Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 18:01

Топ-10 надежных автомобилей параллельного импорта для России в 2026 году

Топ-10 надежных автомобилей параллельного импорта для России в 2026 году

Какие машины выбирают вместо китайских - свежий рейтинг и советы экспертов

Топ-10 надежных автомобилей параллельного импорта для России в 2026 году

Российский рынок авто изменился за последние годы. Параллельный импорт стал привычным явлением. Покупатели ищут проверенные модели. Эксперты делятся свежими наблюдениями.

Российский рынок авто изменился за последние годы. Параллельный импорт стал привычным явлением. Покупатели ищут проверенные модели. Эксперты делятся свежими наблюдениями.

В 2026 году российский рынок автомобилей полностью перестроился под новые условия. Параллельный импорт перестал быть редкостью и теперь обеспечивает стабильные поставки популярных моделей, что отмечают эксперты. Покупатели все чаще выбирают привычные бренды, несмотря на сложности с официальными дилерами.

Среди лидеров по популярности остаются японские кроссоверы. Mazda CX-5 с двухлитровым атмосферным мотором и классическим автоматом продолжает пользоваться спросом у тех, кто ценит надежность и простоту конструкции. Такой выбор часто делают те, кто не хочет рисковать с турбированными двигателями или вариаторами. Именно Mazda CX-5, поставляемая из Китая, стала символом «старой школы» среди кроссоверов.

Для семейных поездок все чаще выбирают Toyota Highlander с турбированным двигателем мощностью 248 л.с. Эта модель поставляется в богатых комплектациях, включая панорамную крышу и современные мультимедийные системы. Новое поколение Toyota RAV4 сменило имидж на более агрессивный, а большой экран мультимедиа отвечает запросам цифрового поколения.

Немецкие бренды также не теряют позиций. Audi Q5 L и BMW X3 поступают на российский рынок преимущественно из Китая. Удлиненная колесная база превращает эти кроссоверы в просторные автомобили, а качество сборки остается на высоком уровне. Однако эксперты советуют внимательно относиться к истории обслуживания, так как электронные системы могут быть привязаны к региону поставки.

Skoda Superb, собранная в Китае, ломает стереотипы о качестве. Оцинкованный кузов и проверенная связка двигателя 1.4 с роботизированной коробкой делают эту модель востребованной среди корпоративных клиентов. Несмотря на изменения в отрасли, Superb остается эталоном эргономики и практичности.

Volkswagen Tiguan L лидирует по объему ввоза среди моделей марки. Удлиненный кузов обеспечивает комфорт для пассажиров, а базовые версии Volkswagen Tharu уже оснащены адаптивным круиз-контролем и кожаным салоном. Это делает их привлекательными для тех, кто хочет познакомиться с европейскими технологиями.

В премиальном сегменте выделяется Lexus RX 300 пятого поколения. Японская сборка для внешних рынков гарантирует высокое качество материалов и отсутствие компромиссов по отделке. Турбированный мотор на 248 л.с. добавил динамики, сохранив привычный комфорт подвески.

Покупателей часто интересуют отличия между китайскими и европейскими версиями автомобилей. Основные различия - в размерах и настройках мультимедийных систем. Китайские модификации обычно имеют увеличенную колесную базу и специфические интерфейсы на больших экранах.

Гарантия на такие автомобили в России не действует, но дилеры предлагают страховку и расширенные сервисные контракты. Для турбированных моторов из КНР специалисты рекомендуют использовать бензин с октановым числом не ниже 95, чтобы избежать проблем с двигателем.

Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Toyota Highlander, Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), BMW X3 (от 2 810 000 Р), Audi Q5 (от 2 750 000 Р), Skoda Superb (от 1 386 000 Р), Lexus RX (от 2 902 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda, Toyota, Volkswagen, BMW, Audi, Skoda, Lexus
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