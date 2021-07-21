ТОП-10 проблемных автомобилей
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Покупатели, выбирая автомобиль обращают внимание на внешний вид, технические характеристики, репутацию. Но красиво выглядящие автомобили от Jaguar, Porsche или VW со скрытыми проблемами могут стать денежной ямой, поскольку владельцу придется провести половину времени в автосервисе.
Проблемы с электрооборудованием и коробкой передач Jaguar E-Pace 2017 года
E-Pace был вторым малолитражным кроссовером от Jaguar. Проблемы были с электричеством из-за слабых батарей, сломанных стартеров и неисправных генераторов. Если двигатель не запускался, в 90 процентах случаях причина была в разряженном аккумуляторе. Неисправленный стартер также был распространенной проблемой, его обычно сразу меняли на новый. У E-Pace были проблемы и с коробкой передач, она могла выйти из строя во время движения.
Неисправность сцепления Nissan Qashqai 2012 года
Внешне этот компактный кроссовер довольно привлекателен. Но многие владельцы говорили о проблемах со сцеплением. Известно, что дилеры неоднократно ремонтировали сцепления Qashqai.
Проблемы с трансмиссией BMW X6 2017 года
Флагманский кроссовер BMW X6 является одной из самых привлекательных и роскошных моделей. Однако здесь есть проблемы связанные с трансмиссией, которые проявляются в виде задержек переключения, общей шаткости, и свистящих звуков. Возможно, это проблема присущая не всем экземплярам X6, что делает покупку подержанного кроссовера авантюрой.
Перегрев коробки передач в Volkswagen Golf 2013 года
Golf является идеальным хот-хэтчем, он популярен среди автолюбителей любого поколения. Тем не менее, его единственное слабое место — это коробка передач с прямым переключением передач с опциями двойного сцепления. Коробка передач может перегреваться из-за частых запусков или замедления движения.
Porsche Cayenne 2005 года: дефектные пластиковые шланги охлаждающей жидкости
Cayenne стал первым кроссовером Porsche, появившимся на рынке и предназначенным для премиум-сегмента. В первом поколении было несколько пробелов в качестве сборки, которые преследовали потребителей на протяжении многих лет. Трубки охлаждающей жидкости в первом поколении были сделаны из пластика, поэтому часто трескались.
Отказ двигателя и трансмиссии Jaguar X-Type 2008 года
X-type был представлен в модельном ряду бренда с 2001 по 2011 годы, он был очень привлекателен. Но владельцы имели проблемы с коробкой передач и остановкой двигателя. Иногда происходила задержка в ускорении, а затем скачки, приводящие к отказу трансмиссии. Двигатель мог заглохнуть из-за протечек прокладок и отказа топливного насоса.
Перегрев двигателя Chrysler 300 С 2008 года
Первое поколение 300 C дебютировало как полноразмерный роскошный седан и стало довольно популярным. Внешне он немного походил на Rolls Royce, обладал неплохой мощностью и элегантным интерьером. Но индикатор часто показывал перегрев двигателя, что приводило к появлению дыма. Вероятные причины поломки — низкий уровень охлаждающей жидкости из-за повреждения радиатора или выхода из строя термостатов. Прокладка водяного насоса тоже была ненадежной.
Lotus Esprit 1976–2004 гг. — проблемы с двигателем и утечкой масла
Lotus Esprit был одним из культовых спортивных автомобилей прошлого века с экзотическим стилем и двигателем V8. Однако Lotus столкнулся с механическими проблемами, в том числе перегревом.
Lamborghini Countach 1974–1990 гг. — перегрев двигателя
Countach — воплощение классического языка дизайна Lamborghini, который преобладал во многих ретро-моделях от Miura до Diablo. Проблема с Countach была в ужасной управляемости из-за тяжелого рулевого управления и ограниченной видимости.
Delorean DMC-12 1981 г. — перегрев двигателя
Delorean был спортивным автомобилем, который вызвал ажиотаж на рынке. Автомобиль оснащался 2,85-литровым V6, который имел проблемы с охлаждением. Эти и другие проблемы в моторном отсеке возникли из-за того, что автомобиль был отправлен на рынок до тестирования производительности.
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