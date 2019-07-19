19 июля 2019, 17:45
ТОП-10 российских городов, где больше всего «прулей»
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Автомобили с правым расположением руля или «прули» более всего распространены в Сибири и на Дальнем Востоке. Из десятки российских городов-лидеров по объему парка праворульных автомобилей Омск – самый западный.
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На втором месте среди городов с самым большим парком праворульных автомобилей находится Новосибирск (144,2 тыс. экз.). Третью строчку занимает Хабаровск (111,1 тыс. экз.). В остальных городах страны численность таких машин колеблется в пределах от 100 до 50 тысяч единиц. Так, замыкают пятерку лидеров Красноярск (93,7 тыс. экз.) и Иркутск (75,7 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 городов РФ по числу автомобилей с правым рулем попадают: Уссурийск (65,8 тыс. экз.), Находка (65,4 тыс. экз.), Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс. экз.), Омск (54,7 тыс. экз.) и Чита (50,4 тыс. экз.).
Если рассматривать качественный состав автопарка в каждом городе, то выше всего доля праворульных автомобилей в Находке. Здесь 86,8% всех «легковушек» имеют руль «не с той стороны». Высока концентрация «праворулек» во Владивостоке (82,8%), Уссурийске (81,6%) и Хабаровске (71,5%). Каждый второй автомобиль с правым рулем - в Петропавловске-Камчатском (54,4%) и Чите (50,3%). Далее по мере движения на запад этот показатель падает. В Иркутске (38,4%), Новосибирске (32,4%) и Красноярске (29,1%) это уже только каждый третий автомобиль. В Омске доля машин с правым рулем составляет всего 16,7%.
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