27 августа 2019, 15:02
ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов Петербурга
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С января по июль петербургские дилеры реализовали 28,3 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Интересно, что первые десять строчек в рейтинге самых востребованных моделей заняли именно кроссоверы, рамные машины покупают значительно реже.
Фото: Mitsubishi
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Четвертое место занимает Renault Duster (1 398 экз.), пятое – Kia Sportage (1 261 экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых продаваемых вседорожников Петербурга вошли Renault Kaptur (1 235 экз.), Skoda Kodiaq (1 103 экз.), Hyundai Tucson (945 экз.), Toyota RAV4 (874 экз.) и Nissan Qashqai (831 экз.).
Аналогичный рейтинг для Москвы несколько отличается от петербургского. В предпочтениях столичных покупателей Volkswagen Tiguan поднялся до второго места, а десятый в питерском списке Nissan Qashqai – до третьего. Зато занимающий в северной столице второе место Mitsubishi Outlander в Москве опустился до седьмого. Renault Duster и Hyundai Tucson в столице не жалуют, зато чаще покупают Nissan X-Trail (6 место) и Mazda CX-5 (10 место).
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