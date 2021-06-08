ТОП-10 самых уродливых моделей восьмидесятых
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
1980-е годы были поворотным моментом для спортивных моделей, которые начали набирать популярность, также покупателям стали интересны седаны с современными техническими характеристиками. Но, как верно заметили журналисты Hotcars, жаль, что многие автомобили предлагали с потрясающими характеристиками, но внешне они были на удивление непривлекательными. Вот десять самых уродливых автомобилей с высокими динамическими характеристиками из 80-х, где дизайнерам стоило бы больше приложить усилий.
Pontiac Grand Prix 2+2 1986 года
Этот единственный в своем роде Pontiac должен был имитировать высокопроизводительные гоночные автомобили. Модель оснащалась двигателями объемом от 4.0 V8 до 5.7 Diesel. Компания надеялась привлечь внимание любителей быстрой езды, но внешний вид авто отталкивал покупателей.
Mercury Capri RS Turbo
Неужели это похоже на маслкар, спросит современная молодежь. Mercury Capri RS Turbo рекламировался как спортивный автомобиль, но не вписался в эту категорию. Угловатый корпус делает его квадратным, кузов имеет странные изгибы, да и заднее стекло необычной формы здесь неуместно. У инженеров передняя часть получилась слишком короткой, а задняя массивной.
Maserati Biturbo
Maserati Biturbo должен был стать первым флагманом с двухцилиндровым двигателем V6 объемом 2,0 л и мощностью 180 л.с. Но модель получилась ненадежной, и владельцам приходилось постоянно её ремонтировать. К тому же автомобиль больше похож на обычный седан, чем на спорткар с высокими динамическими характеристиками.
Subaru XT 1985 года
У Subaru XT была отличная 2,7-литровая плоская шестерка, выдвижные фары и ультрасовременные технологии. Но, автомобиль также запомнился несуразным внешним видом с длинной квадратной задней частью. Такая геометрия негативно отразилась на управляемости.
Renault 5 Turbo
Этот автомобиль имел отличные характеристики, но непривлекательный внешний вид. Renault 5 Turbo был задуман как уличная версия раллийного автомобиля, которая оснащалась 1,4-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 158 л.с. Но модель получилась слишком квадратной и приземистой, что отталкивало потенциальных покупателей.
Ford EXP Ford EXP 1982 года
У инженеров получился трехдверный хэтчбек с 1,6-литровым CVH двигателем мощностью всего 70 л.с., что очень разочаровало автолюбителей. Попытка совместить американский дизайн с европейскими влияниями того времени потерпела неудачу.
Zimmer Quicksilver
Когда вы называете автомобиль «Quicksilver», он должен быть достаточно быстрым. Но этот автомобиль был достаточно большим для мощного V8 или даже V12, а в итоге получил слабый V6, расположенный за пассажирским салоном. Так что огромная передняя часть не имела никакого смысла. В 1984 году за этот автомобиль просили 50 тысяч долларов.
Chrysler LeBaron 1985 года
Нет ничего плохого в идее превратить роскошный автомобиль в кабриолет. У LeBaron было все, что нужно — 2,2-литровый L4 с турбонаддувом на 100 л.с. И от варианта с откидным верхом ждали хорошие продажи. Но в дизайне Chrysler LeBaron появилось слишком много дерева. Фактические характеристики были неплохими, но LeBaron стал больше походить на дешевый универсал, чем на красивый кабриолет.
AMC Gremlin V8
Gremlin принято приравнивать к 70-м годам, но автомобиль дожил до 80-х благодаря вариациям AMC Spirit в Мексике и Южной Америке. По характеристикам Gremlin был действительно хорош, но его портила слишком большая передняя часть и очень маленькая основная.
Nissan Pulsar NX
Передняя часть Nissan Pulsar NX не так уж и плоха, но вот вид сзади оставляет желать лучшего. Он больше похож на универсал, а не автомобиль с высокими характеристиками. К тому же он оснащен слабым рядным двигателем мощностью всего 90 л.с.
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