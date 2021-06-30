ТОП-10 потрясающих суперкаров о которых мечтают мужчины, но они существуют только в видеоиграх
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Судя по сегодняшним меркам, разрыв между виртуальными и реальными гонками сокращается, даже команды Формулы-1 используют симуляторы, помогающие тренировать своих пилотов из-за ограничений, накладываемых сезонными тестами.
Видеоигры стали для производителей автомобилей возможностью раскрыть творческую сторону без каких-либо ограничений. Это привело к созданию концептуальных автомобилей с безумной производительностью, которые нарушают законы физики. Коллеги из Hotcars подобрали одни из самых крутых автомобилей, которые некоторые из нас хотели бы иметь в реальной жизни.
Red Bull X2019 Competition
Хотите спорткар, который быстрее, чем автомобиль Формулы-1? Гипотетический автомобиль Red Bull X2019 Competition попал в Gran Turismo Sport как суперкар с двигателем V12 со средним расположением двигателя и мощностью 804 л.с. Продюсер серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути сотрудничал с Адрианом Ньюи из Red Bull Racing, чтобы создать «самый быстрый гоночный автомобиль на земле, свободный от каких-либо правил», так и родилась лучшая гоночная машина.
Audi e-Tron Vision Gran Turismo
Еще один вымышленный автомобиль, вышедший из Gran Turismo — Audi e-Tron Vision GT. В отличие от Red Bull X2019 Competition, который существует исключительно в видеоиграх, немецкий автопроизводитель потратил время на создание полностью функциональной физической модели, которая могла бы ездить по дорогам. В игре и в реальной жизни Audi e-Tron Vision GT может похвастаться тремя электродвигателями, которые в совокупности вырабатывают 804 л.с., а также фирменной системой полного привода Quattro. По данным Audi и Polyphony Digital автомобиль до 100 км/ч разгоняется всего за 2,5 секунды. Тем не менее, он остается разовым концептом и не продается, для вождения остается только виртуальная версия.
Jaguar Vision Gran Turismo SV
Последний концептуальный автомобиль Jaguar вышел на совершенно новый электрифицированный уровень. Vision Gran Turismo SV заявлен как «электрический гоночный автомобиль будущего». Он доступен только в седьмой части серии Gran Turismo для консоли Sony PlayStation 5. Jaguar Vision Gran Turismo SV, оснащенный четырьмя электродвигателями, развивает невероятную мощность в 1900 лошадиных сил и может разогнаться до 100 км/ч всего за 1,65 секунды. Jaguar утверждает, что элементы дизайна могут появиться в их будущих электромобилях.
Ford GT90
Этот концепт-кар в видеоигре называется OG. Франшиза Need For Speed существует уже более 25 лет, и ее вторая партия была представлена безумным концептуальным автомобилем Ford GT90 с 48-клапанным двигателем V12. Четырехтурбинный суперкар мощностью 720 л.с. был построен как духовный преемник гоночного автомобиля Ford GT40 и значительно опередил свое время, с точки зрения активной аэродинамики и футуристического дизайна. Он не выглядит устаревшим по сегодняшний день.
GT от Citroën
Концепт GT by Citroën был создан для игры Gran Turismo 5. Французский производитель обычно не занимается производством спортивных автомобилей, это лишь пример, как может выглядеть спорткар, если в Citroën когда-нибудь решат их создавать. Для игры были созданы три разные версии GT, самая мощная имеет четыре электродвигателя с отдачей 778 л.с.
Концепт Volkswagen GTI Roadster
Volkswagen присоединился к концепции Vision Gran Turismo в 2014 году, когда представил GTI Roadster, появившийся в игре Gran Turismo 6 для Sony PlayStation 3 и Gran Turismo Sport на PS4. Это был самый мощный GTI в игре Gran Turismo, его 3,0-литровый двигатель V6 с турбонаддувом выдавал 503 л.с. В сочетании с системой полного привода Volkswagen 4Motion мог разгоняться от 0 до 62 миль в час за 3,6 секунды.
Infernus
Infernus это один из оригинальных суперкаров серии Grand Theft Auto. В последней игре Grand Theft Auto Infernus напоминает современный Lamborghini Murcielago с некоторыми дизайнерскими решениями, позаимствованными у Pagani Zonda. Infernus был одним из самых быстрых автомобилей в игре.
Rossolini Tempesta
Легкая управляемость и устойчивость на высоких скоростях делают Rossolini Tempesta очень приличным суперкаром. Доступная гоночная версия работает лучше на высоких скоростях, чем стандартная. Но она нестабильна на низких скоростях, что делает стандартную версию более универсальной.
Lamborghini V12 Vision Gran Turismo
Внешний вид Lamborghini V12 Vision Gran Turismo выглядит очень агрессивно. В своих зеленых цветах он напоминает дорожную версию вертолета Apache. Lambo V12 Vision GT — это футуристический взгляд на гиперкары. По словам Lamborghini, V12 VGT весит 819 кг и оснащен 6,5-литровым мягким гибридом V12, который выдает 808 лошадиных сил. Правда, этим суперкаром можно насладиться только в игре Gran Turismo.
Overflod Tyrant
Это суперкар представлен в игре Grand Theft Auto Online. Overflod Tyrant был основан на концептуальном автомобиле Apollo Arrow с парочкой дизайнерских элементов, позаимствованных у спортивного автомобиля Intensa Emozione. Этот суперкар может похвастаться отличной управляемостью и стабильностью. А множество вариантов настройки позволяет каждому игроку создать свою собственную уникальную версию Overflod Tyrant.
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