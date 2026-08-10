Россияне выбрали китайское: какой кроссовер стал народным фаворитом вместо ушедших премиум-брендов

Топ-10 китайских кроссоверов в России: статистика и новые лидеры рынка 2026

В 2026 году китайские кроссоверы заняли заметную долю российского рынка, вытеснив привычные бренды. Аналитики отмечают, что спрос на эти автомобили связан с сочетанием цены, оснащения и локализации производства. Какие модели оказались в числе самых востребованных - в нашем материале.

В 2026 году китайские кроссоверы заняли заметную долю российского рынка, вытеснив привычные бренды. Аналитики отмечают, что спрос на эти автомобили связан с сочетанием цены, оснащения и локализации производства. Какие модели оказались в числе самых востребованных - в нашем материале.

В 2026 году китайские кроссоверы уверенно закрепились в числе самых популярных автомобилей на российском рынке. По данным аналитического агентства «Автостат», в стране зарегистрировано более 3,1 миллиона машин китайских брендов, что составляет 6,6% от всего автопарка. Подобный рост связан не только с уходом иностранных марок, но и активной локализации производства, а также привлекательного соотношения цен и оснащения.

Лидером рейтинга стал Haval Jolion - эта модель собирается в Тульской области и уже несколько лет конкурирует по продажам с отечественными фаворитами. У Jolion 238 600 зарегистрированных экземпляров, что составляет 7,6% от всех китайских авто в России. Эксперты отмечают, что успех модели связан с удачным балансом стоимости, технической характеристикой и качественной сборкой.

На втором месте – Chery Tiggo 7 Pro Max (ныне Tenet T7), привлекающий внимание покупателей просторным салоном, современным оснащением и полным приводом. Производство моделей организовано на бывшем заводе Volkswagen, количество зарегистрированных машин достигло 130 900 (4,2%).

Третью строчку занимает Geely Coolray - компактный и динамичный кроссовер, который был популярен еще до массового ухода западных брендов. Сейчас его выпускают в Беларуси под именем Belgee X50. В России зарегистрировано 110 600 таких автомобилей (3,5%).

Geely Monjaro, позиционируемый как премиальный кроссовер на платформе CMA, занял четвертое место со 108 100 экземплярами (3,4%). Модель отличается богатым оснащением и дизайном, а также тем фактом, что она стала альтернативой ушедшим премиальным маркам. В ближайшее время Monjaro войдет в линейку возрождения бренда Volga.

Chery Tiggo 4 Pro — самый доступный кроссовер бренда, который часто выбирают для частных парков и автошкол. Его компактность и атмосферный мотор оценили 101 600 владельцев (3,2%).

Omoda C5, дочерний бренд Chery, отличается блестящими результатами и ориентирован на молодежную аудиторию. Модели второго поколения появились в 2026 году, количество зарегистрированных машин достигло 98 500 (3,1%).

Haval F7, среднеразмерный кроссовер, стал бестселлером после Jolion и M6. В России зарегистрировано 95 200 таких авто (3%).

Haval M6 – рестайлинг H6 первого поколения – привлекает покупателей ценой, сравнимой с Jolion. На рынке есть как новые, так и подержанные экземпляры, всего 83 900 машин (2,7%).

Geely Atlas, который продается уже десять лет, также сохранил свое положение благодаря обновлениям и версии Atlas Pro и Belgee X70. Сейчас модель выпускается на платформе CMA, а в России зарегистрировано 68 300 автомобилей (2,2%).

Chery Tiggo 4, прошедший второй рестайлинг в 2024 году, отличается новым интерьером и внешностью. Сейчас модель продается под именем Tenet T4, количество зарегистрированных машин составляет 63 200 (2%).

Рост популярности китайских кроссоверов в России связан не только с уходом западных брендов, но и с изменением потребительских предпочтений. Многие водители отмечают, что современные китайские автомобили отличаются богатым оснащением, современными технологиями и привлекательной ценой. Кроме того, локализация производства позволяет снизить стоимость и упростить сервисное обслуживание.