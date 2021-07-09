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9 июля 2021, 11:33

ТОП-10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия

Под шильдиком Chevrolet (Chevy) выпускались культовые спортивные автомобили, маслкары и пикапы. Давайте посмотрим на лучшие модели последнего десятилетия.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
ТОП 10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия

Более века Chevrolet поставляет Америке и остальному миру одни из самых совершенных автомобилей. Автомобили Chevy известны не только своей надежностью и безопасностью, но и стильной индивидуальностью и доступностью. Компания существует уже 109 лет. За последнее десятилетие Chevy предоставила несколько знаковых автомобилей из разных сегментов.

Chevrolet Corvette Stingray 2019 года

Впервые Stingray выпустили в 1963 году, это был культовый спортивный автомобиль для всех восьми выпускаемых поколений. В 2019 году двухдверный спорткар стал особенным не только потому, что это последний Corvette с передним расположением двигателя, но и потому, что этот автомобиль оправдал и превзошел все ожидания. Stingray 2019 года выдает 455 лошадиных сил и 460 фунт-фут крутящего момента, он разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Chevrolet Tahoe 2018 года

На внедорожник Chevy 2018 года пришлось около 50% продаж в своем классе. У этого девятиместного автомобиля просторный салон с большим грузовым пространством. Он работает на мощном 8-цилиндровом двигателе, который производит 420 лошадиных сил. За доплату можно приобрести Tahoe RST 2018, где RST расшифровываются как «Rally Sport Truck». Эта модель оснащена 6,2-литровым двигателем V8 и 10-ступенчатой ​​коробкой передач.

Caprice PPV 2017 года

Автомобиль Caprice PPV (Police Patrol Vehicle) 2017 года был построен Холденом в Австралии исключительно для американской полиции. Однако эту модель можно купить на полицейском аукционе. Caprice PPV представляет собой просторный седан оснащенный 6-литровым двигателем V8 с наддувом, который способен производить 355 лошадиных сил. Правда купить запчасти будет проблематично, поскольку он не производился для массового использования.

Chevy Equinox 2017 года

Этот компактный кроссовер оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 л.с. Базовая модель занимает первое место среди самых экономичных автомобилей в классе компактных кроссоверов. Equinox не самый быстрый, но достаточно безопасный, чтобы стать надежным семейным автомобилем.

Chevy Suburban 2016 года

Suburban представляет собой девятиместный автомобиль с одним из самых больших салоном в своем классе. Автомобиль оснащен двигателем V8 мощностью 355 л.с.

Chevy Cruze 2016 года

Chevy Cruze 2016 — это комфортный и экономичный автомобиль. Модель оснащена современными системами безопасности и экономичным двигателем 1,4 л с турбонаддувом мощностью 153 лошадиных силы.

Chevrolet SS 2014 года

Chevy SS 2014 года — красивый седан с двигателем LS3 V8 который сочетается с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и способен производить 415 лошадиных сил. Chevy SS 2014 способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды.

Chevy Malibu 2013

Malibu представляет собой стильный и надежный седан. В 2013 году автомобиль получил 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который работал в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Chevrolet Camaro ZL1 2012 года

Chevy Camaro ZL1 2012 года обладает всеми качествами легенды. После нескольких лет отсутствия на рынке в 2012 году пятое поколение ZL1 укрепило возвращение Chevy в мир маслкаров. Автомобиль получил 6,2-литровый двигатель V-8, который выдавал 580 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента. От 0 до 100 км/ч Chevy Camaro ZL1 разгоняется за 3,9 секунды, это был самый быстрый Camaro из когда-либо созданных в то время.

Chevrolet Camaro SS 2010 года

После семи лет отсутствия на американских дорогах Camaro вернулся в 2010 году с SS. Поклонники были в восторге от возвращения соперника Mustang. С более крупной задней частью Camaro SS 2010 года выглядел как настоящий Camaro 80-х годов. Camaro SS 2010 года снастили 6,2-литровым двигателем V8, способным производить 422 лошадиных силы. До первой сотни Camaro мог разгоняться за 4,8 секунды.

Упомянутые модели: Chevrolet Tahoe (от 2 990 000 Р), Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Chevrolet Malibu, Chevrolet Cruze, Chevrolet Suburban, Chevrolet Equinox (от 1 000 000 Р), Chevrolet Caprice, Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
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