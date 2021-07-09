ТОП-10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Более века Chevrolet поставляет Америке и остальному миру одни из самых совершенных автомобилей. Автомобили Chevy известны не только своей надежностью и безопасностью, но и стильной индивидуальностью и доступностью. Компания существует уже 109 лет. За последнее десятилетие Chevy предоставила несколько знаковых автомобилей из разных сегментов.
Chevrolet Corvette Stingray 2019 года
Впервые Stingray выпустили в 1963 году, это был культовый спортивный автомобиль для всех восьми выпускаемых поколений. В 2019 году двухдверный спорткар стал особенным не только потому, что это последний Corvette с передним расположением двигателя, но и потому, что этот автомобиль оправдал и превзошел все ожидания. Stingray 2019 года выдает 455 лошадиных сил и 460 фунт-фут крутящего момента, он разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.
Chevrolet Tahoe 2018 года
На внедорожник Chevy 2018 года пришлось около 50% продаж в своем классе. У этого девятиместного автомобиля просторный салон с большим грузовым пространством. Он работает на мощном 8-цилиндровом двигателе, который производит 420 лошадиных сил. За доплату можно приобрести Tahoe RST 2018, где RST расшифровываются как «Rally Sport Truck». Эта модель оснащена 6,2-литровым двигателем V8 и 10-ступенчатой коробкой передач.
Caprice PPV 2017 года
Автомобиль Caprice PPV (Police Patrol Vehicle) 2017 года был построен Холденом в Австралии исключительно для американской полиции. Однако эту модель можно купить на полицейском аукционе. Caprice PPV представляет собой просторный седан оснащенный 6-литровым двигателем V8 с наддувом, который способен производить 355 лошадиных сил. Правда купить запчасти будет проблематично, поскольку он не производился для массового использования.
Chevy Equinox 2017 года
Этот компактный кроссовер оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 л.с. Базовая модель занимает первое место среди самых экономичных автомобилей в классе компактных кроссоверов. Equinox не самый быстрый, но достаточно безопасный, чтобы стать надежным семейным автомобилем.
Chevy Suburban 2016 года
Suburban представляет собой девятиместный автомобиль с одним из самых больших салоном в своем классе. Автомобиль оснащен двигателем V8 мощностью 355 л.с.
Chevy Cruze 2016 года
Chevy Cruze 2016 — это комфортный и экономичный автомобиль. Модель оснащена современными системами безопасности и экономичным двигателем 1,4 л с турбонаддувом мощностью 153 лошадиных силы.
Chevrolet SS 2014 года
Chevy SS 2014 года — красивый седан с двигателем LS3 V8 который сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и способен производить 415 лошадиных сил. Chevy SS 2014 способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды.
Chevy Malibu 2013
Malibu представляет собой стильный и надежный седан. В 2013 году автомобиль получил 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который работал в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Chevrolet Camaro ZL1 2012 года
Chevy Camaro ZL1 2012 года обладает всеми качествами легенды. После нескольких лет отсутствия на рынке в 2012 году пятое поколение ZL1 укрепило возвращение Chevy в мир маслкаров. Автомобиль получил 6,2-литровый двигатель V-8, который выдавал 580 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента. От 0 до 100 км/ч Chevy Camaro ZL1 разгоняется за 3,9 секунды, это был самый быстрый Camaro из когда-либо созданных в то время.
Chevrolet Camaro SS 2010 года
После семи лет отсутствия на американских дорогах Camaro вернулся в 2010 году с SS. Поклонники были в восторге от возвращения соперника Mustang. С более крупной задней частью Camaro SS 2010 года выглядел как настоящий Camaro 80-х годов. Camaro SS 2010 года снастили 6,2-литровым двигателем V8, способным производить 422 лошадиных силы. До первой сотни Camaro мог разгоняться за 4,8 секунды.
- 4 300 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 630 000 РChevrolet Caprice 1992 в Москве
- 4 177 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 1 600 000 РChevrolet Tahoe 2008 в Москве
- 3 299 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 1 470 000 РChevrolet Equinox 2017 в Москве
- 2 050 000 РChevrolet Suburban 2013 в Москве
- 3 849 000 РChevrolet Tahoe 2015 в Москве
- 2 488 000 РChevrolet Camaro 2011 в Москве
- 1 699 900 РChevrolet Tahoe 2012 в Москве
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