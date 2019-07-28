28 июля 2019, 08:20
ТОП-10 самых экологичных автомобилей в России
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По современным экологическим стандартам наиболее «чистые» автомобили с двигателями внутреннего сгорания принадлежат к классу «Евро-6». В России зарегистрировано всего 264 тысячи таких машин. Более половины из них выпущены под маркой Mercedes-Benz.
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Замыкают пятерку самых экологичных марок в России два бренда концерна Volkswagen Group. Четвертая позиция досталась единственной массовой марке в верхних строчках рейтинга – Skoda (22,8 тыс. экз.), а пятая – премиальной марке Porsche (12,2 тыс. экз.).
Кроме того, в ТОП-10 марок автомобилей с наивысшим экологическим классом в отечественном автопарке попали: Land Rover (10,6 тыс. экз.), Jaguar (5,4 тыс. экз.), Nissan (2,8 тыс. экз.), Mitsubishi (2,8 тыс. экз.) и Smart (2 тыс. экз.). У остальных марок в России не набралось и двух тысяч автомобилей.
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