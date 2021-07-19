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19 июля 2021, 12:42

ТОП-10 самых дорогих классических автомобилей

В Великобритании рынок классических автомобилей продолжает набирать обороты. Анализ аукционных продаж показывает рост количества коллекционных автомобилей проданных с молотка. Эксперты прогнозируют рост цен на аукционах на 17%.
Фото: dailymail.co.uk
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
Изображение загружается

Фото: dailymail.co.uk

ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей
ТОП 10 самых дорогих классических автомобилей

В Великобритании средняя цена продажи на аукционах выросла с 38 984 фунтов стерлингов (4 млн рублей) в прошлом году до 45 648 фунтов стерлингов (4,7 млн рублей) в 2021 году. У современной классики 1980-х годов были самые высокие показатели продаж за все времена.

110KM.RU узнал о 10 самых дорогих классических автомобилях, проданных на аукционах Великобритании в этом году. Коллекционеры настолько стремились заполучить модели, что более трети (34,7%) покупателей заплатили больше, чем максимальная оценка автомобиля.

Lamborghini Miura 1968 года выпуска — 737 000 фунтов стерлингов (76 млн рублей)

Этот автомобиль продала компания Gooding & Company Geared в июне, сделка проходила в режиме онлайн. Цвет этой модели называется Verde Miura. Этот образец первого в истории суперкара Lamborghini вошел в список 10 самых дорогих классических автомобилей, проданных на аукционах Великобритании в первые 6 месяцев 2021 года.

Всего было выпущено 338 экземпляров, произведенных Lamborghini Miuras. Автомобиль был отреставрирован до лучших заводских характеристик, включая безупречное зеленое лакокрасочное покрытие Verde Miura.

Porsche 962C 1990 года выпуска — 759 000 фунтов стерлингов (78 млн рублей)

Это один из семи заводских прототипов гоночных автомобилей Porsche 962C. Он участвовал в соревнованиях всего дважды, и в обеих гонках был исключен. Это самый дорогой гоночный автомобиль в Великобритании в этом году.

Porsche Carrera GT 2006 года выпуска — 771 500 фунтов стерлингов (79 млн рублей)

Этот потрясающий желтый суперкар Porsche с пробегом чуть более 4000 миль пользовался большим спросом. Это один из последних построенных экземпляров. Модель оснащена гоночным 5,7-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 604 л.с. Carrera GT был импортирован в Великобританию и перерегистрирован в феврале 2021 года.

Кабриолет Aston Martin DB5 1963 года — 836 000 фунтов стерлингов (86 млн рублей)

Всего было создано 123 экземпляра модели DB5. Впервые этот кабриолет был доставлен покупателю в Шотландии в 1963 году, а в феврале 2021 года автомобиль впервые был выставлен на публичную продажу. Отреставрированный специалистами компании Aston Martin Post Vintage и имеющий привлекательные заводские характеристики, этот кабриолет DB5 был описан аукционным домом как «один из самых желанных Aston Martins эпохи Дэвида Брауна».

Mercedes-Benz 300SL 1963 года выпуска — 935 000 фунтов стерлингов (96 млн рублей)

Этот прекрасно отреставрированный и сохранившийся 300SL выделяется бледно-желтым окрасом и коричневым интерьером. Эту модель демонстрируют на самых эксклюзивных автомобильных мероприятиях класса люкс, таких как Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Это выдающийся пример потрясающей модели Mercedes-Benz 60-х годов.

Ferrari 275GTB / 4 1967 года — 1 870 000 фунтов стерлингов (192 млн рублей)

Этот редкий Ferrari 275GTB / 4, окрашенный в черный цвет с зеленым кожаным салоном продан за кругленькую сумму. Эксперты считают его самым привлекательным Ferrari своего времени.

Aston Martin DB4GT 1960 года выпуска — 1 975 000 фунтов стерлингов (203 млн рублей)

Aston Martin DB4GT — это ключевая модель в наследии британской марки, которую многие коллекционеры считают лучшим послевоенным дорожным автомобилем. DB4GT, лучший Gran Turismo своего времени, был разработан, чтобы победить Ferrari 250 GT SWB и затмить соперников. Данный экземпляр был продан как частично завершенная реставрация, которая началась около 37 лет назад. Номер шасси «0113 / R» сохранил оригинальный двигатель и коробку передач.

Ford GT40 1969 года — 2 508 000 фунтов стерлингов (258 млн рублей)

Этот Ford GT40 MKIII хорошо известен, поскольку это последняя пронумерованная версия оригинала. Автомобиль продан с полной документацией о его заводских записях и вырезками из автомобильных журналов, включая Octane.

Aston Martin DB4 GT 1961 года — 2 750 000 фунтов стерлингов (282 млн рублей)

Полностью отреставрированный Aston Martin DB4 GT с левым рулем не потребует больших денежных затрат. Это один из 75 построенных DB4 GT. И он находится в лучшем рабочем состоянии, чем автомобиль, упомянутый под номером 4 в этом списке. Это одна из 30 версий с левым рулем, которые были доставлены в Швейцарию в 1961 году. Модель была отреставрирована и имеет хорошую историю.

Bugatti Type 57 1937 года — 4 047 000 фунтов стерлингов (416 млн рублей)

Это один из 42 винтажных Bugatti, который скрывался в течение 51 года. Bugatti Type 57S 1937 года, описанный Bonhams как «один из самых ценных и желанных довоенных автомобилей в мире» и «заново открытое сокровище», не эксплуатировался на дорогах полвека. Автомобиль впервые был продан с молотка на лондонском аукционе в феврале 2021 года. Было выпущено только 42 экземпляра таких автомобилей. Bugatti Type 57S приводится в движение 3,3-литровым 8-цилиндровым двигателем с двумя верхними распредвалами.

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