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14 января 2020, 17:05

ТОП-10 самых популярных вседорожников 2019 года

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Фото: motorbeam.com
Доля сегмента SUV в структуре продаж новых автомобилей в России продолжает расти. Бестселлером года среди вседорожников вновь стал компактный кроссовер Hyundai Creta. По сравнению с прошлым годом спрос на модель вырос на 6%.
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На фоне общего падения продаж новых автомобилей, в сегменте SUV некоторые модели продолжают набирать популярность. Половине кроссоверов в первой десятке удалось завершить 2019 год с положительной динамикой. Один из них – лидер рейтинга корейский кроссовер Hyundai Creta, который в минувшем году разошелся тиражом в 71,5 тыс. экземпляров. (+6%).

Второе место досталось кроссоверу Renault Duster. Российские дилеры реализовали 39 тыс. экземпляров модели или на 6% меньше, чем годом ранее. Третью строчку занимает Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 37,2 тыс. россиян (+12%). Четвертая позиция – у Kia Sportage с результатом 34,4 тыс. экземпляров (+5%). Замыкает пятерку лидеров Lada 4x4 – 31,9 тыс. проданных автомобилей (-3%).

Шестое место занимает Toyota RAV4 (30,6 тыс. экз., -2%), седьмое – Renault Kaptur (25,8 тыс. экз., -14%). Nissan Qashqai после обновления нарастил продажи на 8% по сравнению с 2018 годом до 25,13 тыс.  кроссоверов. Вплотную к нему идет чешский Skoda Kodiaq (25,07 тыс. экз.), продемонстрировавший внушительный рост в 54%. Десятое место досталось Mitsubishi Outlander (23,9 тыс. экз., -2%).


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Отзывы по теме
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ТОП-10 самых популярных вседорожников 2019 года
{{material_128625}}На фоне общего падения продаж новых автомобилей, в сегменте SUV некоторые модели продолжают набирать популярность. Половине кроссоверов в первой десятке удалось завершить 2019 год с положительной динамикой. Один из них – лидер рейтинга корейский кроссовер Hyundai Creta, который в минувшем году разошелся тиражом в 71,5 тыс. экземпляров. (+6%).Второе место досталось кроссоверу Renault Duster. Российские дилеры реализовали 39 тыс. экземпляров модели или на 6% меньше, чем годом ранее. Третью строчку занимает Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 37,2 тыс. россиян (+12%). Четвертая позиция – у Kia Sportage с результатом 34,4 тыс. экземпляров (+5%). Замыкает пятерку лидеров Lada 4x4 – 31,9 тыс. проданных автомобилей (-3%).Шестое место занимает Toyota RAV4 (30,6 тыс. экз., -2%), седьмое – Renault Kaptur (25,8 тыс. экз., -14%). Nissan Qashqai после обновления нарастил продажи на 8% по сравнению с 2018 годом до 25,13 тыс.  кроссоверов. Вплотную к нему идет чешский Skoda Kodiaq (25,07 тыс. экз.), продемонстрировавший внушительный рост в 54%. Десятое место досталось Mitsubishi Outlander (23,9 тыс. экз., -2%).
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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