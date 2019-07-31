31 июля 2019, 13:43
ТОП-10 премиальных кроссоверов 2019 года
- 1466
- 0
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж премиальных вседорожников за первую половину 2019 года. Лидерство в сегменте сохранил Lexus RX. Второе и третье места заняли кроссоверы BMW.
Ранее мы писали
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых легковых автомобилей за первое ...Читать далее
На четвертом месте оказалась еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX. На этой модели остановили свой выбор 2,3 тыс. покупателей. Стоит автомобиль минимум 2,15 млн рублей. На пятой позиции оказался Mercedes-Benz GLС (от 3,5 млн рублей) с результатом в 2,1 тыс. проданных автомобилей. Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных кроссоверов премиум-брендов по итогам первого полугодия попали: Mercedes-Benz GLS (1,8 тыс. экз.), Lexus LX (1,7 тыс. экз), Audi Q5 (1,7 тыс. экз), Porsche Cayenne (1,6 тыс. экз.) и BMW X1 (1,6 тыс. экз).
Лидером аналогичного рейтинга марок массового сегмента остается Hyundai Creta (34,6 тыс. экз.). на втором месте - Renault Duster (18,7 тыс. экз.), на третьем - Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Kia Sportage (15,6 тыс. экз.) и Lada 4x4 (15,0 тыс. экз.).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Stanislav А у меня менеджером был Роман. Тоже хороший специалист, сумел подобать подходящий под мои запросы вариант, в один день организовал сдачу старой машины по трейдин и покупку новой, выбил большую скидку по кредиту. Остальные работники не понравились, как и вам. У меня от нахождения ...
Цитата:| Кому: Станислав А. Вот поэтому я с трейд-ином не связываюсь, его единственный плюс скорость оформления, но по деньгам сплошные убытки. Лучше самому продать и эти деньги вложить в покупку новой. Я в прошлом году брал КИА Соренто, сделал большой первый взнос, получил низкую ставку по кредиту ...
Цитата:| Сложно поверить, что у Мерседеса такое "качество" сервиса, но что есть, то есть. Ни одну задачу не выполнили качественно, даже простую замену масла. Все работы проводили без соблюдения технических требований, то есть, если нужно поменять герметик, они просто новый слой кладут поверх старого ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве