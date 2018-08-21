204
21 августа 2018, 15:22
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире
За первые шесть месяцев 2018 года по всему миру было продано 48 млн новых легковых автомобилей. Незначительный спад продаж не помешал Toyota Corolla удержать лидирующие позиции. С января по июнь нынешнего года дилеры продали более 610 тысяч экземпляров данной модели.
Ранее мы писали
На европейском рынке подвели итоги продаж новых легковых автомобилей за первое полугодие 2018 года. В рейтинге ...Читать далее
Продажи Toyota Corolla немного сократились (на 0,4%), однако модель, по-прежнему, занимает первое место, реализовав с января по июнь 2018 года 610 660 автомобилей. На второй строчке расположились полноразмерные пикапы Ford F-серии – 534 451 проданный автомобиль, на третьей – Volkswagen Golf и 441 948 машин. Замыкают первую «пятерку» Honda Civic (424 688 шт.) и Toyota RAV4 (408 703 шт.).
Далее идут две модели Volkswagen. По сравнению с прошлогодним рейтингом Tiguan переместился только одну строчку выше (с 7 на 6 позицию), а Polo – сразу на три (с 10 на 7 место). Автомобили разошлись тиражом 405 087 (+16,3%) и 375 795 (+8,3%) экземпляров, соответственно. Усилила свои позиции и Toyota Camry, поднявшись с 11 на 9 место (337 107 экз., +6,3%).
Кроссоверам Honda CR-V повезло меньше. Продажи упали на 4% и модель опустилась с 6 на 8 место, реализовав 337 802 автомобиля. Потерял две позиции и Chevrolet Silverado, переместившись с 8 на 10 позицию (323 746 экз.). В еще более худшем положении оказался Ford Focus, который продал на 20% автомобилей меньше, чем годом ранее и вылетел из ТОП-10 на 14 место.
Новости и статьи по теме
«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
22.08.2018, 17:41
Нынешняя «Охота на колеса» оказалась «урожайнее» прошлогодней
22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
20.08.2018, 08:58
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
20.08.2018, 07:38
Едем по Алтаю: «Простор такой, что душу ломит»...
18.08.2018, 15:48
Налог на роскошь. За что приходится доплачивать?
17.08.2018, 09:31
Новости и статьи по теме
«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
22.08.2018, 17:41
Нынешняя «Охота на колеса» оказалась «урожайнее» прошлогодней
22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
20.08.2018, 08:58
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
20.08.2018, 07:38
Едем по Алтаю: «Простор такой, что душу ломит»...
18.08.2018, 15:48
Налог на роскошь. За что приходится доплачивать?
17.08.2018, 09:31
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сдавал на элантре назад и по дурости не закрыл дверь. В темноте не заметил в кусте пень, дверь слегка сошла с петель, но сразу вернул ее на место. Однако корпус двери видимо повредил, в дождь стало капать на сиденье. Обратился в восток авто, посмотрели, сказали плёвое дело, исправили буквально за пол ...
Поставляю контрактные агрегаты по всей России! Компания MOTORTOP Мотортоп работает с 2015 года и предлагает комплексный подход к решению проблем любой сложности связаных с поломкой вашего двигателя Наша организация занимается поставками контрактных агрегатов из Европы, обслуживанием двс и его капитальным ...
Приехал продавать машину. Ее забрали на диагностику, а после объявили хороший такой список неисправностей по которым цена идет в минус. Я сразу подумал, что тупо пытаются за дешево забрать, начал торговаться. Менеджер предложил исправить то, что их неустраивает и приехать в следующий раз. Сегодня приехал ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное