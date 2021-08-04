ТОП-10 самых роскошных и дорогих кроссоверов
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Изменение автомобильных предпочтений подняло спрос на кроссоверы до невообразимого ранее уровня. На многих рынках кроссоверы часто входят в число самых продаваемых автомобилей. Они предлагаются в различных формах и модификациях. Потенциал в сегменте кроссоверов заставил такие бренды, как Rolls Royce, Bentley, Lamborghini и Ferrari, попробовать себя в этом секторе.
Rolls Royce Cullinan
Руководители Rolls Royce не скромничали и назвали свой первый внедорожник именем крупнейшего в мире необработанного алмаза. Cullinan отличается шармом и, конечно же, несравненной роскошью.
Езда в таком автомобиле тихая и плавная, а под капотом находится мощный V12, который развивает 563 л.с. и 627 фунт-фут крутящего момента. Кабина украшена деревянной отделкой премиум-класса, кожей и акцентами из фрезерованного алюминия. Также Rolls Royce предлагает полностью эксклюзивную отделку, все зависит от фантазии и толщины кошелька покупателя.
Bentley Bentayga
Bentayga один из немногих внедорожников, который претендует на то, чтобы соответствовать роскоши Rolls Royce Cullinan. Кроссовер дебютировал в 2015 году и сыграл значительную роль в том, чтобы помочь бренду достичь рекордных показателей продаж. В 2020 году на его долю приходилось 37% общих продаж Bentley во всем мире.
В настоящее время на рынке представлено 4 комплектаций Bentayga. Один из них, Bentayga Speed, является одним из самых быстрых серийных внедорожников, когда-либо созданных, с максимальной скоростью 305 км/час.
Mercedes Maybach GLS600
Maybach GLS600 конкурирует с предложениями от Rolls Royce и Bentley. Были некоторые критические замечания по поводу яркого внешнего стиля автомобиля, но мало кто может оспорить тот факт, что это один из самых роскошных представителей класса сегодня на рынке. Даже в стандартной комплектации автомобиль оснащен такими функциями, как эксклюзивная кожаная обивка Nappa, функции массажа, полуавтономный режим вождения и система очистки воздуха в салоне.
BMW X7
BMW больше знаменит своим акцентом на производительность, но эти автомобили также роскошны. Хороший пример — семиместный семейный внедорожник BMW X7. Варианты двигателей включают V6, который производит 335 л.с., или более мощный V8, который выдает 523 л.с.
Стандартные опции X7 на 2021 модельный год включают большой панорамный люк на крыше, естественное внутреннее освещение и комплексную загрузку функций помощника водителя.
Cadillac Escalade
Сейчас Escalade производится в пятом поколении. Модель дебютировала в 1999 году. В 2021 модельном году Escalade получил обновленный дизайн, который позволил ему лучше конкурировать за долю рынка в сегменте роскошных внедорожников.
Lincoln Navigator
Линкольн уже создавал роскошный автомобиль для сегмента пикапов - Lincoln Blackwood, но этот проект закончился неудачей. Однако Lincoln Navigator — это совсем другая история. Navigator не только шикарный и удобный, автомобиль предлагает больше места для пассажиров и грузов, чем большинство его конкурентов, что является большим преимуществом.
Genesis GV80
Люксовый бренд Hyundai относительно новый игрок в автомобильном сегменте. Genesis зарекомендовал себя с такими моделями, как G70 и G80, и роскошным кроссовером GV80. Это первый кроссовер бренда, который в настоящее время доступен в 6 комплектациях, каждая со своим уровнем роскоши и особенностями.
Mercedes-Benz GLB
Этот роскошный внедорожник впервые появился в модельном ряду Mercedes Benz в 2019 году, и он до сих пор показывает хорошие результаты продаж. Это один из немногих кроссоверов в своем сегменте, который в стандартной комплектации предлагает пассажирские сиденья третьего ряда. Качество кабины - одна из сильных сторон GLB, а качество материалов находится на одном уровне с теми, что предлагается в других автомобилях Mercedes Benz премиум-класса.
Volvo XC60
XC60 поддерживает репутацию бренда в области безопасности. Но автомобиль имеет не только внушительный список систем помощи водителю уже в стандартной комплектации, но и отличается высоким качеством и роскошью. Сиденья являются одними из самых удобных в своем классе.
Infiniti QX80
Этот полноразмерный кроссовер со смелым внешним видом с множеством хромированных деталей. Большой размер позволяет иметь действительно просторную кабину, в которой могут разместиться до 8 пассажиров. Внутреннее пространство отделано высококачественной кожей и деревом. В автомобиле предложен приличный список функций, включая аудиосистему премиум-класса Bose с 13 динамиками, сиденья с подогревом и развлекательные дисплеи на задних сиденьях.
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