14 января 2020, 17:05
ТОП-10 самых популярных вседорожников 2019 года
- 53
- 0
Фото: motorbeam.com
Доля сегмента SUV в структуре продаж новых автомобилей в России продолжает расти. Бестселлером года среди вседорожников вновь стал компактный кроссовер Hyundai Creta. По сравнению с прошлым годом спрос на модель вырос на 6%.
Ранее мы писали
Не мы такие – жизнь такая… Подведены итоги состояния российского автомобильного рынка в ушедшем году, и они ...Читать далее
Второе место досталось кроссоверу Renault Duster. Российские дилеры реализовали 39 тыс. экземпляров модели или на 6% меньше, чем годом ранее. Третью строчку занимает Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 37,2 тыс. россиян (+12%). Четвертая позиция – у Kia Sportage с результатом 34,4 тыс. экземпляров (+5%). Замыкает пятерку лидеров Lada 4x4 – 31,9 тыс. проданных автомобилей (-3%).
Шестое место занимает Toyota RAV4 (30,6 тыс. экз., -2%), седьмое – Renault Kaptur (25,8 тыс. экз., -14%). Nissan Qashqai после обновления нарастил продажи на 8% по сравнению с 2018 годом до 25,13 тыс. кроссоверов. Вплотную к нему идет чешский Skoda Kodiaq (25,07 тыс. экз.), продемонстрировавший внушительный рост в 54%. Десятое место досталось Mitsubishi Outlander (23,9 тыс. экз., -2%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Если говорить про Москву, то могу посоветовать Техцентр КАТАНА в текстильщиках. Толковые ребята. И теперь занимаются всеми иномарками. Даже субару делают)
В Москве могу посоветовать Техцентр КАТАНА в Текстильщиках. Раньше занимались только по Сузукам, а с Нового Года стали мультибрендом. Сам обслуживаю все свои машины там. Качество и цена устраивают. Есть слесарный и кузовной цеха. Да, и сход-развал имеется)
Я очень давно мечтаю о машине. И вот накопила определенную суму, правда не хватает несколько тысяч. Друзья подкинули идею - взять быстрый онлайн займ на счёт https:// zaimy-o.ru/ zaim-na-schet на выгодных условиях, с минимальным размером процентной ставки. Как вы думаете, нужно ли?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве