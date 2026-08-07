Не только Haval: раскрыт ТОП-10 бестселлеров Китая — что выбирают вместо Lada Vesta

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды

Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.

Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.

Китайский автомобильный рынок – уникальное явление: здесь не только десятки хороших брендов, но и жесткая конкуренция с мировыми гигантами. В отличие от других стран, где местные производители зачастую ограничены в технологиях, КНР активно внедряет новинки и задает темпы развития отрасли. Это отражается и на предпочтениях покупателей: китайцы выбирают автомобили, которые редко встречаются на российских дорогах.

В начале года в Китае восстановился весьма показательный рейтинг продаж. На десятом месте — Volkswagen Sagitar, локальная версия Jetta, которую собирают на совместном предприятии с FAW. Девятое место занял электромобиль Xiaomi Su7: бренд, известный гаджетами, уверенно вошедший в автосегмент, предложив мощную и дорогую модель. Восьмую строчку занял BYD Qin L — доступный седан с гибридной или электрической силовой установкой, который мог бы заинтересовать российских покупателей ценой и надежностью.

Седьмое место — Volkswagen Lavida, классический бензиновый седан, который мог бы конкурировать с Lada Vesta, если бы продавался в России. На шестой позиции - компактный электрокар BYD Seagull, разошедшийся тиражом более 300 тысяч экземпляров благодаря низкой цене и городской направленности. Пятерку лидеров возглавляет Nissan Sylphy — простой и надежный седан, популярный среди таксистов и корпоративных парков, но постепенно теряющий позиции.

Четвертое место — BYD Qin Plus, еще один представитель гибридов и электромобилей, отличающийся экономичностью и мощностью. На ремнях - Tesla Model Y, которую в Китае любят за запас хода и адаптацию под местные предпочтения, включая удлиненный кузов. Второе место занял Wuling Hongguang Mini EV — ультракомпактный электромобиль с минимальной мощностью, но рекордно низкой ценой, что произвело на него более 400 тысяч продаж.

Абсолютный лидер — Geely Xingyuan, небольшой кроссовер с запасом хода до 410 км и мощностью 116 л.с. Доступная цена и хорошее оснащение сделали его самым востребованным автомобилем в КНР за полгода.

Интересно, что ни одна из этих моделей не входит в число бестселлеров на российском рынке. Автомобили, которые становятся хитами в Китае, редко повторяют успех в России. Яркий пример - Haval Jolion - в КНР он не получил признания, а в РФ борется за звание самой популярной иномарки.

Китайский рынок все больше ориентируется на электромобили и гибриды, а также на доступные городские модели. В России же спрос смещается в сторону кроссоверов и бензиновых машин, часто невостребованных в КНР. Кроме того, стоит учитывать, что китайские производители активно адаптируют свои автомобили под разные рынки, что может привести к появлению новых интересных предложений для российских автолюбителей.