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30 июня 2021, 17:25

ТОП-10 лучших седанов с полным приводом

На автомобильном рынке седанов становится всё меньше, потому что их постепенно вытесняют кроссоверы. Несмотря на повальное увлечение паркетниками, эти полноприводные автомобили еще находят место на рынке благодаря практичности.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом
ТОП 10 лучших седанов с полным приводом

Часто решающим фактором в пользу кроссовера играет наличие полного привода. Никто не спорит, что сцепление на всех четырех колесах всегда полезно, особенно при плохой погоде. Некоторые автопроизводители предвидели это и оснастили свои седаны полноприводной системой. Вот некоторые из лучших на рынке.

Subaru WRX STI

Первым в списке стоит король ралли среди полноприводных седанов Subaru WRX STI. Его главный конкурент, Mitsubishi Lancer Evolution, снят с производства уже более пяти лет. Это сделало Subaru WRX STI единственным доступным на рынке седаном раллийного происхождения.

Porsche Taycan 4S

Porsche Taycan первый полностью электрический полноприводный автомобиль немецкой марки, который приводится в движение двумя электродвигателями (один спереди и один сзади). 4S на одной зарядке может проехать до 410 км, а разогнаться от 0 до 100 км/ч за четыре секунды.

Tesla Model S

Tesla Model S была первым массовым полностью электрическим автомобилем. Запаса хода полностью заряженного аккумулятора седана с полным приводом хватит на 663 км.

KIA Stinger GT

Корейские автомобили в последнее время стали крупными игроками на рынке автомобилестроения. Kia Stinger, возможно, больше всего похож на корейский маслкар из-за большой мощности, которую он выдает за счет своего 368-сильного двигателя V6 с двумя турбинами. Седан может похвастаться роскошным интерьером, который может соперничать с BMW 3-й серии и Audi A4. В базовом исполнении Stinger идет с задним приводом, но у него есть полноприводная версия с мощным двигателем V6 и 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Audi S4

Конечно, мы не смогли бы завершить список, не упомянув модель, которая принадлежит одному из пионеров использования системы полного привода в серийных автомобилях — Audi S4. 

Toyota Camry

Спустя 29 лет Toyota Camry 2021 года снова стала доступна с опцией полного привода плюс к этому идёт 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель без наддува мощностью 205 лошадиных сил и 8-ступенчатая ​​автоматическая коробка передач.

Acura TLX

Самый продаваемый седан Acura TLX был полностью переработан к 2021 году и теперь оснащен системой полного привода Super-Handling или SH-AWD, которая впервые была установлена ​​на гибридном спортивном автомобиле NSX. Версия Type S представлена с 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 355 л.с. и 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач в сочетании с более спортивной подвеской.

Volvo S60

Чтобы идти в ногу со временем, Volvo предоставила полноприводный вариант S60, который может обеспечить надлежащее сцепление с дорогой на всех типах поверхностей.

Mazda 3

Mazda 3 один из самых изысканных и атлетичных компактных автомобилей на рынке сегодня с опцией полного привода.

BMW 228i xDrive Gran Coupe

BMW 228i xDrive Gran Coupe является последним дополнением к линейке 2-й серии и может похвастаться системой полного привода в сочетании с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 228 лошадиных сил.

Упомянутые модели: Mazda 3 (от 1 099 000 Р), Tesla Model X, Subaru Impreza WRX, Porsche Taycan (от 10 600 000 Р), KIA Stinger (от 2 074 900 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Volvo S60 (от 1 899 000 Р)
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