19 сентября 2019, 16:10
ТОП-10 самых провальных автомобилей на российском рынке
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Эксперты составили список самых неудачных автомобилей, которые так и не смогли завоевать симпатию российских автолюбителей. Все они еще недавно были представлены в дилерских шоу-румах, но с начала года многие не нашли ни одного покупателя.
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Эксперты американского агентства J.D. Power опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей, выпускаемых в ...Читать далее
Сложность с реализацией на вторичном рынке стала причиной попадания в рейтинг сразу четырех американских и четырех китайских моделей. Ситуацию с американскими автомобилями усугубляет еще и высокая цена. Например, первым в рейтинге значится седан Cadillac CT6, который стоит более 5 млн рублей, но при этом уступает премиальным моделям «большой немецкой тройки». Примерно такая же ситуация и с мощным вседорожником Jeep Grand Cherokee SRT. За новый автомобиль просят более 5,5 млн рублей. Длиннобазный Cadillac Escalade ESV серьезно проигрывает стандартной модели. Стоит он существенно дороже, а владелец за рулем огромного вседорожника выглядит наемным шофером. Минивены Chrysler Pacifica все еще продаются в России, но желающих купить их онлайн в 2019 году пока не нашлось.
Репутация китайских автомобилей постепенно улучшается, но большинство автолюбителей, по-прежнему, предпочитают заплатить чуть больше и приобрести ликвидный на вторичном рынке корейский автомобиль. Среди аутсайдеров оказались кроссоверы Lifan Myway, Geely Emgrand X7 и Chery Tiggo 4, а также седан Geely Emgrand 7. Оставшиеся две модели, компактный кроссовер Infiniti QX30 и пикап Fiat Fullback, и вовсе скоро исчезнут с российского рынка. Итальянский пикап проиграл родственному Mitsubishi L200, а Infiniti решила сосредоточиться на продажах больших вседорожников.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
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