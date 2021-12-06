6 декабря 2021, 14:43
ТОП-10 самых новых востребованных кроссоверов ноября 2021 года
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России в ноябре 2021 года. За месяц в пятерке лидеров произошли интересные изменения, в нее впервые попал автомобиль китайского бренда.
Дарья Климова Фото: Hyundai
Изображение загружается
Фото: Haval
Ранее мы писали
Лидерами российского авторынка неизменно остаются отечественные Lada Vesta и Lada Granta. Украинские автомобилисты ...Читать далее
Японский кроссовер Toyota RAV4 опустился за месяц со второго на четвертое место (3,4 тыс. экз.) Пятую строчку занимает новинка китайского бренда Haval – кроссовер Jolion (2,3 тыс. экз.), которого в октябре не было даже в десятке лидеров, пишет портал «Где и Что». Кроме того, в ТОП-10 по итогам минувшего месяца попали: Chery Tiggo 4 (2,2 тыс. экз.), Renault Kaptur (2,1 тыс. экз.), Mazda CX-5 (1,98 тыс. экз.), Nissan Qashqai (1,89 тыс. экз) и Nissan X-Trail (1,86 тыс. экз.).
Упомянутые модели: Hyundai Creta (от 879 900 Р), Renault Duster (от 699 000 Р), ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 350 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 2 690 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
- 3 160 000 РToyota RAV4 2019 в Москве
- 749 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 1 760 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 490 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 410 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 740 000 РToyota RAV4 2002 в Москве
- 950 000 РToyota RAV4 2008 в Москве
- 3 490 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
Новости по теме
Cколько и какого бензина заливают в новые машины на АвтоВАЗе: оказалось, все зависит от модели
06.12.2021, 07:05
Ай, да командир Airbus: воспитанник подарил бывшему тренеру «Тойоту»
01.12.2021, 11:31
АвтоВАЗ больше не продает черные Lada Niva Travel
29.11.2021, 18:10
Аналитики рассказали, сколько стоят самые популярные автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
18.11.2021, 15:34
Новости по теме
Cколько и какого бензина заливают в новые машины на АвтоВАЗе: оказалось, все зависит от модели
06.12.2021, 07:05
Ай, да командир Airbus: воспитанник подарил бывшему тренеру «Тойоту»
01.12.2021, 11:31
АвтоВАЗ больше не продает черные Lada Niva Travel
29.11.2021, 18:10
Аналитики рассказали, сколько стоят самые популярные автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
18.11.2021, 15:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин