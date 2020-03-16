Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 марта 2020, 00:59

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей февраля в Петербурге

  • 123
  • 0
Фото: Volkswagen
Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге за февраль 2020 года. Спрос вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Титул бестселлера вернул себе Volkswagen Polo.
Ранее мы писали
Специалисты «Авито» подсчитали, сколько времени требуется жителям разных российских регионов, чтобы накопить ...
Читать далее
В феврале петербургские дилеры реализовали чуть более 7 тысяч новых легковых автомобилей или на 8,8% больше, чем годом ранее. Бестселлером стал седан Volkswagen Polo, продажи которого увеличились вдвое по сравнению с февралем 2019-го. Автомобиль разошелся тиражом 506 экземпляров (+99,2%). 

Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta. На нем в феврале остановили свой выбор 340 петербуржцев (+16,4%). Бронза досталась еще одному «корейцу». Семейство Kia Rio завершило месяц с результатом 315 проданных автомобилей, что примерно соответствует прошлогодним показателям (+0,3%).

Замыкают первую пятерку два кроссовера. За месяц дилеры продали 261 экземпляр Volkswagen Tiguan (+18,6%) и 210 единиц Mitsubishi Outlander (-4,1%). Кроме того, в февральский ТОП-10 самых востребованных в Петербурге новых «легковушек» попали: Lada Vesta (205 экз.; +2%), Hyundai Solaris (182 экз.; -45,5%), Skoda Rapid (175 экз.; -3,8%), Skoda Kodiaq (174 экз.; +59,6%) и Toyota RAV4 (160 экз.; +55,3%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В феврале российский авторынок вернулся к падению
Ну, у субару с выходом на рынок обещанных на этот год новинок ситуация изменится это сто процентов, и изменится в лучшую сторону. Тут вопрос в том, что все в ожидании, и не покупают то, что есть, чтобы сравнить с тем, что выйдет.
Юлиан Кузьмин
Травматика, боевое оружие. Отправляем РФ, СНГ. darkzona.org
Всем доброго времени суток. Занимаюсь продажей боевого, травматического оружия. Хочу предложить вам несколько вариантов из ассортимента. Травматические девайсы: МП-79 ( ПМ ) , Гроза-051, Лидер-М ( ТТ ) и Стример-2014 Боевые девайсы: АК-74, ПМ, ТТ, Стечкин и Вепрь-308 Все вышеперечисленные ...
vlasov75
Минюст передумал повышать штрафы за нарушение ПДД
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Никита
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
«Брожу по Хельсинки лениво, в Финляндию приехал первый раз»…
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 28 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей февраля в Петербурге
{{material_129253}}В феврале петербургские дилеры реализовали чуть более 7 тысяч новых легковых автомобилей или на 8,8% больше, чем годом ранее. Бестселлером стал седан Volkswagen Polo, продажи которого увеличились вдвое по сравнению с февралем 2019-го. Автомобиль разошелся тиражом 506 экземпляров (+99,2%). Второе место занял компактный кроссовер Hyundai Creta. На нем в феврале остановили свой выбор 340 петербуржцев (+16,4%). Бронза досталась еще одному «корейцу». Семейство Kia Rio завершило месяц с результатом 315 проданных автомобилей, что примерно соответствует прошлогодним показателям (+0,3%).Замыкают первую пятерку два кроссовера. За месяц дилеры продали 261 экземпляр Volkswagen Tiguan (+18,6%) и 210 единиц Mitsubishi Outlander (-4,1%). Кроме того, в февральский ТОП-10 самых востребованных в Петербурге новых «легковушек» попали: Lada Vesta (205 экз.; +2%), Hyundai Solaris (182 экз.; -45,5%), Skoda Rapid (175 экз.; -3,8%), Skoda Kodiaq (174 экз.; +59,6%) и Toyota RAV4 (160 экз.; +55,3%).
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Пенза Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться