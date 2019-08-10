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10 августа 2019, 15:33

ТОП-10 самых доступных автомобилей

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили продажи новых легковых автомобилей с января по июль 2019 года и назвали самые доступные модели и цены. Первое место предсказуемо досталось лидеру российского рынка – Lada Granta.
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Обновленное семейство Lada Granta надежно удерживает титул российского бестселлера. Продажи модели неуклонно растут с осени 2018 года. Помимо обновленного дизайна покупателей привлекает цена. Седан Granta – самый доступный новый автомобиль в стране. Базовая комплектация Standart стоит 444 900 рублей, а с учетом всех скидок и акций – 382 410 рублей. За первые 7 месяцев 2019 года в России было продано 74,6 тыс. экземпляров. Средневзвешенная цена с учетом продаж по модификациям составила 524 тыс. рублей.

Второе место занимает седан Datsun on-DO. За отчетный период на модели остановили свой выбор 10,9 тыс. покупателей. Средневзвешенная цена составила 562 тыс. рублей. На третьей строчке внедорожник Lada 4x4, которая разошлась тиражом 17,6 тыс. экземпляров по средней цене 564 тыс. рублей. Замыкают пятерку самых доступных автомобилей два хэтчбека: Datsun mi-DO и Renault Sandero. Дилеры продали 1,7 тыс. экземпляров Datsun mi-DO по цене 618 тыс. рублей и в 10 раз больше Sandero (17,1 тыс. экз.) по 691 тыс. рублей.

Далее в рейтинге по мере возрастания средневзвешенной цены автомобили расположились следующим образом: французский седан Renault Logan (699 тыс. рублей, 19,1 тыс. экз.), отечественная Lada Largus (704 тыс. рублей, 24,4 тыс. экз.), два «китайца»: Lifan Solano (708 тыс. рублей, 906 экз.) и Lifan X50 (734 тыс. рублей, 595 экз.). Последним в ТОП-10 оказалась Chevrolet Niva (751 тыс. рублей, 12,2 тыс. экз.).

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ТОП-10 самых доступных автомобилей
{{material_127171}}Обновленное семейство Lada Granta надежно удерживает титул российского бестселлера. Продажи модели неуклонно растут с осени 2018 года. Помимо обновленного дизайна покупателей привлекает цена. Седан Granta – самый доступный новый автомобиль в стране. Базовая комплектация Standart стоит 444 900 рублей, а с учетом всех скидок и акций – 382 410 рублей. За первые 7 месяцев 2019 года в России было продано 74,6 тыс. экземпляров. Средневзвешенная цена с учетом продаж по модификациям составила 524 тыс. рублей.Второе место занимает седан Datsun on-DO. За отчетный период на модели остановили свой выбор 10,9 тыс. покупателей. Средневзвешенная цена составила 562 тыс. рублей. На третьей строчке внедорожник Lada 4x4, которая разошлась тиражом 17,6 тыс. экземпляров по средней цене 564 тыс. рублей. Замыкают пятерку самых доступных автомобилей два хэтчбека: Datsun mi-DO и Renault Sandero. Дилеры продали 1,7 тыс. экземпляров Datsun mi-DO по цене 618 тыс. рублей и в 10 раз больше Sandero (17,1 тыс. экз.) по 691 тыс. рублей.Далее в рейтинге по мере возрастания средневзвешенной цены автомобили расположились следующим образом: французский седан Renault Logan (699 тыс. рублей, 19,1 тыс. экз.), отечественная Lada Largus (704 тыс. рублей, 24,4 тыс. экз.), два «китайца»: Lifan Solano (708 тыс. рублей, 906 экз.) и Lifan X50 (734 тыс. рублей, 595 экз.). Последним в ТОП-10 оказалась Chevrolet Niva (751 тыс. рублей, 12,2 тыс. экз.).
2019-08-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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