27 октября 2019, 12:58
ТОП-10 самых распространенных вседорожников в России
- 20
- 0
Фото: АвтоВАЗ
По состоянию на июль 2019 года в России зарегистрировано немногим более 10 млн кроссоверов и внедорожников. Доля SUV сегмента составляет 23% всего отечественного парка легковых автомобилей.
Ранее мы писали
АвтоВАЗ готовит масштабное обновление для внедорожника Lada 4x4. Наиболее существенные изменения произойдут ...Читать далее
Второе место занимает Chevrolet Niva. Она вдвое отстает от лидера – в России зарегистрировано 625,5 тыс. экземпляров внедорожника. Третье место досталось японскому кроссоверу Toyota RAV4. Его результат – 407,4 тысячи зарегистрированных автомобилей.
Замыкают пятерку лидеров вседорожного сегмента французский кроссовер Renault Duster (387,7 тыс. экз.) и японский Nissan X-Trail (306,4 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 вошли Nissan Qashqai (299,6 тыс. экз.), УАЗ-3151 Hunter (297 тыс. экз.), Mitsubishi Outlander (252,3 тыс. экз.), Honda CR-V (219,9 тыс. экз.) и Volkswagen Tiguan (217,8 тыс. экз.).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всем привет! Мы официальный дилер Volkswagen в Алматы Наш адрес: г. Алматы, пр. Майлина 79 Контакты на сайте https:// volkswagen-almaty.kz/
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве