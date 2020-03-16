16 марта 2020, 00:59
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей февраля в Петербурге
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Фото: Volkswagen
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге за февраль 2020 года. Спрос вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Титул бестселлера вернул себе Volkswagen Polo.
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Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta. На нем в феврале остановили свой выбор 340 петербуржцев (+16,4%). Бронза досталась еще одному «корейцу». Семейство Kia Rio завершило месяц с результатом 315 проданных автомобилей, что примерно соответствует прошлогодним показателям (+0,3%).
Замыкают первую пятерку два кроссовера. За месяц дилеры продали 261 экземпляр Volkswagen Tiguan (+18,6%) и 210 единиц Mitsubishi Outlander (-4,1%). Кроме того, в февральский ТОП-10 самых востребованных в Петербурге новых «легковушек» попали: Lada Vesta (205 экз.; +2%), Hyundai Solaris (182 экз.; -45,5%), Skoda Rapid (175 экз.; -3,8%), Skoda Kodiaq (174 экз.; +59,6%) и Toyota RAV4 (160 экз.; +55,3%).
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