ТОП-10 самых дорогих классических автомобилей
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk
В Великобритании средняя цена продажи на аукционах выросла с 38 984 фунтов стерлингов (4 млн рублей) в прошлом году до 45 648 фунтов стерлингов (4,7 млн рублей) в 2021 году. У современной классики 1980-х годов были самые высокие показатели продаж за все времена.
110KM.RU узнал о 10 самых дорогих классических автомобилях, проданных на аукционах Великобритании в этом году. Коллекционеры настолько стремились заполучить модели, что более трети (34,7%) покупателей заплатили больше, чем максимальная оценка автомобиля.
Lamborghini Miura 1968 года выпуска — 737 000 фунтов стерлингов (76 млн рублей)
Этот автомобиль продала компания Gooding & Company Geared в июне, сделка проходила в режиме онлайн. Цвет этой модели называется Verde Miura. Этот образец первого в истории суперкара Lamborghini вошел в список 10 самых дорогих классических автомобилей, проданных на аукционах Великобритании в первые 6 месяцев 2021 года.
Всего было выпущено 338 экземпляров, произведенных Lamborghini Miuras. Автомобиль был отреставрирован до лучших заводских характеристик, включая безупречное зеленое лакокрасочное покрытие Verde Miura.
Porsche 962C 1990 года выпуска — 759 000 фунтов стерлингов (78 млн рублей)
Это один из семи заводских прототипов гоночных автомобилей Porsche 962C. Он участвовал в соревнованиях всего дважды, и в обеих гонках был исключен. Это самый дорогой гоночный автомобиль в Великобритании в этом году.
Porsche Carrera GT 2006 года выпуска — 771 500 фунтов стерлингов (79 млн рублей)
Этот потрясающий желтый суперкар Porsche с пробегом чуть более 4000 миль пользовался большим спросом. Это один из последних построенных экземпляров. Модель оснащена гоночным 5,7-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 604 л.с. Carrera GT был импортирован в Великобританию и перерегистрирован в феврале 2021 года.
Кабриолет Aston Martin DB5 1963 года — 836 000 фунтов стерлингов (86 млн рублей)
Всего было создано 123 экземпляра модели DB5. Впервые этот кабриолет был доставлен покупателю в Шотландии в 1963 году, а в феврале 2021 года автомобиль впервые был выставлен на публичную продажу. Отреставрированный специалистами компании Aston Martin Post Vintage и имеющий привлекательные заводские характеристики, этот кабриолет DB5 был описан аукционным домом как «один из самых желанных Aston Martins эпохи Дэвида Брауна».
Mercedes-Benz 300SL 1963 года выпуска — 935 000 фунтов стерлингов (96 млн рублей)
Этот прекрасно отреставрированный и сохранившийся 300SL выделяется бледно-желтым окрасом и коричневым интерьером. Эту модель демонстрируют на самых эксклюзивных автомобильных мероприятиях класса люкс, таких как Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Это выдающийся пример потрясающей модели Mercedes-Benz 60-х годов.
Ferrari 275GTB / 4 1967 года — 1 870 000 фунтов стерлингов (192 млн рублей)
Этот редкий Ferrari 275GTB / 4, окрашенный в черный цвет с зеленым кожаным салоном продан за кругленькую сумму. Эксперты считают его самым привлекательным Ferrari своего времени.
Aston Martin DB4GT 1960 года выпуска — 1 975 000 фунтов стерлингов (203 млн рублей)
Aston Martin DB4GT — это ключевая модель в наследии британской марки, которую многие коллекционеры считают лучшим послевоенным дорожным автомобилем. DB4GT, лучший Gran Turismo своего времени, был разработан, чтобы победить Ferrari 250 GT SWB и затмить соперников. Данный экземпляр был продан как частично завершенная реставрация, которая началась около 37 лет назад. Номер шасси «0113 / R» сохранил оригинальный двигатель и коробку передач.
Ford GT40 1969 года — 2 508 000 фунтов стерлингов (258 млн рублей)
Этот Ford GT40 MKIII хорошо известен, поскольку это последняя пронумерованная версия оригинала. Автомобиль продан с полной документацией о его заводских записях и вырезками из автомобильных журналов, включая Octane.
Aston Martin DB4 GT 1961 года — 2 750 000 фунтов стерлингов (282 млн рублей)
Полностью отреставрированный Aston Martin DB4 GT с левым рулем не потребует больших денежных затрат. Это один из 75 построенных DB4 GT. И он находится в лучшем рабочем состоянии, чем автомобиль, упомянутый под номером 4 в этом списке. Это одна из 30 версий с левым рулем, которые были доставлены в Швейцарию в 1961 году. Модель была отреставрирована и имеет хорошую историю.
Bugatti Type 57 1937 года — 4 047 000 фунтов стерлингов (416 млн рублей)
Это один из 42 винтажных Bugatti, который скрывался в течение 51 года. Bugatti Type 57S 1937 года, описанный Bonhams как «один из самых ценных и желанных довоенных автомобилей в мире» и «заново открытое сокровище», не эксплуатировался на дорогах полвека. Автомобиль впервые был продан с молотка на лондонском аукционе в феврале 2021 года. Было выпущено только 42 экземпляра таких автомобилей. Bugatti Type 57S приводится в движение 3,3-литровым 8-цилиндровым двигателем с двумя верхними распредвалами.
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