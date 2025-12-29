Самые яркие копии известных мотоциклов из Китая — удивительные сходства и неожиданные отличия

29 декабря 2025, 07:02
Топ-10 китайских мотоциклов-клонов: как Поднебесная копирует мировые бренды
Китайские производители не перестают удивлять своими копиями известных мотоциклов. В этой подборке - самые интересные и необычные клоны, которые вызывают споры и улыбки. Почему китайцы продолжают копировать, и что из этого выходит? Узнайте, какие модели попали в топ-10 и чем они отличаются от оригиналов.
Понятие авторского права в Китае до сих пор вызывает вопросы, а поток копий мировых брендов не иссякает. Особенно это заметно на рынке мотоциклов, где китайские производители не стесняются вдохновляться чужими идеями. Сегодня мы рассмотрим десятку самых ярких клонов известных мотоциклов, которые появились в КНР за последние годы.
10 место занимает Chang Jiang 650 - мотоцикл, который по сути является потомком советского М-72, а тот, в свою очередь, был создан на основе довоенного BMW R71. Компания Chang Jiang давно известна в Китае, и ее 650-я модель - это современная версия классического мотоцикла повышенной проходимости. Ранее фирма выпускала еще более смелую копию - CZ750.
На 9 позиции - Jiangsu Xinri, электрический скутер, который подозрительно напоминает обновленную Honda Goldwing. Компания специализируется на электромобилях и скутерах, а этот проект пока существует только в виде патента. Неизвестно, появится ли он на дорогах, но китайские инженеры уже готовы удивлять.
Восьмое место достается Jonway YY250 - копии BMW F650 CS. Оригинал не был хитом продаж, но китайцы решили, что даже не самые популярные модели достойны клонирования. Jonway YY250 получил мотор на 16 лошадиных сил и внешность, которую сложно отличить от немецкого прототипа.
Седьмую строчку занимает Zhejiang Jiajue C8 Tomahawk - явная отсылка к KTM Duke 200. Китайская версия комплектуется моторами от 150 до 300 кубиков, а дизайн вызывает смешанные чувства даже у поклонников оригинала. Впрочем, в Китае свои стандарты красоты и мощности.
На шестом месте - Sigma Warrior 350, вдохновленный Ducati 848. Здесь китайцы попытались повторить не только внешний вид, но и технические характеристики: двухцилиндровый мотор на 349 кубиков, четыре выхлопные трубы и агрессивный дизайн. Модель пользуется популярностью в Пакистане.
Пятерку лидеров открывает Kengo R350 - клон Kawasaki Ninja 300. Официально в СНГ эта модель не продавалась, но отдельные экземпляры попадали на рынок через частных импортеров. Чаще всего такие мотоциклы оснащались простыми одноцилиндровыми моторами на 150–200 кубиков, а иногда даже двигателями от Honda Cub 50.
Четвертое место делят сразу несколько моделей: Jida JD250, Wels Impulse 250, Viper V250R-1 и другие. Все они - вариации на тему Yamaha R125, которые ввозились в СНГ под разными брендами. Китайские спортбайки обычно комплектуются одноцилиндровыми моторами и отличаются доступной ценой, что делает их популярными среди молодежи.
Тройку лидеров открывает Lifan LF400, известный также как Stels Cruiser 400. Это копия легендарной Yamaha Virago 400, которая славилась легкостью и надежностью. Китайская версия предлагает 30 лошадиных сил и почти полную совместимость по запчастям с оригиналом, что особенно ценят владельцы.
На втором месте - Irbis Z1, один из самых популярных китайских спортбайков. Внешне он напоминает Honda CBR 600RR, но под обтекателями скрывается скромный одноцилиндровый мотор на 24 лошадиные силы. Несмотря на это, модель пользуется спросом благодаря эффектному виду.
Победителем рейтинга становится ZJMR12 - реплика Honda CBR 250R. Китайцы постарались сделать копию максимально похожей на оригинал, хотя под капотом всего 150 кубиков и 11 лошадиных сил. Зато у этого мотоцикла есть кик-стартер, что редко встретишь у современных моделей.
Китайские мотоциклы-клоны вызывают споры: одни считают их удачным бюджетным вариантом, другие - примером отсутствия индивидуальности. Но факт остается фактом: китайский мотопром развивается, и, возможно, в ближайшем будущем мы увидим не только копии, но и оригинальные разработки, способные конкурировать с мировыми брендами.
