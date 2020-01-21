21 января 2020, 16:47
ТОП-10 подержанных иномарок 2019 года
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В 2019 году в России было продано около 4 млн легковых иномарок пробегом или на 1% больше, чем годом ранее. Бестселлером остается Ford Focus с показателем 133 тысячи перепроданных автомобилей.
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Второе место занимает корейский Hyundai Solaris, продажи которого на вторичном рынке увеличились на 11,7% до 109 тыс. экземпляров. На третью строчку опустилась японская Toyota Corolla. В прошлом году новых владельцев обрели 103,7 тыс. автомобилей (-1,5%). Четвертое место досталось Kia Rio (101,6 тыс. экз., +16,3%), пятое – Toyota Camry (83,1 тыс. экз.; +3,4%).
Кроме того, в десятку самых популярных подержанных автомобилей иностранных брендов в России по итогам 2019 года вошли: Renault Logan (79,7 тыс. экз.; +3,5%), Chevrolet Niva (75,5 тыс. экз.; +3,8%), Volkswagen Polo (61,7 тыс. экз.; +12,9%), Opel Astra (61,5 тыс. экз.; -4,3%) и Skoda Octavia (54,8 тыс. экз.; +4,7%).
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