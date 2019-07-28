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28 июля 2019, 08:20

ТОП-10 самых экологичных автомобилей в России

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По современным экологическим стандартам наиболее «чистые» автомобили с двигателями внутреннего сгорания принадлежат к классу «Евро-6». В России зарегистрировано всего 264 тысячи таких машин. Более половины из них выпущены под маркой Mercedes-Benz.
ТОП 10 самых экологичных автомобилей в России
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По данным аналитического агентства «Автостат», на январь 2019 года доля автомобилей, соответствующих наивысшему экологическому стандарту «Евро-6», не превышала 0,6% от общего объема российского автопарка. Более половины из них приходится на автомобили Mercedes-Benz (134,2 тыс. экз.). Второе место со значительным отставанием занимают автомобили BMW (38 тыс. экз.). На третьей строчке находится еще один представитель «большой немецкой тройки» – Audi с показателем 27,2 тыс. автомобилей.

Замыкают пятерку самых экологичных марок в России два бренда концерна Volkswagen Group. Четвертая позиция досталась единственной массовой марке в верхних строчках рейтинга – Skoda (22,8 тыс. экз.), а пятая – премиальной марке Porsche (12,2 тыс. экз.).

Кроме того, в ТОП-10 марок автомобилей с наивысшим экологическим классом в отечественном автопарке попали: Land Rover (10,6 тыс. экз.), Jaguar (5,4 тыс. экз.), Nissan (2,8 тыс. экз.), Mitsubishi (2,8 тыс. экз.) и Smart (2 тыс. экз.). У остальных марок в России не набралось и двух тысяч автомобилей. 


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ТОП-10 самых экологичных автомобилей в России
{{material_124217}}По данным аналитического агентства «Автостат», на январь 2019 года доля автомобилей, соответствующих наивысшему экологическому стандарту «Евро-6», не превышала 0,6% от общего объема российского автопарка. Более половины из них приходится на автомобили Mercedes-Benz (134,2 тыс. экз.). Второе место со значительным отставанием занимают автомобили BMW (38 тыс. экз.). На третьей строчке находится еще один представитель «большой немецкой тройки» – Audi с показателем 27,2 тыс. автомобилей.Замыкают пятерку самых экологичных марок в России два бренда концерна Volkswagen Group. Четвертая позиция досталась единственной массовой марке в верхних строчках рейтинга – Skoda (22,8 тыс. экз.), а пятая – премиальной марке Porsche (12,2 тыс. экз.).Кроме того, в ТОП-10 марок автомобилей с наивысшим экологическим классом в отечественном автопарке попали: Land Rover (10,6 тыс. экз.), Jaguar (5,4 тыс. экз.), Nissan (2,8 тыс. экз.), Mitsubishi (2,8 тыс. экз.) и Smart (2 тыс. экз.). У остальных марок в России не набралось и двух тысяч автомобилей. 
2019-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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