ТОП-10 самых тяжелых обвесов Liberty Walk
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Liberty Walk, пожалуй, самое известное имя в мире обвесов. Впервые компания появилась на выставке SEMA 2009 в Лас-Вегасе с сумасшедшим и брутальным Murcielago. На выставке LB Works Lamborghini Murcielago мгновенно приобрел успех.
Каждый автомобиль LB Works, созданный вручную и доведенный до совершенства, представляет собой попытку сделать то, что другие боятся даже представить. Посмотрите на самые безумные обвесы от Liberty Walk.
LB Works Jeep Wrangler
Jeep Wrangler был построен с учетом суровых условий бездорожья. Liberty Walk, уже имеющий легко узнаваемый военный вид, превратила Wrangler в настоящего зверя. В автомобиле убрали дверные панели и окна, затем накрыли всю кабину сеткой в стиле милитари, добавили стальные бамперы, очень широкие крылья, толстую окантовку ветрового стекла, и подняли подвеску.
LB Works Lamborghini Aventador
Улучшение внешнего вида Lamborghini не самая простая задача, ведь автомобиль сам по себе уже элегантен и впечатляет по всем стандартам. Но это нисколько не отпугивает дизайнеров и мастеров LB Work.
Передний оригинальный бампер здесь заменен на бампер от LB Works. Не обошлось без установки широких крыльев. Завершает новый облик хвостовое крыло из углеродного волокна.
LB Works Nissan GT-R R35
GT-R R35 не только один из автомобилей, на которых прославился Liberty Walk, но и один из самых настраиваемых. Type 2 это один из тех обвесов ради которых вы готовы пожертвовать производительностью ради стиля. В комплект входят передний и задний бамперы, задние и боковые диффузоры, боковые юбки из углепластика. LB Works также поставил GT-R R35 антикрыло и стильные широкие крылья.
LB Works Ferrari 458
Великолепный Ferrari 458 LB Works — это одна из ранних работ Liberty Walk, автомобиль был представлен на выставке SEMA 2013 в США. В своей типичной манере Liberty Walk превратил гладкий и элегантный Ferrari 458 в агрессивную машину. Для изготовления переднего бампера, передней кромки и диффузоров использовали специальный полимер. 20-дюймовые колеса дополняют широкие крылья, а заднюю часть украшает стильный спойлер.
LB Works McLaren 650S
Liberty Walk в очередной раз зарекомендовал себя как чемпион по экстремальным трансформациям автомобильных кузовов, представив свою модификацию McLaren 650S. Смелый и новаторский дизайн сочетается с исключительным вниманием к деталям. Преобразование включает в себя новые бамперы, сплиттеры, боковые юбки и фирменные широкие крылья. С выступающим задним спойлером LB Works 650S напоминает уменьшенный McLaren P1 GTR, права, с наиболее разумной ценой.
LB Works Audi A7
Один взгляд на LB Works A7 показывает, что то, что хорошо для Lamborghinis, хорошо и для Audi. Итак, что Audi получило от обвеса LB Works? Передний бампер, задний бампер, боковую юбку, переднюю губу, хвостовое крыло и характерные широкие крылья. Все эти модификации Audi превращают его из обычного семейного автомобиля в автомобиль будущего.
LB Works Ferrari 488 GTB
После успеха Ferrari 458, Liberty Walk обратила свое внимание на Ferrari 488. Гладкий дизайн кузова 488, заимствованный у 458, получил широкие заклепанные крылья, которыми славится Liberty Walk. Чтобы завершить новый внешний вид, 488 установили переднюю губу , боковые юбки и крыло с утиным хвостом в задней части.
LB Works Lexus LC500
Lexus LC500 со смелой решеткой радиатора выглядит великолепно. Но после работы Liberty Walk, автомобиль стал смелее и лучше. Заклепанные расширители крыльев сделали его еще шире, диффузоры еще ниже, а задний спойлер и пневмоподвеска лучше.
LB Works Lamborghini Miura
Идея разрезать Lamborghini Miura, чтобы сделать его более уникальным кажется кощунственной, но не для Liberty Walk. Но вопреки своему безумному стилю, возможно, из-за уважения к редкому суперкару, дизайнеры выбрали более скромное преобразование.
LB Works Lamborghini Huracan
Liberty Walk всегда готов улучшить внешний вид автомобиля. Для Huracan доступно три комплекта. Комплект Wide Body LB Performance включает хорошо известные заклепанные широкие крылья и задний плавник.
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