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18 августа 2021, 14:59

ТОП-10 крутых автомобилей, которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс. рублей

Автосвалки США и Европы поражают изобилием приличных машин. Если бы вы жили в США, вы могли бы купить эти крутые автомобили менее чем за 5000 долларов (367 400 рублей).
Фото: hotcars.com
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей
ТОП 10 крутых автомобилей которые вы могли бы купить на свалке США за 350 тыс рублей

Существуют два типа людей. Для первого типа свалка — это место для бесполезной груды металла. Такие люди редко бывают на кладбищах автомобилей. Машины, которые оказываются на американских свалках, не умирают добровольно, им просто не дают возможности жить той жизнью, которую они заслуживают, считает второй тип.

При определенных знаниях из поддержанного автомобиля со свалки можно сделать отличную модель. Посмотрите, что вы могли бы купить на американской свалке по цене до 400 тыс. рублей и модернизировать под свой вкус.

Nissan 240SX (1989–1998)

Найти иголку в стоге сена проще, чем найти 240SX в приличном состоянии, и на это есть веские причины. Модели S13 и S14 были очень востребованы, поэтому не так много доступных примеров с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. 240SX также называют иконой JDM, который который оснащен 2,4-литровым мотором мощностью 140 л.с. Но в умелых руках мощность можно повысить до 350 л.с. Такой автомобиль на свалке можно найти за 3500 долларов (257 250 рублей).

Scion XB (2004–2006)

Квадратный Scion XB идеальный вариант для семьи. Этот компактный автомобиль обладает скромным 1,5-литровым двигателем мощностью 108 л.с., который от 0 до 60 миль в час разгоняется менее чем за 10 секунд. Но модифицированные Scion XB способны привлекать к себе внимание, тем более, что Scion это одно из подразделений Toyota.

Mazda RX-7 FB

Mazda RX-7 FB оснащен культовым двигателем Wankle Rotary рабочим объемом 1,1 литра мощностью 100 л.с. Со временем FB предлагался с турбонаддувом и мощностью 162 л.с. Распределение веса 50/50 и снаряженная масса менее тонны сделали FB абсолютной мечтой. Маленький роторный двигатель отличная платформа для получения мощности по доступной цене.

Porsche 944 1984 года

Мало того, что 944 невероятно красив быстр, с ним легко работать, он обладает огромным потенциалом увеличения мощности. Эта модель Porsche оснащалась атмосферным 2,5, 2,7 или 3,0-литровым двигателями, развивающими мощность до 208 л.с. Также была доступна версия с турбонаддувом 944 Turbo. Достаточно надежная немецкая техника и доступная цена позволяют альтруистам строить свои первые безумные проекты.

Honda CRX Si 1988 года

Этот экономичный хэтчбек появился у Honda в конце 80-х. CRX Si весит более 900 кг, а более ранние модели весили около 800 кг. Эта чрезвычайно легкая Honda оснащалась различными двигателями, но топовая версия Si получила 1,6-литровый мотор VTEC мощностью 150 л.с.

BMW 3 (E30)

Этот BMW предлагался с большим количеством вариантов двигателей от 1,6-литрового рядного 4-цилиндрового мощностью 74 л.с. до 2,7-литрового рядного 6-цилиндрового мощностью 169 л.с. Один из лучших и дешевых 316i. Комбинация четкой управляемости и вневременного дизайна делают эту модель привлекательной.

Honda Beat 1991 года

У этих японских автомобилей много поклонников. Снаряженная масса Honda Beat составляет всего 760 кг, он оснащен трехцилиндровым двигателем без наддува и небольшим рабочим объемом 656 куб. Эта маленькая «Хонда» разгоняется с места до сотни за 13 секунд и развивает максимальную скорость 135 км/ч, прежде чем ее унесет ветром.

Ford Crown Victoria

Все, кто любит собирать автомобили мечают о модели с крепким двигателем, большим моторным отсеком, задним приводом и прочным шасси. Автомобили Ford Crown Victoria в США известны тем, что их использовали в качестве полицейских машинами под прикрытием. Полицейский вариант оснащался 4,6-литровым Modular V8, развивающим до 250 л.с.

Toyota Supra MK3

Автомобиль Toyota Supra MK3 был оснащен предком легендарного 2JZ 2,5-литровым 1JZ-GTE мощностью 276 л.с. Supra с 0 до 60 миль в час разгоняется всего за 5 секунд. Недооцененный 1JZ-GTE может развивать мощность до 700 л.с., если вы знаете как это сделать. В Toyota официально заявили, что они снова будут производить детали для MK3 и MK4.

Suzuki Samurai

Suzuki Samurai незамеченный японский герой бездорожья, который может покорить любую местность. Suzuki Jimny был разработан, чтобы имитировать «легкий джип», и переименован в Samurai для рынка США. Оснащенный 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем, который выдавал 63 л.с., Samurai был очень медленным. Но модель оказалась отличным кандидатом в качестве проектного автомобиля. Это может быть миниатюрный грузовик-монстр, о котором вы даже не подозревали.

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