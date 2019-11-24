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24 ноября 2019, 12:04

ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2019 года

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Эксперты Euro NCAP регулярно проверяют безопасность всех выходящих на рынок новых моделей. На основе проведенных в этом году краш-тестов был составлен рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года

Фото: Mercedes

ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года

Фото: BMW

ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года

Фото: Tesla Motors

ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года

Фото: BMW

ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года

Фото: Volkswagen

ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года
ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года
ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года
ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года
ТОП 10 самых безопасных автомобилей 2019 года
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При подготовке рейтинга журналисты портала «Автоновости дня» учитывали средний коэффициент безопасности по четырем ключевым параметрам краш-тестов Euro NCAP: защита водителя и взрослого пассажира, защита несовершеннолетних пассажиров, защита пешеходов и велосипедистов, а также работа электронных систем активной безопасности.

Самым безопасным признали Mercedes CLA (средний балл – 353), который продемонстрировал отличные результаты во всех видах испытаний. «Серебро» досталось BMW Z4 (351 балл). Эксперты отдельно подчеркнули отличную безопасность водителя, а также защиту пешеходов в случае ДТП с наездом на человека. На третьем месте – электрокар Tesla Model 3 (350 баллов), оснащенный продвинутыми электронными помощниками.

Замыкают первую пятерку BMW 3-Series (349 баллов) и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross (344 балла). Кроме того, в ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2019 года вошли: Toyota Corolla (342), Skoda Scala (341), Lexus UX (340), а также Mazda 3 и испанский кроссовер Seat Tarraco, набравшие по 339 баллов.


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ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2019 года
{{material_128112}}При подготовке рейтинга журналисты портала «Автоновости дня» учитывали средний коэффициент безопасности по четырем ключевым параметрам краш-тестов Euro NCAP: защита водителя и взрослого пассажира, защита несовершеннолетних пассажиров, защита пешеходов и велосипедистов, а также работа электронных систем активной безопасности.Самым безопасным признали Mercedes CLA (средний балл – 353), который продемонстрировал отличные результаты во всех видах испытаний. «Серебро» досталось BMW Z4 (351 балл). Эксперты отдельно подчеркнули отличную безопасность водителя, а также защиту пешеходов в случае ДТП с наездом на человека. На третьем месте – электрокар Tesla Model 3 (350 баллов), оснащенный продвинутыми электронными помощниками.Замыкают первую пятерку BMW 3-Series (349 баллов) и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross (344 балла). Кроме того, в ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2019 года вошли: Toyota Corolla (342), Skoda Scala (341), Lexus UX (340), а также Mazda 3 и испанский кроссовер Seat Tarraco, набравшие по 339 баллов.
2019-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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