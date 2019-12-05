5 декабря 2019, 15:20
ТОП-10 кроссоверов ноября в России
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги ноябрьских продаж новых вседорожников – самого популярного сегмента российского авторынка. Лидерство продолжает удерживать Hyundai Creta. За месяц дилеры реализовали 7,3 тыс. экземпляров или на 7% больше, чем годом ранее.
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Корейскому кроссоверу Kia Sportage досталось четвертое место. В ноябре дилеры продали 2 942 экземпляра (-5%). Замыкает пятерку бестселлеров отечественного SUV-сегмента российская Lada 4x4 с показателем 2 919 проданных автомобилей (-6%). Кроме того, в ТОП-10 вседорожников в ноябре вошли: Toyota RAV4 (2 672 экз., +17%), Skoda Kodiaq (2 204 экз., +27%), Nissan Qashqai (2 458 экз., +7%), Mitsubishi Outlander (2 334 экз., -5%) и Hyundai Tucson (2 152 экз., +18%).
По итогам одиннадцати месяцев 2019 года первое место безоговорочно достается Hyundai Creta с показателем 66 тыс. проданных автомобилей (+6%). Второе место удерживает теряющий популярность Renault Duster (34,5 тыс. экз., -12%). Volkswagen Tiguan пока находится на третьем месте (32,9 тыс. экз.), но спрос на него стабильно растет (+10%).
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
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