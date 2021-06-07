ТОП-10 самых быстрых спорткаров с «механикой»
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Механическую трансмиссию можно назвать вымирающим явлением, но такая коробка по-прежнему остается самой уважаемой. Некоторые суперкары до сих пор используют механическую коробку передач.
Ariel Atom 500 (V8) 2012 года: 2,3 секунды
Это не обычный Ariel Atom. Автомобиль, который производится в стандартной комплектации, оснащен 2,4-литровым двигателем Honda Inline-4. Этот силовой агрегат разгоняет Атом до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Но с Ariel Atom 500 2012 года дело обстоит иначе. Этот монстр работает на 2,0-литровом двигателе Ecotec Inline-4. Но этот силовой агрегат оснащен поршнями Wiseco, которые помогают увеличить выходную мощность до 700 л.с. Имея всего 658 кг веса и механическую коробку передач, которая полностью оптимизирует диапазон оборотов, этот Ariel Atom может разогнаться до 100 км/ч за 2,3 секунды.
Hennessey Venom GT Spyder 2016 года: 2,4 секунды
Hennessey Venom GT Spyder 2016 года — самый быстрый кабриолет. Эта четырехколесная ракета способна развивать скорость до 426 км/ч. Правда, аэродинамика не позволит прочувствовать всю скорость с опущенным верхом. Суперкар оснащен 7-литровым двигателем V8 мощностью 1451 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
SSC Tuatara 2019 года: 2,5 секунды
Спорткар SSC Tuatara 2019 года выпуска до первой сотни разгоняется за 2,5 секунды. Под кузовом спрятан 5,9-литровый двигатель V8 с турбонаддувом, который выдает 1350 л.с. на Octane или 1750 л.с. на гибком топливе. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатой компьютеризированной механической коробкой передач.
Ariel Atom 3.5R 2015 года: 2,5 секунды
Для Atom 2015 года создали двигатель i-VTEC объемом 2,4 литра, который развивает 365 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Atom 2015 года немного опережает модель 2012 года с точки зрения максимальной скорости: по прямой он разгоняется до 270 км/ч.
Caparo T1 2007 года: 2,5 секунды
Идея создания Caparo T1 2007 года заключалась в том, чтобы предоставить простым водителям почувствовать мощность спорткаров Формулы 1. Силовой агрегат Caparo T1 представляет собой 3,5-литровый двигатель Caparo V8, который мог развивает мощность 575 л.с. и крутящий момент 420 Нм. Вся эта мощь была заключена в красиво оформленный кузов спортивного автомобиля. К сожалению, механическая коробка передач просто не могла справиться с мощностью V8, поэтому проект пришлось свернуть.
Pagani Zonda R 2010 года: 2,6 секунды
Всего на планете существует 15 Pagani Zonda R 2010 года выпуска каждый из которого стоит более миллиона долларов, и их стоимость только растет с каждым годом. Эту модель можно назвать самым брутальным спортивным автомобилем, который оснащен двигателем AMG V12, способным производить 750 л.с. и 710 Нм крутящего момента и шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость Pagani Zonda R 2010 года равна 354 км/ч.
Ultima GTR 720 2006 года: 2,6 секунды
Это один из многих аутсайдеров спортивных автомобилей, заслуживающих признания. Ultima GTR 720 2006 года — грозная машина, созданная с изяществом. Автомобиль оснащен 6,4-литровым двигателем V8 мощностью 710 л.с. Эта британская модель сочетает в себе отделку гоночного автомобиля с низкой посадкой, что придает ей впечатляющий внешний вид и повышенную аэродинамическую эффективность. Автомобиль предлагается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
SSC Ultimate Aero TT 2007 года: 2,7 секунды
Ultimate Aero TT начал отказываться от механической коробки передач в пользу более современных автоматических. Но последняя модель 2007 года SSC Ultimate Aero TT была неплохим экземпляром. SSC 2007 года оснащался твин-турбонаддувом V8, максимальная мощность которого составляла 1183 л.с. и 1483 Нм крутящего момента. Этот двигатель в сочетании с впечатляющей механической коробкой внес SSC 2007 года в мировую историю после того, как он побил рекорд скорости, достигнув 255 миль в час (410 км/ч).
Rezvani Beast 2017 года: 2.7 секунды
Rezvani Beast 2017 года — это высокотехнологичный спортивный автомобиль, настоящее новшество заключалось в его 2,4-литровом рядном 4-цилиндровом двигателе с наддувом, который имел конфигурацию с двумя верхними распредвалами и большими промежуточными охладителями. Этот силовой агрегат работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, что обеспечивало этому гиперкару отличные показатели производительности. При «базовом» использовании двигатель выдавал 500 л.с., а бустеры увеличивали мощность до 700 л.с. Максимальная скорость составляла 175-190 миль в час (282-306 км/ч).
BAC Mono 2012 года: 2.7 секунды
Идея создания автомобиля F1 для дорог общественного пользования не умерла с Caparo T1 2007 года. В 2012 году компания BAC Mono попыталась сделать автомобили высшего уровня доступными для простых людей. 2.3-литровый двигатель Cosworth Duratec I4 выдавал 285 л.с. Да, это далеко не 700-сильные машины F1, однако при сочетании с особенной шестиступенчатой механической коробкой передач и небольшим весом, BAC Mono 2012 года выдавал отличные показатели.
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