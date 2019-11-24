24 ноября 2019, 12:04
ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2019 года
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Эксперты Euro NCAP регулярно проверяют безопасность всех выходящих на рынок новых моделей. На основе проведенных в этом году краш-тестов был составлен рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Фото: Mercedes
Фото: BMW
Фото: Tesla Motors
Фото: BMW
Фото: Volkswagen
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Самым безопасным признали Mercedes CLA (средний балл – 353), который продемонстрировал отличные результаты во всех видах испытаний. «Серебро» досталось BMW Z4 (351 балл). Эксперты отдельно подчеркнули отличную безопасность водителя, а также защиту пешеходов в случае ДТП с наездом на человека. На третьем месте – электрокар Tesla Model 3 (350 баллов), оснащенный продвинутыми электронными помощниками.
Замыкают первую пятерку BMW 3-Series (349 баллов) и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross (344 балла). Кроме того, в ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2019 года вошли: Toyota Corolla (342), Skoda Scala (341), Lexus UX (340), а также Mazda 3 и испанский кроссовер Seat Tarraco, набравшие по 339 баллов.
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Комментарии пользователей
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