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5 декабря 2019, 15:20

ТОП-10 кроссоверов ноября в России

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги ноябрьских продаж новых вседорожников – самого популярного сегмента российского авторынка. Лидерство продолжает удерживать Hyundai Creta. За месяц дилеры реализовали 7,3 тыс. экземпляров или на 7% больше, чем годом ранее.
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Изучая самый востребованный на российском рынке сегмент SUV, специалисты аналитического агентства «Автостат» ...
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На фоне общего падения в нашей стране продаж новых легковых автомобилей Hyundai Creta демонстрирует рост. По сравнению с ноябрем 2018 года спрос на модель вырос на 7% до 7 272 автомобилей. Второе место почти с двукратным отрывом занимает Volkswagen Tiguan, который в минувшем месяце разошелся тиражом 3 718 экземпляров и ростом в те же 7%. На третьей строчке расположился Renault Duster. На нем остановили свой выбор 3 443 покупателя (-5%).

Корейскому кроссоверу Kia Sportage досталось четвертое место. В ноябре дилеры продали 2 942 экземпляра (-5%). Замыкает пятерку бестселлеров отечественного SUV-сегмента российская Lada 4x4 с показателем 2 919 проданных автомобилей (-6%). Кроме того, в ТОП-10 вседорожников в ноябре вошли: Toyota RAV4 (2 672 экз., +17%), Skoda Kodiaq (2 204 экз., +27%), Nissan Qashqai (2 458 экз., +7%), Mitsubishi Outlander (2 334 экз., -5%) и Hyundai Tucson (2 152 экз., +18%).

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года первое место безоговорочно достается Hyundai Creta с показателем 66 тыс. проданных автомобилей (+6%). Второе место удерживает теряющий популярность Renault Duster (34,5 тыс. экз., -12%). Volkswagen Tiguan пока находится на третьем месте (32,9 тыс. экз.), но спрос на него стабильно растет (+10%).

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ТОП-10 кроссоверов ноября в России
{{material_128248}}На фоне общего падения в нашей стране продаж новых легковых автомобилей Hyundai Creta демонстрирует рост. По сравнению с ноябрем 2018 года спрос на модель вырос на 7% до 7 272 автомобилей. Второе место почти с двукратным отрывом занимает Volkswagen Tiguan, который в минувшем месяце разошелся тиражом 3 718 экземпляров и ростом в те же 7%. На третьей строчке расположился Renault Duster. На нем остановили свой выбор 3 443 покупателя (-5%).Корейскому кроссоверу Kia Sportage досталось четвертое место. В ноябре дилеры продали 2 942 экземпляра (-5%). Замыкает пятерку бестселлеров отечественного SUV-сегмента российская Lada 4x4 с показателем 2 919 проданных автомобилей (-6%). Кроме того, в ТОП-10 вседорожников в ноябре вошли: Toyota RAV4 (2 672 экз., +17%), Skoda Kodiaq (2 204 экз., +27%), Nissan Qashqai (2 458 экз., +7%), Mitsubishi Outlander (2 334 экз., -5%) и Hyundai Tucson (2 152 экз., +18%).По итогам одиннадцати месяцев 2019 года первое место безоговорочно достается Hyundai Creta с показателем 66 тыс. проданных автомобилей (+6%). Второе место удерживает теряющий популярность Renault Duster (34,5 тыс. экз., -12%). Volkswagen Tiguan пока находится на третьем месте (32,9 тыс. экз.), но спрос на него стабильно растет (+10%).
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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