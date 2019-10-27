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27 октября 2019, 12:58

ТОП-10 самых распространенных вседорожников в России

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Фото: АвтоВАЗ
По состоянию на июль 2019 года в России зарегистрировано немногим более 10 млн кроссоверов и внедорожников. Доля SUV сегмента составляет 23% всего отечественного парка легковых автомобилей.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие модели вседорожников наиболее распространены в России. Лидирующие позиции с большим отрывом от ближайшего преследователя удерживает Lada 4x4. С учетом 3- и 5-дверных модификаций сейчас их насчитывается в нашей стране 1,2 млн экземпляров, что составляет 12% всего отечественного внедорожного автопарка.

Второе место занимает Chevrolet Niva. Она вдвое отстает от лидера – в России зарегистрировано 625,5 тыс. экземпляров внедорожника. Третье место досталось японскому кроссоверу Toyota RAV4. Его результат – 407,4 тысячи зарегистрированных автомобилей.

Замыкают пятерку лидеров вседорожного сегмента французский кроссовер Renault Duster (387,7 тыс. экз.) и японский Nissan X-Trail (306,4 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 вошли Nissan Qashqai (299,6 тыс. экз.), УАЗ-3151 Hunter (297 тыс. экз.), Mitsubishi Outlander (252,3 тыс. экз.), Honda CR-V (219,9 тыс. экз.) и Volkswagen Tiguan (217,8 тыс. экз.).


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Lowharan
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rushaniyakrechetov
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rushaniyakrechetov
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ТОП-10 самых распространенных вседорожников в России
{{material_127548}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие модели вседорожников наиболее распространены в России. Лидирующие позиции с большим отрывом от ближайшего преследователя удерживает Lada 4x4. С учетом 3- и 5-дверных модификаций сейчас их насчитывается в нашей стране 1,2 млн экземпляров, что составляет 12% всего отечественного внедорожного автопарка.Второе место занимает Chevrolet Niva. Она вдвое отстает от лидера – в России зарегистрировано 625,5 тыс. экземпляров внедорожника. Третье место досталось японскому кроссоверу Toyota RAV4. Его результат – 407,4 тысячи зарегистрированных автомобилей.Замыкают пятерку лидеров вседорожного сегмента французский кроссовер Renault Duster (387,7 тыс. экз.) и японский Nissan X-Trail (306,4 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 вошли Nissan Qashqai (299,6 тыс. экз.), УАЗ-3151 Hunter (297 тыс. экз.), Mitsubishi Outlander (252,3 тыс. экз.), Honda CR-V (219,9 тыс. экз.) и Volkswagen Tiguan (217,8 тыс. экз.).
2019-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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