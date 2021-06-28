ТОП-10 самых крутых внедорожников и кроссоверов ожидаемых к 2025 году
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
К 2025 году рынок внедорожников и кроссоверов обещает быть очень интересным. Сотни технологически продвинутых автомобилей уже выпущены в этом году, поэтому мы можем только представить, что получим к 2025 году.
В настоящее время такие автопроизводители, как GMC, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford и другие, работают над электромобилями, поэтому в первую очередь мы ожидаем, что в большинстве это будут электрические модели. Также будет больше внедорожников с гибридными двигателями.
GMC Hummer EV
Внедорожник GMC Hummer EV 2024 модельного года. Hummer обещает приятный интерьер, и, судя по тизерам, электромобиль действительно будет радовать глаз. В качестве приборной панели у GMC Hummer EV 2024 года будет цветной сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма.
Hummer EV создан для бездорожья, модель оснащена специально разработанными шинами, многочисленными внедорожными технологиями и мощностью 625 л.с.
Porsche Macan EV
Немецкие производители Porsche впервые выпустили роскошный пятидверный кроссовер в 2014 году. Porsche Macan ранее назывался «Porsche Cajun». Обратите внимание, что Macan разделяет платформу с Audi Q5, поэтому новый EV может иметь некоторые общие черты с Audi Q5.
В настоящее время Porsche работает над Porsche Macan EV 2023 года, который должен стать первым электрическим кроссовером марки. Электрокар будет построен на платформе Volkswagen и использовать электродвигатель Taycan.
Peugeot 5008
Изначально Peugeot 5008 был компактвэном, но с 2017 года этот автомобиль классифицируется как компактный кроссовер. Peugeot производит 5008 с 2009 года. Двигатель модель позаимствовала у Peugeot 3008. Эти две линейки Peugeot имеют определенные сходства.
На своем сайте Peugeot заявляют, что новый внедорожник Peugeot 5008 будет иметь смелый дизайн. Благодаря 10-дюймовому центральному сенсорному экрану высокой четкости, инновационным технологиям и вместимости семи пассажиров, кроссовер обещает стать фаворитом больших семей.
Peugeot 3008
Компания Peugeot впервые представила 3008 в 2008 году, модель представляла собой 5-дверный компактный кроссовер. В Европе в 2017 году Peugeot 3008 получил награду «Автомобиль года». Сейчас французский производитель работает над новой версией Peugeot 3008. Модель 2023 года будет иметь новый стиль и логотип. Также ожидается подключаемый гибридный двигатель мощностью 225 л.с. и бензиновый мощностью 180 л.с. Возможно, Peugeot предложит и полностью электрический вариант.
Land Rover Defender 80
Land Rover производит Defenders с 1983 года, это один из самых узнаваемых брендов. Британский автопроизводитель недавно выпустил Land Rover Defender 2021 года. Как и Defender 2021 года, Defender 80 2023 года будет представлять собой среднеразмерный кроссовер с исключительными внедорожными качествами. Land Rover не прокомментировал технические характеристики двигателя, но мы ожидаем 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 246 л.с. или 3,0-литровый двигатель.
Mercedes-Benz G-Класс EV / EQG
Ожидается, что Mercedes-Benz G-Class EV / EVQ будет иметь аккумулятор на 108 кВт/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,0 секунды. Интерьер модели ожидается в типичном для Mercedes Benz роскошном стиле. Хотя дата выпуска EV / EQG неизвестна, Mercedes Benz, как сообщается, уже зарегистрировал несколько наименований для этого продукта.
Volvo C40
Полностью электрический роскошный кроссовер Volvo 2022 года будет иметь два двигателя - один спереди, а другой сзади. В этой модели компания полностью откажется от кожи. Volvo еще не предоставила полную информацию об электромобиле, но уже известно, что мощность электродвигателей составит 402 л.с., а до 100 км/ч он может разгоняться за 4,7 секунды.
Kia Sportage
Kia, пожалуй, один из самых успешных азиатских автопроизводителей. В 2023 году Kia Sportage (NQ5) будет иметь смелый внешний вид, вдохновленный новой философией дизайна Kia - «объединенные противоположности». Насколько известно, Kia собирается предложить электрическую версию Sportage, также ожидается гибридный или подключаемый гибридный двигатель.
Chevrolet Bolt
Chevrolet Bolt EUV 2022 модельного года станет полностью электрическим. Кроссовер сильно проигрывает по скорости, 60 миль в час он разгоняется за 7 секунд. Для сравнения, Volvo C40 Recharge 2022 года, развивают скорость до 100 км/ч за 4,7 секунды. Зато Chevrolet предлагает восьмилетнюю гарантию на аккумулятор.
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 2022 модельного года представляет собой электрический кроссовер. Модель доступна как с задним, так и полным приводом. С полным приводом электродвигатель может производить 320 л.с., с задним приводом доступны только 225 л.с.
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