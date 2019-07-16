16 июля 2019, 13:55
ТОП-10 популярных автомобилей от 3 млн рублей
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Эксперты проанализировали российские продажи автомобилей в ценовом диапазоне от 3 до 4 млн рублей. По итогам первой половины 2019 года, лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
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Второе место занимает кроссовер Lexus RX, который стоит от 3,0 млн рублей за версию RX 300 до 5,3 млн рублей за гибридный RX 450h. Средневзвешенная цена с учетом объемов продаж по разным комплектациям также составляет 3,8 млн рублей. На третьей строчке расположился Mercedes-Benz E-Class. Немецкий бизнес-седан стоит от 3,18 млн рублей за базовую версию с 2,0-литровым двигателем (150 л.с.) до 6,39 млн рублей за полноприводное купе AMG E 53 с мотором мощностью 435 л.с. В среднем получается порядка 3,99 млн рублей.
Замыкают пятерку лидеров данного ценового сегмента две модели баварской марки. Бизнес-седан BMW 5-Series (3,66 млн рублей) занимает четвертое место, а кроссовер BMW X3 (3,7 млн рублей) – пятое. Кроме того, в ТОП-10 вошли Audi Q5 (3,4 млн рублей), Volvo XC60 (3,7 млн рублей), BMW X4 (3,8 млн рублей), Volkswagen Teramont (3,4 млн рублей) и Mazda CX-9 (3,1 млн рублей).
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Комментарии пользователей
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судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
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