог именно сейчас.Читать далее
-
10.08.2026, 01:07
Лучшие автомобили для дачи и бездорожья: сравнение моделей по проходимости и вместимости
Выбор автомобиля для поездок за город зависит не только от бюджета, но и от реальных дорожных условий. Важно учитывать клиренс, тип привода и вместимость, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Разбираемся, какие модели подходят для российских дорог и почему.Читать далее
-
10.08.2026, 14:09
Топ-5 автомобилей для пенсионеров в России: бюджетные и надежные модели 2025 года
Рынок автомобилей для пенсионеров в России в 2025 году ограничен, но есть модели, которые выделяются простотой, доступностью и минимальными затратами на обслуживание. Эксперты выделяют пять машин, подходящих для разных сценариев эксплуатации.Читать далее
-
10.08.2026, 13:42
Какие изменения в механике Lada Granta удивили владельцев за 14 лет
Механическая коробка передач Lada Granta за последние годы претерпела серьезные доработки, о которых мало кто знает. Новые решения повлияли на комфорт, динамику и надежность, а также изменили подход к эксплуатации в российских условиях. Какие детали скрыты за обновлениями и что это значит для водителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.08.2026, 12:29
EL MOTO Panigale S: электромотоцикл до 135 км/ч без прав и регистрации
EL MOTO Panigale S - электромотоцикл с внешностью Ducati Panigale, который не требует прав категории А и регистрации. Модель выделяется запасом хода до 180 км, максимальной скоростью 135 км/ч и простым обслуживанием. Это актуально для тех, кто ищет быстрый и легальный транспорт для города.Читать далее
-
10.08.2026, 12:10
Volga K40: цена, моторы, комплектации и полный привод - что важно знать о новинке
Volga K40 - самый доступный кроссовер возрожденной марки, который уже появился у дилеров. В материале - подробности о моторах, комплектациях, ценах и наличии полного привода. Разбираемся, чем эта модель может заинтересовать российских покупателей именно сейчас.Читать далее