Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

4 января 2026, 19:03

Скутеры из Китая — стоит ли покупать? Личный опыт и неожиданные фавориты

Китайские скутеры уверенно завоевывают рынок. В подборке - лучшие модели с разным объемом двигателя. Оценены реальные плюсы и минусы. Некоторые варианты удивят даже опытных водителей. Проверьте, кто попал в топ.

В последние годы скутеры из Китая стали настоящим спасением для тех, кто ищет недорогой и надежный транспорт. Рост цен на технику не сбавляет обороты, а значит, компактные мотороллеры становятся все более востребованными. Особенно если речь идет о моделях, которые не только доступны по цене, но и радуют качеством сборки. В этом обзоре - самые интересные китайские скутеры, которые заслужили признание пользователей и экспертов.

Лучшие скутеры до 50 кубов: легкость и экономия

STELS Vortex 50 - один из лидеров среди бюджетных скутеров. Его отличает высокая ремонтопригодность, приличный клиренс и возможность разогнаться до 80 км/ч. Модель собирается в России, что облегчает поиск запчастей. Экономичный расход топлива и простота обслуживания делают его отличным выбором для новичков.

Racer BWS RC50QT-6X - вариант для тех, кто ценит экономию. Четырехтактный двигатель, минимальный расход топлива и надежные тормоза. Максимальная скорость - 49 км/ч, что вполне достаточно для городских поездок. 

Фото: Motoland

Motoland PALADIN 50 - самый легкий скутер в подборке. Его вес - всего 79 кг, что делает аппарат маневренным и удобным для парковки. Большой багажник порадует тех, кто часто возит с собой покупки. Однако сиденье для второго пассажира не самое удобное - этот момент стоит учитывать.

Sym Orbit 50 - компактный и маневренный скутер с четырехтактным мотором. Его выбирают за удобство в городских условиях и современный дизайн. Некоторые пользователи жалуются на неудачное расположение ручек, но в остальном модель оставляет приятное впечатление.

Vento Smart 2 - мощный представитель класса до 50 кубов. Двигатель выдает 10,8 л.с., а максимальная скорость достигает 95 км/ч. Вместительный бак и грузоподъемность до 150 кг делают его универсальным решением для разных задач.

Скутеры свыше 50 кубов: мощность и комфорт

SYM Symphony SR 125 - компактный и маневренный скутер с мощными дисковыми тормозами. Его выбирают за надежность и экономичный расход топлива. Отлично подходит для ежедневных поездок по городу.

Sym Maxsym 600i - настоящий гигант среди скутеров. Мощность 45 л.с., скорость до 190 км/ч, инжектор и система ABS. Весит он немало, но зато обеспечивает отличную динамику и безопасность на трассе.

Irbis Nirvana 150cc - узнаваемая модель с хорошим запасом прочности. Надежный двигатель, экономичный расход топлива и максимальная скорость 90 км/ч. Отличный вариант для тех, кто ценит баланс между ценой и качеством.

Фото: STELS

Stels Vortex 150 - скутер российской сборки с доступными запчастями. Компактные размеры, четырехтактный мотор и небольшой бак. Подойдет тем, кто ищет простое и недорогое решение для города.

SYM Joyride 200i EVO - скутер с жидкостным охлаждением и мощным двигателем. Инжекторная система, двойное охлаждение и высокая грузоподъемность. Подходит для дальних поездок и перевозки тяжелых грузов.

Лидеры прошлых лет: проверенные временем

Irbis Grace 150 - один из самых надежных скутеров последних лет. Высокая ремонтопригодность, доступные запчасти и экономичный расход топлива. Его выбирают те, кто не хочет тратить время на частый ремонт.

HONLING NAVIGATOR 50 - скутер с легким доступом к запчастям и невысокой ценой. Высокий клиренс и барабанный тормоз делают его удобным для езды по разным дорогам.

Nexus Shift - модель, которая сочетает в себе надежность, экономичность и простоту обслуживания. Отличный выбор для тех, кто ищет недорогой, но качественный скутер.

VENTA VT-50QT-7 - легкий и мощный скутер с четырехтактным мотором. Барабанный задний тормоз и минимальный вес делают его удобным для начинающих водителей.

SYM GTS 300i EVO - макси-скутер с водяным охлаждением и мощным двигателем. Дисковые тормоза спереди и сзади, высокая мощность и современная конструкция. Подойдет тем, кто ищет максимум возможностей в одном аппарате.

Китайские скутеры давно перестали быть компромиссом между ценой и качеством. Сегодня это полноценные участники рынка, которые могут конкурировать с европейскими и японскими аналогами. Главное - выбрать модель, которая подойдет именно вам.

Упомянутые марки: Lifan, Honda, Suzuki, Yamaha, Stels, Racer
