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12 июля 2021, 22:04

ТОП-10 самых странных итальянских автомобилей

Итальянские автопроизводители славятся созданием одних из самых желанных автомобилей на планете, но и они ошибаются. Как старые, так и новые модели бывают очень странными.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей
ТОП 10 самых странных итальянских автомобилей

Портал Hotcars сделал подборку очень странных автомобилей итальянских производителей.

Abarth 1500 Biposto

Имя Abarth не связано с производством автомобилей. Компания занимается переделкой авто, чтобы повысить их технические характеристики, либо за счет облегчения кузова, либо за счет настройки двигателей. Строго говоря, этот Abarth 1500 Biposto больше обязан Бертоне, чем Абарту. Только смельчак решится построить такое вызывающее спортивное купе, поставить три фары и срезать колесные арки, да еще поставить колеса меньшего размера. В данной модели был установлен четырехцилиндровый двигатель мощностью 75 л.с., который развивает максимальную скоростью 112 миль в час (180 км/ч). 

Autobianchi A112

70-е годы привели к росту клиновидных суперкаров с гладкими низкопрофильными носовыми секциями, которые предназначались для более эффективного прохождения воздуха, а фары часто появлялись в виде выдвижных элементов. Autobianchi или, скорее, Gandini применили другой подход, переместив фары сзади водителя. Стоит ли говорить, что свет сильно мешал водителю и пассажиру. Autobianchi отверг концепцию A112, оставив единственный прототип.

Cisitalia 202 CMM Vignale

Потрясающе красивый и в тоже время странный Cisitalia CMM 1946 года — это результат совместной работы малоизвестного итальянского автопроизводителя Cisitalia, который предоставил шасси, и производителя кузовов Vignale, создавшего обтекаемый, немного причудливый кузов. Модель создали для участия в Mille Miglia.

Fiat Multipla

Этот автомобиль высоко оценили за инновационную компоновку, Multipla несколько лет подряд становился автомобилем года, и в то же время выигрывал менее завистливый титул самого уродливого автомобиля. Честно говоря, нет оправдания странному переднему профилю. Но, несмотря на то, что его высмеивали за внешний вид с утиным клювом, Multipla стала прорывов в своем сегменте в техническом плане.

Alfa Romeo Scarabeo II

Scaradeo делил шасси с Alfa Romeo Tipo 33. Но вместо красивых изгибов как на Tipo 33, на Scarabeo была странная смесь носа спортивного автомобиля и задней части фургона. Автомобиль называли бункером для запчастей.

Covini C6W

C6W имел сложную геометрию передней подвески, возможно, именно поэтому конструкторы установили на легковой автомобиль дополнительную пару колес.

Ferrari 330 GT Navarro Special

Классические Ferrari прекрасны, но не Ferrari 330 GT Navarro Special. Этот уникальный образец автомобильного богохульства результат творческого труда Пьера Дрого. Технически это чистый Ferrari с 4-литровым V12 от Colombo, выдающим 300 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 150 миль в час (240 км/ч).

Pininfarina Model X

Компания Pininfarina одна из самых уважаемых в мире автомобильного дизайна, вместо привычного автомобиля решила создать причудливую трапециевидную конструкцию. 1-литровый двигатель от Fiat стоял сбоку и приводил в движение правое заднее колесо. Компания утверждала, что Model X предназначена исключительно для исследований.

Zagato Zele 1000

В то время как основная часть Европы разрабатывала небольшие автомобили, такие как Mini и Fiat 500, компания Zagato придумала крошечную коробку на колесах. Многих сразу смущает квадратный вид машины. И да, это создано Zagato, теми же людьми, которые создали DB4 GTZ от Aston Martin. Но Zagato с помощью Морелли произвел один из первых электромобилей, вмещавший четыре батареи на 12 В и один двигатель с прямым приводом в простом 51-дюймовом шасси. Излишне говорить, что он не был быстрым, максимальная скорость 25 миль в час (40 км/ч), но дальность хода составляла 50 миль (80 км).

Lamborghini Egoista

Lamborghini Egoista показали в 2013 году на 50-летии итальянского автопроизводителя, всего был выпущен один экземпляр. Автомобиль отличался миниатюрной кабиной. Чтобы попасть в салон, нужно было иметь не только ловкость гонщика, но и снять рулевое колесо. Под задней палубой все более консервативно: 5,2-литровый двигатель V10 Gallardo мощностью 600 л.с.

Упомянутые модели: Fiat Multipla
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