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2 июня 2021, 23:13

ТОП-10 самых худших американских автомобилей

Это, пожалуй, одни из самых худших моделей американской автомобильной промышленности когда-либо созданных. Здесь собраны машины, которые вызывают вопросы не только к дизайнерам, но и инженерам.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей
ТОП 10 самых худших американских автомобилей

Американская автомобильная промышленность создала одни из самых уникальных моделей начиная от 50-х годов до маслкаров 60-х и 70-х, которые потрясли мир. Бесчисленные примеры показывают, что в США были невероятные автомобили. Однако, производители иногда создают машины, которые не отличаются ни красотой, ни характеристиками. Некоторые из автомобилей в этом списке были ужасной сборки, которые представляли угрозу для жизни, другие же разочаровали целые поколения.

Chevrolet SSR

Это один из самых больших провалов, когда-либо совершенных General Motors. Модель выпускалась в период с 2003 по 2006 год. За три года было продано только 9000 единиц из 24000 произведенных. Chevy хотел построить своего рода современный хот-род, поэтому он использовал платформу внедорожника и поместил на нее Corvette V6. Помимо непривлекательного дизайна, автомобиль был довольно дорогим.

Ford Edsel

Ford Edsel считается одной из величайших неудач Ford. В 1958 году компания потратила более 400 миллионов долларов на разработку и рекламу этого автомобиля. Предполагалось, что Edsel будет конкурировать с огромными моделями Oldsmobile и Buick, но затея с треском провалилась. Компания была вынуждена прекратить производство через полтора года.

AMC Gremlin

Gremlin можно считать одним из самых странных в этом списке, потому что, несмотря на то, что он был одним из худших автомобилей, когда-либо производимых в Штатах, он оказался очень популярным. Всего было реализовано более 500 000 единиц по всему миру. Этот автомобиль был представлен на рынке 1 апреля 1970 года, и его по праву можно считать первоапрельской шуткой.

Chevrolet Corvette 305 «Калифорния»

Не позволяйте красивому дизайну обмануть вас, думая, что это действительно хорошая машина. 305-й считается одним из худших Corvette. Модель выпущенная в 1980 году была оснащена 5,0-литровым двигателем V8, который выдавал 180 лошадиных сил. Автомобиль был доступен только с автоматической коробкой передач.

Plymouth Prowler

Plymouth Prowler производился с 1997 по 2002 год, и компании удалось продать более 11 000 единиц. Автопроизводитель хотел создать современный родстер в стиле ретро, ​​но 3,5-литровый V6 оказался неэффективным. У него также была только автоматическая трансмиссия.

Ford Mustang 20th Anniversary Shelby GT350

Юбилейная модель была создан к празднованию 20-летия Mustang в 1984 году. Однако этот автомобиль не имеет ничего общего с легендарным Shelby GT350. Собственно говоря, Кэрол Шелби не работал над этой машиной, и ему не понравилось, что маркетинговая команда решила дать название GT350 одному из худших Muscle Cars. Этот GT350 был оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Форд произвел всего 5000 единиц данной модели.

Cadillac V8 Fleetwood 6-4

В 1980 году Cadillac решил выпустить 6-4 с двигателем V8. Особенностью было то, что автомобиль оборудовали системой электронного отключения цилиндров при движении по городу, это было сделано для экономии топлива. Когда требовалось больше мощности, система активировала другие 2 цилиндра и так далее до V8. Большая проблема заключалась в том, что сама система очень плохо работала, да и сам автомобиль был ненадежным. Большую часть времени Cadillac зависал в нижнем режиме и работал только с четырьмя цилиндрами.

Chrysler TC от Maserati

Этот автомобиль стал результатом сотрудничества между двумя компаниями в то время, когда Chrysler был акционером Maserati. Модель была представлена в 1989 году, она не отличалась ни красотой, ни быстротой, но на борту красовался шильдик Maserati, поэтому автомобиль продавался как кабриолет высокого класса. По сути, это был дешевый Крайслер, но очень хорошо одетый.

Ford Pinto

Печально известный Пинто. Несколько Ford Pinto загорелись, люди получили ранения и некоторые погибли, прежде чем компания признала, что машина была смертельной ловушкой. В 70-х Пинто был абсолютным хитом, поскольку стоил недорого и имел достойный дизайн. Однако у этой машины был серьезный недостаток. Инженеры Ford разместили топливный бак под багажником за задним бампером. При первом легком ударе сзади была большая вероятность возгорания автомобиля. Пинто стал известен как «машина смерти», и Форду пришлось заплатить миллионы, чтобы рассчитаться с семьями жертв.

Pontiac Aztek

Этот автомобиль стал известен благодаря Уолтеру Уайту и популярному сериалу «Во все тяжкие». Pontiac Aztek был создан, потому что продажи Pontiac резко падали, и компании требовалась новая модель. К сожалению, ситуацию исправить не удалось. Интересно, что Aztek был разработан той же командой, которая создала великолепный Corvette C7.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р), Ford Mustang
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