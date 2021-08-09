ТОП-10 самых крутых забытых классических автомобилей
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Lamborghini Jalpa 1981 года
Jalpa был последним спортивным автомобилем Lamborghini в моторном отсеке которого стоял двигатель V8. Lamborghini Jalpa был спроектирован и построен знаменитым Bertone. 3,5-литровый силовой агрегат V8 мощностью 255 л.с. до 60 миль в час разгонял автомобиль за 6 секунд. Jalpa планировали сделать доступным роскошном почти суперкаром от Lambo, но было выпущено всего 410 моделей.
Volkswagen Karmann Ghia
Karmann Ghia признан одним из самых красивых автомобилей, когда-либо существовавших. Этот комфортабельный круизер стал результатом сотрудничества между Volkswagen, который взял шасси и механику Beetle и Carrozzeria Ghia, который довел его до совершенства.
В зависимости от модели в автомобиле использовался двигатель Beetle с воздушным охлаждением мощностью от 34 до 49 л.с. Скорость никогда не была приоритетом для Ghia. В XXI веке Karmann Ghia стал бы действительно чем-то интересным.
Porsche 914
914 модель была разработана совместно Volkswagen и Porsche. Это был относительно дешевый спортивный автомобиль Porsche начального уровня с очень необычным дизайном. Модель 914 должна была заменить Karmann Ghia и 912. Этот Porsche поставлялся с 1,7, 1,8 или 2,0-литровым двигателями. Последняя модель была оснащена двигателем, выдававшим 100 л.с. на задние колеса. 950-килограммовый Porsche до 100 км/ч этот силовой агрегат разгонял за 10 секунд. Новый 914 был бы почти как Cayman, но только меньше, легче и даже маневреннее.
Alfa Romeo Montreal
Когда дело касается больших, сильных и красивых итальянских круизеров, Alfa Romeo никогда не разочаровывала. Но прошло довольно много времени с тех пор, как вышел серийный супер-GT Montreal, который оснащался 2,6-литровыми двигателями V8 мощностью 230 лошадей. Montreal разгоняется до 0-60 всего за 7 секунд и развивает максимальную скорость 220 км/ч. Безупречный дизайн Bertone и свирепый V8 сделали эту Alfa достойной моделью.
VW Thing
Кто бы мог подумать, что автомобиль в стиле лего может быть таким замечательным? Модель знают также как Type 181. Несмотря на то, что 1,6-литровый двигатель развивает 46 л.с., он всегда спокойно преодолевал холмы в городе или за его пределами. Thing отличался странными опциями, например, у него съемная крыша, складное ветровое стекло, очень широкие крылья, а интерьере использованы технологии 1910-х годов.
Honda S2000
2,2-литровый двигатель этого спорткара развивает мощность 247 л.с. Эта модель считается достойным представителем в линейке спортивных автомобилей 2000-х годов. До 60 миль в час с нуля S2000 разгоняется за 6,3 секунды.
Lancia Delta Integrale
Delta Integrale — настоящая легенда итальянского ралли. Автомобиль оснащался 2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 215 л.с. До 60 миль в час он разгоняется всего за 5,7 секунды, это быстрее чем Porsche 944 Turbo. Lancia Delta Integrale побелила в 11 чемпионатов мира по ралли, причем 6 из них были выиграны подряд. К сожалению, Lancia не добилась каких-либо заметных достижений с тех пор, как право собственности перешло к Fiat.
BMW M1
Стиль Lamborghini и разработка BMW — залог успеха. BMW M1 оснащался 3,5-литровым двигателем мощностью 274 л.с., который до 60 миль в час разгонял автомобиль за 5,8 секунды. Всего было выпущено 400 экземпляров.
Toyota Celica GT-4
Японская раллийная машина оснащалась 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 252 л.с. и полным приводом. Оригинальная Celica предназначалась для шоссейных гонок, но позже она превратилась в раллийную машину. GT-4 также был первым раллийным автомобилем в котором использовалась система антизапуска. Все раллийные автомобили с турбонаддувом, которые участвовали в WRC, должны были оснащаться ограничительными пластинами. Celica показала хорошие результаты, даже слишком. Правда, вместо того, чтобы отказаться от ограничительной пластины, Toyota просто изменила ее, что сразу привело к дисквалификации после победы в первой же гонке.
Mitsubishi Lancer Evolution
На протяжении многих лет Lancer Evolution пережил 10 поколений, и все они имели одну отличительную черту: 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом. Последней моделью был Lancer Evolution X, который выдавал 440 л.с., их хватало, чтобы разогнать Evo X до 100 км/ч за 5 секунд. С тех пор производство Evo было прекращено по финансовым соображениям Mitsubishi.
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