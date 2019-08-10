10 августа 2019, 15:33
ТОП-10 самых доступных автомобилей
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили продажи новых легковых автомобилей с января по июль 2019 года и назвали самые доступные модели и цены. Первое место предсказуемо досталось лидеру российского рынка – Lada Granta.
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Второе место занимает седан Datsun on-DO. За отчетный период на модели остановили свой выбор 10,9 тыс. покупателей. Средневзвешенная цена составила 562 тыс. рублей. На третьей строчке внедорожник Lada 4x4, которая разошлась тиражом 17,6 тыс. экземпляров по средней цене 564 тыс. рублей. Замыкают пятерку самых доступных автомобилей два хэтчбека: Datsun mi-DO и Renault Sandero. Дилеры продали 1,7 тыс. экземпляров Datsun mi-DO по цене 618 тыс. рублей и в 10 раз больше Sandero (17,1 тыс. экз.) по 691 тыс. рублей.
Далее в рейтинге по мере возрастания средневзвешенной цены автомобили расположились следующим образом: французский седан Renault Logan (699 тыс. рублей, 19,1 тыс. экз.), отечественная Lada Largus (704 тыс. рублей, 24,4 тыс. экз.), два «китайца»: Lifan Solano (708 тыс. рублей, 906 экз.) и Lifan X50 (734 тыс. рублей, 595 экз.). Последним в ТОП-10 оказалась Chevrolet Niva (751 тыс. рублей, 12,2 тыс. экз.).
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