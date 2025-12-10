Бюджетный выбор сужается: вот 10 машин, которые еще можно купить до 2 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 12:14

Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году

Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году

Бюджетный выбор сужается: вот 10 машин, которые еще можно купить до 2 млн рублей

Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году

Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.

Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.

Во второй половине 2025 года российский автомобильный рынок продолжил неприятную для покупателей тенденцию - цены на новые машины поползли вверх. Как сообщает Autonews, производители и дилеры все реже предлагают скидки, предпочитая корректировать прайс-листы в сторону увеличения. В итоге найти автомобиль, который бы не пробил психологическую отметку в 2 миллиона рублей, становится все труднее. Тем не менее, за исключением продукции «АвтоВАЗа», такие варианты еще существуют. Мы изучили список самых интересных предложений.

Одним из самых доступных китайских кроссоверов на сегодня является Livan X6 Pro. Его цена стартует с 1 869 900 рублей. Под капотом у него 1,5-литровый мотор на 103 л.с., работающий в паре с вариатором. Концептуально этот переднеприводный паркетник с клиренсом почти 19 см напоминает Lada XRAY. В оснащение входят аналоговая приборная панель, 8-дюймовый экран мультимедиа, датчик света и бесключевой доступ.

Компактный кроссовер JAC JS3, который конкурирует с Hyundai Creta и Belgee X50, предлагается по более привлекательной цене - 1 989 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 109 л.с. и вариатором. Важным преимуществом модели является очень вместительный багажник объемом 600 литров.

Звание самого дешевого седана к концу года закрепилось за белорусско-китайской моделью Belgee S50. Этот автомобиль, по сути, является хорошо знакомым Geely Emgrand, но собирается по полному циклу на заводе под Минском. Примечательно, что в бюджет до 2 миллионов (1 999 990 рублей) укладывается даже версия с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 122-сильным мотором.

Прямой соперник Belgee S50, седан Solaris HS, также доступен по цене ниже 2 миллионов рублей, начиная с 1 970 000. Однако за эти деньги предлагается версия с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и шестиступенчатой механической коробкой. В комплектации Comfort уже есть кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

Кроссовер BAIC X55, который собирают в Калининграде, может стать альтернативой ушедшим Toyota RAV4 или Kia Sportage. Его стоимость начинается от 1 975 000 рублей. Автомобиль оснащен мощным 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и семиступенчатым «роботом». Уже в базовой версии покупатель получает цифровую приборную панель, круиз-контроль и датчик дождя.

Примерно в ту же сумму обойдется китайский седан Livan S6 Pro - от 1 984 000 рублей. Эта модель построена на той же платформе, что и популярный кроссовер Geely Coolray. Все версии оснащаются 1,5-литровым двигателем (147 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой. Единственным заметным недостатком можно считать скромный по меркам класса багажник на 418 литров.

Haval Jolion уже долгое время носит титул самого востребованного китайского кроссовера в России. Удержаться в ценовой категории до 2 миллионов рублей (1 999 000) ему помогает базовая комплектация с 1,5-литровым мотором на 143 л.с. и механической коробкой передач.

Еще один представитель марки Haval в нашем списке - кроссовер M6. Как и в случае с Jolion, цена в 1 999 000 рублей актуальна только для версии с шестиступенчатой «механикой». Модификация с двумя педалями будет стоить дороже. Недавно производство этой модели было локализовано на заводе компании в Калуге.

Этот автомобиль является близнецом Chery Tiggo 4, а его сборка налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Продажи Tenet T4 стартовали в августе 2025 года, и модель быстро набрала популярность, заняв к ноябрю второе место в рейтинге самых продаваемых кроссоверов. Цена - от 1 999 000 рублей за версию с 1,5-литровым мотором (113 л.с.) и «механикой».

Замыкает наш список «Москвич 3». Приобрести кроссовер с вариатором в пределах 2 миллионов рублей можно, если найти автомобиль 2025 года выпуска. Такая машина оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. В комплектацию входят климат-контроль, круиз-контроль и подогрев передних сидений.

Упомянутые модели: Livan S6 Pro, JAC JS3, Livan X6 Pro, BAIC X55, Haval Jolion (от 1 259 000 Р), TENET T4, Москвич 3, Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), Haval M6
Упомянутые марки: Livan, JAC, Belgee, BAIC, Haval, TENET, Москвич, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ливан, ДжАК, Белджи, БАИК, Хавейл, Тенет, Moskvich, Чери

Похожие материалы Ливан, ДжАК, Белджи, БАИК, Хавейл, Тенет, Moskvich, Чери

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Пермский край Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться