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31 января 2020, 17:16

ТОП-10 подержанных автомобилей Петербурга в 2019 году

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В минувшем году в Санкт-Петербурге было перепродано 150,3 тысячи подержанных автомобилей или на 16% меньше, чем в 2018-м. Самым популярным автомобилем на вторичном рынке города оказался Ford Focus.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали ситуацию на петербургском рынке легковых автомобилей с пробегом в 2019 году. Покупательская активность снизилась по итогам года на 16% до 150,3 тыс. автомобилей. Первое место досталось Ford Focus, на котором остановили свой выбор 5,7 тыс. петербуржцев или на 21% меньше, по сравнению с 2018 годом. Интересно, что предпочтения автолюбителей Москвы и Петербурга оказались схожи – подержанные «Фокусы» лидируют и в столице.

Второе место занял Hyundai Solaris с результатом 3,5 тыс. перепроданных автомобилей (-15%). На третьей строчке с минимальным отставанием расположился Volkswagen Polo. За год владельцев сменили 3,4 тыс. автомобилей. Падение спроса на Polo было ниже среднерыночного, всего минус 6%.

Замыкают пятерку лидеров Skoda Octavia, завершившая год с показателем 3,2 тыс. экземпляров (-12%), и Kia Rio – 2,9 тыс. экземпляров (-14%). Кроме того, в ТОП-10 петербургского вторичного рынка легковых автомобилей вошли: Opel Astra (2,3 тыс. экз., -30%), Volkswagen Passat (2,1 тыс. экз., -22%), Renault Logan (2 тыс. экз., -20%), BMW 5-Series (1,9 тыс. экз., -19%) и Mercedes-Benz E-Class (1,8 тыс. экз., -15%).


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Отзывы по теме
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
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Я считаю, что самые надежные и долговечные автомобили -это Тойота! У меня Тойота SUCCEED 2003 года и до сих пор все родное. Меняю только расходники.
валерий
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Danya Yu
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ТОП-10 подержанных автомобилей Петербурга в 2019 году
{{material_128776}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали ситуацию на петербургском рынке легковых автомобилей с пробегом в 2019 году. Покупательская активность снизилась по итогам года на 16% до 150,3 тыс. автомобилей. Первое место досталось Ford Focus, на котором остановили свой выбор 5,7 тыс. петербуржцев или на 21% меньше, по сравнению с 2018 годом. Интересно, что предпочтения автолюбителей Москвы и Петербурга оказались схожи – подержанные «Фокусы» лидируют и в столице.Второе место занял Hyundai Solaris с результатом 3,5 тыс. перепроданных автомобилей (-15%). На третьей строчке с минимальным отставанием расположился Volkswagen Polo. За год владельцев сменили 3,4 тыс. автомобилей. Падение спроса на Polo было ниже среднерыночного, всего минус 6%.Замыкают пятерку лидеров Skoda Octavia, завершившая год с показателем 3,2 тыс. экземпляров (-12%), и Kia Rio – 2,9 тыс. экземпляров (-14%). Кроме того, в ТОП-10 петербургского вторичного рынка легковых автомобилей вошли: Opel Astra (2,3 тыс. экз., -30%), Volkswagen Passat (2,1 тыс. экз., -22%), Renault Logan (2 тыс. экз., -20%), BMW 5-Series (1,9 тыс. экз., -19%) и Mercedes-Benz E-Class (1,8 тыс. экз., -15%).
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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