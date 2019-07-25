25 июля 2019, 12:10
ТОП-10 китайских марок в России
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На начало 2019 года в нашей стране насчитывалось почти 600 тысяч автомобилей китайских марок. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие из них наиболее популярны.
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Пока же свыше 25% от всех зарегистрированных в России автомобилей китайских марок – это Chery (163 тыс. экз.). Второе место по распространенности занимают машины Lifan (150 тыс. экз.). На третьей строчке – Great Wall (117,3 тыс. экз.). Последней в списке китайских марок с автопарком свыше 100 тысяч машин числится Geely с результатом 102,5 тыс. экземпляров.
Парк остальных китайских брендов значительно скромнее. У занимающей пятое место BYD на 1 января 2019 года не было даже 15 тысяч машин (14,1 тыс. экз.). В ТОП-10 также вошли FAW (10,1 тыс. экз.), Haval (5,9 тыс. экз.), Haima (5,2 тыс. экз.), Changan (5,1 тыс. экз.) и DFM (4,3 тыс. экз.). За последние полгода цифры немного изменились. С января по июнь отечественные дилеры реализовали 16 тыс. новых автомобилей китайских марок. Лидером стала Geely (4 тыс. экз.), на втором месте – Haval (3,5 тыс. экз.), на третьем - Chery (2,8 тыс. экз.).
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