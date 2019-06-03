3 июня 2019, 00:54

ТОП-10 регионов, где чаще покупают пикапы

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых пикапов за первые четыре месяца 2019 года и назвали регионы, где подобные автомобили пользуются наибольшим спросом. Москва заняла лишь второе место.
ТОП 10 регионов где чаще покупают пикапы
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С января по апрель в России было продано 3 тысячи новых пикапов. Первое место по объему продаж досталось вовсе не Москве. Каждый десятый пикап был продан в Ханты-Мансийском автономном округе – всего 301 автомобиль. Жители столицы купили 228 пикапов и заняли второе место. На третьем – Московская область с показателем 135 проданных автомобилей.

Более чем по сотне пикапов продали еще в четырех регионах России. Жители Иркутской области приобрели 112 новых автомобилей. В Санкт-Петербурге было реализовано 108 пикапов, в Красноярском крае – 107 экземпляров, а в Краснодарском – 106. Кроме того, в десятку лидеров по объемам продаж новых пикапов вошли: Самарская область (98 экз.), Свердловская область (97 экз.) и Ямало-Ненецкий АО (97 экз.)

Как видно из приведенных цифр, пикапы не пользуются особым спросом в нашей стране. Например, в апреле дилеры реализовали лишь тысячу экземпляров – это 0,7% от общего числа проданных в апреле новых автомобилей. Тем не менее продажи пикапов в апреле выросли, как по отношению к марту 2019 года (+23,3%), так и по отношению к апрелю 2018-го (+20,2%). Бестселлером апреля стал УАЗ «Пикап» (346 экз., +5,2%), на втором месте - Toyota Hilux (265 экз., +6%), на третьем - Mitsubishi L200 (222 экз., 70,8%).

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ТОП-10 регионов, где чаще покупают пикапы
{{material_125109}}С января по апрель в России было продано 3 тысячи новых пикапов. Первое место по объему продаж досталось вовсе не Москве. Каждый десятый пикап был продан в Ханты-Мансийском автономном округе – всего 301 автомобиль. Жители столицы купили 228 пикапов и заняли второе место. На третьем – Московская область с показателем 135 проданных автомобилей.Более чем по сотне пикапов продали еще в четырех регионах России. Жители Иркутской области приобрели 112 новых автомобилей. В Санкт-Петербурге было реализовано 108 пикапов, в Красноярском крае – 107 экземпляров, а в Краснодарском – 106. Кроме того, в десятку лидеров по объемам продаж новых пикапов вошли: Самарская область (98 экз.), Свердловская область (97 экз.) и Ямало-Ненецкий АО (97 экз.)Как видно из приведенных цифр, пикапы не пользуются особым спросом в нашей стране. Например, в апреле дилеры реализовали лишь тысячу экземпляров – это 0,7% от общего числа проданных в апреле новых автомобилей. Тем не менее продажи пикапов в апреле выросли, как по отношению к марту 2019 года (+23,3%), так и по отношению к апрелю 2018-го (+20,2%). Бестселлером апреля стал УАЗ «Пикап» (346 экз., +5,2%), на втором месте - Toyota Hilux (265 экз., +6%), на третьем - Mitsubishi L200 (222 экз., 70,8%).
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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