3 июня 2019, 00:54
ТОП-10 регионов, где чаще покупают пикапы
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых пикапов за первые четыре месяца 2019 года и назвали регионы, где подобные автомобили пользуются наибольшим спросом. Москва заняла лишь второе место.
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Более чем по сотне пикапов продали еще в четырех регионах России. Жители Иркутской области приобрели 112 новых автомобилей. В Санкт-Петербурге было реализовано 108 пикапов, в Красноярском крае – 107 экземпляров, а в Краснодарском – 106. Кроме того, в десятку лидеров по объемам продаж новых пикапов вошли: Самарская область (98 экз.), Свердловская область (97 экз.) и Ямало-Ненецкий АО (97 экз.)
Как видно из приведенных цифр, пикапы не пользуются особым спросом в нашей стране. Например, в апреле дилеры реализовали лишь тысячу экземпляров – это 0,7% от общего числа проданных в апреле новых автомобилей. Тем не менее продажи пикапов в апреле выросли, как по отношению к марту 2019 года (+23,3%), так и по отношению к апрелю 2018-го (+20,2%). Бестселлером апреля стал УАЗ «Пикап» (346 экз., +5,2%), на втором месте - Toyota Hilux (265 экз., +6%), на третьем - Mitsubishi L200 (222 экз., 70,8%).
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