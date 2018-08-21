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21 августа 2018, 15:22

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире

За первые шесть месяцев 2018 года по всему миру было продано 48 млн новых легковых автомобилей. Незначительный спад продаж не помешал Toyota Corolla удержать лидирующие позиции. С января по июнь нынешнего года дилеры продали более 610 тысяч экземпляров данной модели.
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Аналитический портал focus2move опубликовал статистику по глобальным продажам легковых автомобилей за первое полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го в первой «пятерке» самых продаваемых автомобилей мира изменений не произошло. 

Продажи Toyota Corolla немного сократились (на 0,4%), однако модель, по-прежнему, занимает первое место, реализовав с января по июнь 2018 года 610 660 автомобилей. На второй строчке расположились полноразмерные пикапы Ford F-серии – 534 451 проданный автомобиль, на третьей – Volkswagen Golf и 441 948 машин. Замыкают первую «пятерку» Honda Civic (424 688 шт.) и Toyota RAV4 (408 703 шт.). 

Далее идут две модели Volkswagen. По сравнению с прошлогодним рейтингом Tiguan переместился только одну строчку выше (с 7 на 6 позицию), а Polo – сразу на три (с 10 на 7 место). Автомобили разошлись тиражом 405 087 (+16,3%) и 375 795 (+8,3%) экземпляров, соответственно. Усилила свои позиции и Toyota Camry, поднявшись с 11 на 9 место (337 107 экз., +6,3%).  

Кроссоверам Honda CR-V повезло меньше. Продажи упали на 4% и модель опустилась с 6 на 8 место, реализовав 337 802 автомобиля. Потерял две позиции и Chevrolet Silverado, переместившись с 8 на 10 позицию (323 746 экз.). В еще более худшем положении оказался Ford Focus, который продал на 20% автомобилей меньше, чем годом ранее и вылетел из ТОП-10 на 14 место.

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире
{{material_124080}}Аналитический портал focus2move опубликовал статистику по глобальным продажам легковых автомобилей за первое полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го в первой «пятерке» самых продаваемых автомобилей мира изменений не произошло. Продажи Toyota Corolla немного сократились (на 0,4%), однако модель, по-прежнему, занимает первое место, реализовав с января по июнь 2018 года 610 660 автомобилей. На второй строчке расположились полноразмерные пикапы Ford F-серии – 534 451 проданный автомобиль, на третьей – Volkswagen Golf и 441 948 машин. Замыкают первую «пятерку» Honda Civic (424 688 шт.) и Toyota RAV4 (408 703 шт.). Далее идут две модели Volkswagen. По сравнению с прошлогодним рейтингом Tiguan переместился только одну строчку выше (с 7 на 6 позицию), а Polo – сразу на три (с 10 на 7 место). Автомобили разошлись тиражом 405 087 (+16,3%) и 375 795 (+8,3%) экземпляров, соответственно. Усилила свои позиции и Toyota Camry, поднявшись с 11 на 9 место (337 107 экз., +6,3%).  Кроссоверам Honda CR-V повезло меньше. Продажи упали на 4% и модель опустилась с 6 на 8 место, реализовав 337 802 автомобиля. Потерял две позиции и Chevrolet Silverado, переместившись с 8 на 10 позицию (323 746 экз.). В еще более худшем положении оказался Ford Focus, который продал на 20% автомобилей меньше, чем годом ранее и вылетел из ТОП-10 на 14 место.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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