ТОП-10 самых крутых нестандартных дисков для мотоциклов
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Сегодня большинство доступных на рынке нестандартных дисков изготовлены из кованого алюминия или магния, что обеспечивает большую прочность, но при этом они легче, чем литые. Самые технологичные колеса сделаны из углеродного волокна. 110KM.RU ознакомился со списком составленным коллегами из Hotcars, возможно, эта статья поможет вам сделать выбор.
Rotobox Bullet
Rotobox Bullet изготовлены из уникального углеродного волокна, обладают отличным внешним видом, прочностью и легкостью. Для повышения устойчивости к ударам в боковые стороны обода встроена проволока из нержавеющей стали. Ступица в форме пятиугольника из алюминиевого сплава прочно соединена с карбоновым ободом и обеспечивает максимальную передачу крутящего момента. Для защиты колес от ультрафиолета нанесено специальное покрытие.
BST Rapid TEK
Конструкция монокока с пятью наклонными полыми раздельными спицами делает карбоновые BST Rapid TEK очень легкими, но прочным. Поскольку большая часть веса сосредоточена в ступице, происходит уменьшение вращающейся массы.
Marchesini M10
Marchesini M10 обеспечивают лучшее ускорение и торможение, а также сцепление с дорогой. Выразительный Y-образный дизайн с 10 спицами выглядит смелым и привлекает внимание. Marchesini M10 изготавливают либо из кованого и термообработанного алюминия, либо из магния, что обеспечивает большую жесткость и увеличивает общую производительность.
Rotobox Boost
Rotobox Boost производят с использованием уникального сочетания углерода, эпоксидной смолы и нержавеющей стали. Несмотря на небольшую толщину, пять элегантных спиц более жесткие благодаря стратегически расположенным структурным ребрам. Дополнительная прочность достигнута за счет встроенной проволоки из нержавеющей стали.
Marchesini Genesi M7R
Genesi M7R с 7 спицами, изготовленный из пластически деформируемого алюминиевого сплава путем ковки в закрытых штампах, выглядят стильно и агрессивно. Благодаря передовой конструкции, которая делает его на 40% легче стандартных и других кованых алюминиевых дисков, они также отличаются высокой надежностью и уникальными характеристиками.
Rotobox RBX2
Для дополнительной прочности RBX2 имеет ребра на каждой стороне спиц, проволоку из нержавеющей стали, вставленную с каждой стороны обода, и ступицу из авиационного сплава, сплавленную с карбоновым ободом. Характеристики также улучшаются за счет эллиптической формы пяти спиц.
Rick Classic Steve
Для тех, кто предпочитает вневременной внешний вид, современный кованый алюминиевый Classic Steve с десятью спицами представляет собой современную версию классического диска. Процесс ковки устраняет пористость и пустоты, в результате чего колесо становится более прочным и устойчивым к коррозии по сравнению с литыми дисками.
Mike Cutout
Элегантный 3-спицевый диск Mike Cutout с простым, но стильным внешним видом представляет собой цельный кованый алюминиевый диск. Он легче, чем трехкомпонентные кованые диски, и намного легче, чем литые диски из легкого сплава.
BST Panther TEK 7
Прямой 7-спицевый Panther TEK 7 изготовлен из углеродного волокна и алюминия. Идеально подходит для приключенческих поездок, набор характеристик сделает поездку более приятной на неровностях дорожного покрытия.
Rodder
Цельный Rodder с характерным дизайном изготовлен из кованого алюминия. Rodder сочетает в себе элегантность и производительность, с этими дисками вы никогда не останетесь незамеченными.
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