ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае
Седьмое место занимает Volkswagen Sagitar, представляющий собой длиннобазный вариант Jetta нового поколения (25,7 тыс. экз., -4,8%). Шестое место досталось бестселлеру китайского SUV-сегмента, кроссоверу Haval H6 (26,0 тыс. экз., +14,8%).
В пятерку лидеров ворвался дебютант – компактный электрокар Wuling Hongguang MINI EV с результатом 26,7 тыс. проданных автомобилей. Четвертое место занимает Toyota Corolla, которая в минувшем месяце разошлась тиражом 29,2 тыс. экземпляров. Третье место досталось седану Volkswagen Bora (31,0 тыс. экз., +45,2%). «Серебро» у Volkswagen Lavida (35,0 тыс. экз., -3,7%). Титул бестселлера китайского рынка со значительным отрывом продолжает удерживать седан Nissan Sylphy (42,0 тыс. экз., -7,6%).
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