ТОП-10 самых худших европейских автомобилей
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Даже самые громкие имена могут иногда ошибаться, возьмите, например, Giugiaro, итальянский автомобильный аналог Пикассо. Худшие автомобили не ограничиваются только плохим стилем. Финансовые ограничения также сильно сказываются на технической составляющей. Редакция Hotcars сделала подборку самых неудачных моделей.
Renault Avantime
Руководствуясь достигнутым успехом нишевого пассажирского Espace, руководители Renault решили выйти на рынок элитных автомобилей с более роскошной версией купе. По сути, тот же автомобиль без двух дверей и ряда сидений. Двери позволяли любопытным прохожим взглянуть на приборную панель в стиле космического корабля без циферблатов и переключателей. Однако покупатели не были заинтересованы в менее практичном минивэне, несмотря на всю современную отделку.
Jaguarr X-Type
Никакие рекламные трюки не могли скрыть происхождение X-Type, под его имитирующим XJ кузовом находился представительский автомобиль Ford Mondeo.
Sterling 825/827
Партнерство Rover и Honda могло бы стать величайшим автомобильным проектом сотрудничества за всю историю. В результате объединения в восьмидесятых удалось произвести несколько приличных автомобилей. Однако у Honda были амбициозные планы по выпуску нового автомобиля премиум-класса для рынка США, результатом которого стала малоизвестная марка Sterling. Единственной серийной премиальной моделью стала серия 825/827.
Volkwagen Beetle 1997 года
История оригинального «народного» автомобиля насчитывает 65 лет. Beetle приобрел огромное количество поклонников. Volkswagen, не был готов позволить своей самой культовой модели уйти в отставку, так в 1997 году был анонсирован «новый» Beetle с несколькими общими стилевыми репликами. Под кузовом купе в стиле ретро Volkswagen изменил все, что делало оригинал хитом.
BMW Mini
Еще одна попытка немцев улучшить совершенство, оригинальный Mini был маленьким, маневренным и дешевым. Но позже он вырос в соответствии с современными требованиями, и потерял большую часть былого очарования. BMW удалось сохранить профиль оригинала, но он значительно увеличился в размерах и цене. Современные Mini очень достойные автомобили, но цена их сильно отличается от той, которая была в самом начале появления модели.
Land Rover Discovery II
Land Rover Discovery II в 90-х годах занял середину линейки Land Rover, разместившись между классическим Defender и более престижным Range Rover. Но при весе более двух тонн владельцы столкнулись с выбором между плохой экономичностью и вялой производительностью. Из-за веса также возникали проблемы с подвеской.
Zundapp Jnaus
Zundapp Janus был идентичен с обеих сторон, включая переднюю и заднюю двери. Внутри двойные сиденья расположены спиной к спине. Автомобиль имеет незатейливый вид, а под цельным корпусом Janus находится небольшой двухтактный одноцилиндровый мотор мощностью около 14 л.с.
Triumph Stag
Проблемы Triumph начались в процессе разработки. Stag задумывался как роскошный спортивный автомобиль. Кузов был сделан на заказ в Италии. Однако это была Британия 70-х, и средств было мало, поэтому Triumph выбрал более мускулистый 3-литровый двигатель V8 собственной разработки с не самой лучшей системой охлаждения.
Aston Martin Cynget
Cygnet от Aston Martin, вероятно, был приличным маленьким городским автомобилем, но компания назначила слишком высокую цену 55 тысяч долларов. Под блеском и гламуром, кроме нескольких пластиковых косметических штрихов, кожи и искусственной замши, Cygnet идентичен Scion IQ, который продавался за 17 тысяч долларов. Под капотом был установлен 1,3-литровый четырехцилиндровый мотор Toyota 1NR-FE мощностью 97 л.с.
Ferrari 612 Scaglietti
5,7-литровый Tipo V12 мощностью 553 л.с. , обеспечивающий купе 612, спроектированному Pininfarina, максимальную скорость 200 миль в час, при этом вмещая четырех взрослых человек. Звучит многообещающе, пока вы не увидели самый уродливый Ferrari всех времен. Владельцы Ferrari 612 столкнулись с реальной возможностью разбиться не по своей вине. У модели были большие проблемы с перегревом трансмиссии.
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