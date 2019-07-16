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16 июля 2019, 13:55

ТОП-10 популярных автомобилей от 3 млн рублей

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Эксперты проанализировали российские продажи автомобилей в ценовом диапазоне от 3 до 4 млн рублей. По итогам первой половины 2019 года, лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
ТОП 10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что в первом полугодии лидерство по продажам новых автомобилей в ценовом сегменте 3 – 4 млн рублей досталось Toyota LC Prado. Ежемесячно российские дилеры продают по 1,0 тысяче экземпляров модели. Рекомендованные цены на внедорожник колеблются от 2,5 до 4,4 млн рублей, а средневзвешенная цена составляет 3,8 млн рублей.

Второе место занимает кроссовер Lexus RX, который стоит от 3,0 млн рублей за версию RX 300 до 5,3 млн рублей за гибридный RX 450h. Средневзвешенная цена с учетом объемов продаж по разным комплектациям также составляет 3,8 млн рублей. На третьей строчке расположился Mercedes-Benz E-Class. Немецкий бизнес-седан стоит от 3,18 млн рублей за базовую версию с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) до 6,39 млн рублей за полноприводное купе AMG E 53 с мотором мощностью 435 л.с. В среднем получается порядка 3,99 млн рублей.

Замыкают пятерку лидеров данного ценового сегмента две модели баварской марки. Бизнес-седан BMW 5-Series (3,66 млн рублей) занимает четвертое место, а кроссовер BMW X3 (3,7 млн рублей) – пятое. Кроме того, в ТОП-10 вошли Audi Q5 (3,4 млн рублей), Volvo XC60 (3,7 млн рублей), BMW X4 (3,8 млн рублей), Volkswagen Teramont (3,4 млн рублей) и Mazda CX-9 (3,1 млн рублей).

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ТОП-10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
{{material_126893}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что в первом полугодии лидерство по продажам новых автомобилей в ценовом сегменте 3 – 4 млн рублей досталось Toyota LC Prado. Ежемесячно российские дилеры продают по 1,0 тысяче экземпляров модели. Рекомендованные цены на внедорожник колеблются от 2,5 до 4,4 млн рублей, а средневзвешенная цена составляет 3,8 млн рублей.Второе место занимает кроссовер Lexus RX, который стоит от 3,0 млн рублей за версию RX 300 до 5,3 млн рублей за гибридный RX 450h. Средневзвешенная цена с учетом объемов продаж по разным комплектациям также составляет 3,8 млн рублей. На третьей строчке расположился Mercedes-Benz E-Class. Немецкий бизнес-седан стоит от 3,18 млн рублей за базовую версию с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) до 6,39 млн рублей за полноприводное купе AMG E 53 с мотором мощностью 435 л.с. В среднем получается порядка 3,99 млн рублей.Замыкают пятерку лидеров данного ценового сегмента две модели баварской марки. Бизнес-седан BMW 5-Series (3,66 млн рублей) занимает четвертое место, а кроссовер BMW X3 (3,7 млн рублей) – пятое. Кроме того, в ТОП-10 вошли Audi Q5 (3,4 млн рублей), Volvo XC60 (3,7 млн рублей), BMW X4 (3,8 млн рублей), Volkswagen Teramont (3,4 млн рублей) и Mazda CX-9 (3,1 млн рублей).
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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