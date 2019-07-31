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31 июля 2019, 13:43

ТОП-10 премиальных кроссоверов 2019 года

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж премиальных вседорожников за первую половину 2019 года. Лидерство в сегменте сохранил Lexus RX. Второе и третье места заняли кроссоверы BMW.
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C января по июнь российские дилеры реализовали 3,8 тыс. кроссоверов Lexus RX, что позволило модели стать бестселлером в сегменте премиальных SUV. Стоит Lexus RX минимум 3 млн рублей. Второе место досталось BMW X3, который разошелся тиражом 2,9 тыс. экземпляров. За такой автомобиль придется заплатить не менее 3,2 млн рублей. На третьей строчке – BMW X5 стоимостью от 4,75 млн рублей. Объем продаж в первом полугодии – 2,4 тыс. проданных автомобилей.

На четвертом месте оказалась еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX. На этой модели остановили свой выбор 2,3 тыс. покупателей. Стоит автомобиль минимум 2,15 млн рублей. На пятой позиции оказался Mercedes-Benz GLС (от 3,5 млн рублей) с результатом в 2,1 тыс. проданных автомобилей. Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных кроссоверов премиум-брендов по итогам первого полугодия попали: Mercedes-Benz GLS (1,8 тыс. экз.), Lexus LX (1,7 тыс. экз), Audi Q5 (1,7 тыс. экз), Porsche Cayenne (1,6 тыс. экз.) и BMW X1 (1,6 тыс. экз).

Лидером аналогичного рейтинга марок массового сегмента остается Hyundai Creta (34,6 тыс. экз.). на втором месте - Renault Duster (18,7 тыс. экз.), на третьем - Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.).


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ТОП-10 премиальных кроссоверов 2019 года
{{material_126992}}C января по июнь российские дилеры реализовали 3,8 тыс. кроссоверов Lexus RX, что позволило модели стать бестселлером в сегменте премиальных SUV. Стоит Lexus RX минимум 3 млн рублей. Второе место досталось BMW X3, который разошелся тиражом 2,9 тыс. экземпляров. За такой автомобиль придется заплатить не менее 3,2 млн рублей. На третьей строчке – BMW X5 стоимостью от 4,75 млн рублей. Объем продаж в первом полугодии – 2,4 тыс. проданных автомобилей.На четвертом месте оказалась еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX. На этой модели остановили свой выбор 2,3 тыс. покупателей. Стоит автомобиль минимум 2,15 млн рублей. На пятой позиции оказался Mercedes-Benz GLС (от 3,5 млн рублей) с результатом в 2,1 тыс. проданных автомобилей. Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных кроссоверов премиум-брендов по итогам первого полугодия попали: Mercedes-Benz GLS (1,8 тыс. экз.), Lexus LX (1,7 тыс. экз), Audi Q5 (1,7 тыс. экз), Porsche Cayenne (1,6 тыс. экз.) и BMW X1 (1,6 тыс. экз).Лидером аналогичного рейтинга марок массового сегмента остается Hyundai Creta (34,6 тыс. экз.). на втором месте - Renault Duster (18,7 тыс. экз.), на третьем - Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.).
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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