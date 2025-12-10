Бюджетный выбор сужается: вот 10 машин, которые еще можно купить до 2 млн рублей

Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году

Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.

Во второй половине 2025 года российский автомобильный рынок продолжил неприятную для покупателей тенденцию - цены на новые машины поползли вверх. Как сообщает Autonews, производители и дилеры все реже предлагают скидки, предпочитая корректировать прайс-листы в сторону увеличения. В итоге найти автомобиль, который бы не пробил психологическую отметку в 2 миллиона рублей, становится все труднее. Тем не менее, за исключением продукции «АвтоВАЗа», такие варианты еще существуют. Мы изучили список самых интересных предложений.

Одним из самых доступных китайских кроссоверов на сегодня является Livan X6 Pro. Его цена стартует с 1 869 900 рублей. Под капотом у него 1,5-литровый мотор на 103 л.с., работающий в паре с вариатором. Концептуально этот переднеприводный паркетник с клиренсом почти 19 см напоминает Lada XRAY. В оснащение входят аналоговая приборная панель, 8-дюймовый экран мультимедиа, датчик света и бесключевой доступ.

Компактный кроссовер JAC JS3, который конкурирует с Hyundai Creta и Belgee X50, предлагается по более привлекательной цене - 1 989 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 109 л.с. и вариатором. Важным преимуществом модели является очень вместительный багажник объемом 600 литров.

Звание самого дешевого седана к концу года закрепилось за белорусско-китайской моделью Belgee S50. Этот автомобиль, по сути, является хорошо знакомым Geely Emgrand, но собирается по полному циклу на заводе под Минском. Примечательно, что в бюджет до 2 миллионов (1 999 990 рублей) укладывается даже версия с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 122-сильным мотором.

Прямой соперник Belgee S50, седан Solaris HS, также доступен по цене ниже 2 миллионов рублей, начиная с 1 970 000. Однако за эти деньги предлагается версия с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и шестиступенчатой механической коробкой. В комплектации Comfort уже есть кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

Кроссовер BAIC X55, который собирают в Калининграде, может стать альтернативой ушедшим Toyota RAV4 или Kia Sportage. Его стоимость начинается от 1 975 000 рублей. Автомобиль оснащен мощным 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и семиступенчатым «роботом». Уже в базовой версии покупатель получает цифровую приборную панель, круиз-контроль и датчик дождя.

Примерно в ту же сумму обойдется китайский седан Livan S6 Pro - от 1 984 000 рублей. Эта модель построена на той же платформе, что и популярный кроссовер Geely Coolray. Все версии оснащаются 1,5-литровым двигателем (147 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой. Единственным заметным недостатком можно считать скромный по меркам класса багажник на 418 литров.

Haval Jolion уже долгое время носит титул самого востребованного китайского кроссовера в России. Удержаться в ценовой категории до 2 миллионов рублей (1 999 000) ему помогает базовая комплектация с 1,5-литровым мотором на 143 л.с. и механической коробкой передач.

Еще один представитель марки Haval в нашем списке - кроссовер M6. Как и в случае с Jolion, цена в 1 999 000 рублей актуальна только для версии с шестиступенчатой «механикой». Модификация с двумя педалями будет стоить дороже. Недавно производство этой модели было локализовано на заводе компании в Калуге.

Этот автомобиль является близнецом Chery Tiggo 4, а его сборка налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Продажи Tenet T4 стартовали в августе 2025 года, и модель быстро набрала популярность, заняв к ноябрю второе место в рейтинге самых продаваемых кроссоверов. Цена - от 1 999 000 рублей за версию с 1,5-литровым мотором (113 л.с.) и «механикой».

Замыкает наш список «Москвич 3». Приобрести кроссовер с вариатором в пределах 2 миллионов рублей можно, если найти автомобиль 2025 года выпуска. Такая машина оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. В комплектацию входят климат-контроль, круиз-контроль и подогрев передних сидений.