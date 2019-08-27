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27 августа 2019, 15:02

ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов Петербурга

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С января по июль петербургские дилеры реализовали 28,3 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Интересно, что первые десять строчек в рейтинге самых востребованных моделей заняли именно кроссоверы, рамные машины покупают значительно реже.
ТОП 10 самых продаваемых кроссоверов Петербурга

Фото: Mitsubishi

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По подсчетам аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года петербуржцы приобрели 28,3 тыс. новых автомобилей SUV-сегмента. Бессменным лидером рейтинга остается кроссовер Hyundai Creta, на котором остановили свой выбор 2 306 покупателей. Второе место досталось Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом 1 905 экземпляров. На третьей строчке - Volkswagen Tiguan с показателем 1 825 проданных автомобилей.

Четвертое место занимает Renault Duster (1 398 экз.), пятое – Kia Sportage (1 261 экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых продаваемых вседорожников Петербурга вошли Renault Kaptur (1 235 экз.), Skoda Kodiaq (1 103 экз.), Hyundai Tucson (945 экз.), Toyota RAV4 (874 экз.) и Nissan Qashqai (831 экз.).

Аналогичный рейтинг для Москвы несколько отличается от петербургского. В предпочтениях столичных покупателей Volkswagen Tiguan поднялся до второго места, а десятый в питерском списке Nissan Qashqai – до третьего. Зато занимающий в северной столице второе место Mitsubishi Outlander в Москве опустился до седьмого. Renault Duster и Hyundai Tucson в столице не жалуют, зато чаще покупают Nissan X-Trail (6 место) и Mazda CX-5 (10 место).

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ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов Петербурга
{{material_127329}}По подсчетам аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года петербуржцы приобрели 28,3 тыс. новых автомобилей SUV-сегмента. Бессменным лидером рейтинга остается кроссовер Hyundai Creta, на котором остановили свой выбор 2 306 покупателей. Второе место досталось Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом 1 905 экземпляров. На третьей строчке - Volkswagen Tiguan с показателем 1 825 проданных автомобилей.Четвертое место занимает Renault Duster (1 398 экз.), пятое – Kia Sportage (1 261 экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых продаваемых вседорожников Петербурга вошли Renault Kaptur (1 235 экз.), Skoda Kodiaq (1 103 экз.), Hyundai Tucson (945 экз.), Toyota RAV4 (874 экз.) и Nissan Qashqai (831 экз.).Аналогичный рейтинг для Москвы несколько отличается от петербургского. В предпочтениях столичных покупателей Volkswagen Tiguan поднялся до второго места, а десятый в питерском списке Nissan Qashqai – до третьего. Зато занимающий в северной столице второе место Mitsubishi Outlander в Москве опустился до седьмого. Renault Duster и Hyundai Tucson в столице не жалуют, зато чаще покупают Nissan X-Trail (6 место) и Mazda CX-5 (10 место).
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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