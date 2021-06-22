ТОП-10 самых крутых полноприводных спорткаров
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Британский производитель Jensen представил революционный Interceptor FF — первый полноприводный спортивный автомобиль. Полный привод позволял управлять спортивными автомобилями в любых условиях. FF показывал отличные результаты в управлении, чем аналогичные заднеприводные спортивные автомобили 60-х годов.
Несмотря на то, что о FF вскоре забыли, его наследие живет. Сегодня можно встретить множество спортивных автомобилей с полным приводом от разных производителей.
Bugatti Chiron
Bugatti выпустил Chiron в 2016 году, модель во многом похожа на Veyron. Chiron оснащен 8,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 1180 л.с. До 97 км/ч он разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 420 км/ч, что делает Chiron одним из самых быстрых суперкаров.
Lamborghini Aventador
Произведенный в 2011 году Aventador представляет собой спортивный автомобиль со средним расположением двигателя, который Lamborghini построила для замены Murcielago. Флагманскую модель Lamborghini оснастили 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 690 л.с. Чтобы водители могли держать Aventador под контролем, итальянцы оснастили его системой полного привода с электронным управлением, позволяющей разгоняться до первой сотни за 2,9 секунды. Первоначально Lamborghini планировала построить 4000 экземпляров, но огромный спрос вынудил их произвести гораздо больше.
Nissan GT-R Nismo
Nissan GT-R намного дешевле, чем большинство суперкаров, но на этом его отличие заканчивается. Стандартная версия оснащена 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 564 л.с., который в сочетании с системой полного привода позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Nissan GT-R Nismo способен выдавать 601 л.с. Внутри GTR есть все удобства, включая центр управления с сенсорным экраном и плюшевую обивку.
Porsche 911 - Turbo S
Porsche 911 Turbo S был впервые оснащен системой полного привода в 1995 году, превратив его в суперкар. Плоский шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом в задней части в сочетании с интеллектуальной системой полного привода выдавал отличный результат — 640 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды.
Audi R8
Это представитель типичного полноприводного суперкара. Многие любят R8 за 5,2-литровый V10 мощностью 532 л.с. и систему Audi Quattro AWD. До 100 км/ч R8 может разогнаться за 3 секунды. В R8 стоит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с ЖК-дисплеем, фиксированная спортивная подвеска и голосовое управление в последней модели.
Acura NSX
Оригинальный Acura NSX потряс автомобильную промышленность, когда появился в 90-х годах. Новый NSX столь же революционен, поскольку в нем используется одна из самых передовых систем полного привода. 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом под капотом передает мощность на задние колеса, а пара электродвигателей приводит в движение передние колеса. В результате автомобиль может разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.
Jaguar F-Type SVR
Собственное тюнинговое подразделение Jaguar знает как создать фантастический автомобиль. F-Type SVR оснащен 5,0-литровым двигателем V8 с наддувом мощностью 575 л.с. Покупатели также оценят другие интересные особенности, такие как легкая титановая выхлопная система, измененный аэродинамический корпус, стеганая кожаная обивка премиум-класса.
Porsche Taycan Turbo S
Индустрия электромобилей стремительно развивается в последнее десятилетие, во главе с такими производителями, как Tesla, Nissan и Rivian. Porsche также не остался в стороне и создал свой первый серийный электромобиль - Taycan. Taycan всего два года, это уже один из лучших электрических спортивных автомобилей. Версия Taycan с полным приводом оснащена двухмоторной системой мощностью до 562 лошадиных сил.
Ferrari SF90 Stradale
За последнее десятилетие Ferrari выпустила множество интересных суперкаров, включая культовый La Ferrari, но немногие из них так же хороши, как представленный в 2019 году среднемоторный гибрид SF90 Stradale. Полноприводный спорткар оснащен 4,0-литровым твин-турбо V8 в паре с тремя электродвигателями. Общая мощность которых составляет 986 л.с. Силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. SF90 Stradale разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды.
Lamborghini Huracán Performante
Huracán был одним из самых продаваемых Lamborghini с момента его появления в 2014 году. В то время как базовая версия Performante лучше во всех отношениях. У Performante есть система полного привода, которая позволяет улучшать сцепление с дорогой.
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