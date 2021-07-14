ТОП-10 самых странных автомобилей в мире
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Фото: Hotcars
Ещё десять лет назад было не самое благоприятное время для автопроизводителей. Десятилетие началось с мирового финансового кризиса, реструктуризации и сокращения затрат, а штрафы за нарушения выбросов составили миллиарды. Давайте посмотрим на самые странные автомобили, которые украшали дороги в то время.
Acura ZDX
Граница между седаном и купе размыта, у некоторых возникает вопрос, может дизайн разработал новичок. В результате получилась яйцевидная конструкция, а пассажиры на заднем сиденье бились о крышу головой. ZDX дебютировал на Нью-Йоркском международном автосалоне в 2009 году с 3,7-литровым двигателем V6 в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль с пышными формами имел неплохую техническую начинку от навигационной системы с распознаванием голоса до системы, предотвращающей столкновения. Производство модели прекратилось в 2013 году из-за низких продаж.
Coda Electric
Некоторые автомобили выглядят странно из-за лишних линий, но эта модель слишком простая. В передней части есть только основные элементы: фары, боковые зеркала, дворники и не более того. Coda Electric производилась в период с 2012 по 2013 гг. и имела аккумулятор емкостью 31 кВтч. Функции безопасности включали электронный контроль устойчивости, антиблокировочную тормозную систему, шесть подушек безопасности и многое другое. Всего было продано 117 таких машин.
Nissan Cube
Куб некоторым напоминает бульдога в солнцезащитных очках. А квадратный дизайн кузова похож на рисунок третьеклассника. Четырехцилиндровый двигатель объемом 1,8 л приводил Cube в движение мощностью 122 лошадиных силы.
Mitsubishi i-MiEV
Выпуклое ветровое стекло и отсутствие капота делает модель немного странной. Пятидверный хэтчбек был признан первым шоссейным электромобилем, запущенным в массовое производство. Основанный на автомобиле Mitsubishi I Kei, электромобиль питался от литий-ионного аккумулятора емкостью 16 кВтч и развивал максимальную скорость 80 миль в час.
Nissan Murano Cross Cabriolet
Nissan Murano Cross Cabriolet выглядит неестественно и громоздким. Модель оснащалась 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 265 л.с. и 248 Нм крутящего момента.
Smart Fortwo
Оригинальный Smart Fortwo был необычным в своем роде. Автопроизводитель решил создать безопасный микрокар, используя элемент Tridion в качестве автомобильной платформы. Двухместная машина получилась ну очень маленькой.
GMC Terrain
Дебютировав в 2009 году GMC Terrain предлагал два варианта двигателя: четырехцилиндровый мотор объемом 2,4 л и V6 объемом 3,0 л, рабочий объем которого увеличился до 3,6 л в 2013 году. Выходная мощность обоих двигателей составляла 182 л.с. и 264 л.с. соответственно. Кабина была просторной, со складными задними сиденьями. Действительно, Terrain был солидным универсальным внедорожником, но почему-то на модель установили странные квадратные крылья.
Nissan NV
Основными покупателями данной модели были владельцы малого бизнеса. Но у Nissan получился странный фургон, а передняя часть ухудшила его маневренность.
Youabian Puma
Это похоже на неудачную пластическую операцию, считают коллеги из Hotcars, и в этом что-то есть. Модель Puma была детищем Камбиза Юабиана. Это должен был быть спортивный автомобиль, но что-то пошло не так.
Citroen C4 Cactus
Подушечки, похожие на пузырчатую пленку, расположенные по бокам автомобиля предназначены для защиты от ударов тележек для покупок. Концепция AirBump была отличной идеей, но немного преувеличена за счет использования контрастных цветов. Производство C4 Cactus началось в 2014 году и предлагалось с двумя вариантами двигателей: 1,2-литровый рядный трехцилиндровый бензиновый двигатель и 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель. Автомобиль отлично справлялся с грязью, асфальтом, снегом и льдом благодаря функции Grip Control.
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