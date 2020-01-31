31 января 2020, 17:16
ТОП-10 подержанных автомобилей Петербурга в 2019 году
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В минувшем году в Санкт-Петербурге было перепродано 150,3 тысячи подержанных автомобилей или на 16% меньше, чем в 2018-м. Самым популярным автомобилем на вторичном рынке города оказался Ford Focus.
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Второе место занял Hyundai Solaris с результатом 3,5 тыс. перепроданных автомобилей (-15%). На третьей строчке с минимальным отставанием расположился Volkswagen Polo. За год владельцев сменили 3,4 тыс. автомобилей. Падение спроса на Polo было ниже среднерыночного, всего минус 6%.
Замыкают пятерку лидеров Skoda Octavia, завершившая год с показателем 3,2 тыс. экземпляров (-12%), и Kia Rio – 2,9 тыс. экземпляров (-14%). Кроме того, в ТОП-10 петербургского вторичного рынка легковых автомобилей вошли: Opel Astra (2,3 тыс. экз., -30%), Volkswagen Passat (2,1 тыс. экз., -22%), Renault Logan (2 тыс. экз., -20%), BMW 5-Series (1,9 тыс. экз., -19%) и Mercedes-Benz E-Class (1,8 тыс. экз., -15%).
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