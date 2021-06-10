ТОП-10 самых уродливых спорткаров, которые стоят бешеных денег
Lamborghini Veneno
Итальянский спорткар отрывает рейтинг дорогих спортивных автомобилей, у которых правильно все, кроме дизайна. Veneno выглядит так, будто он попал в аварию, из-за которой на кузове осталось слишком много складок и отверстий. Крылья и спойлер выглядят так, как будто они приклеены и могут отвалиться в любой момент. Единственной причиной, по которой люди были готовы заплатить 4 млн долларов, стал двигатель – 6,5-литровый V12 мощностью 740 л.с.
Covini C6W
Covini C6W – единственный в своем роде суперкар, построенный малоизвестным автопроизводителем из Пьяченцы, Италия. Как и у большинства итальянских суперкаров, у C6W под капотом расположен внушительный 4,2-литровый V8 мощностью более 500 л.с. Но шесть колес портят все. Обычно тремя осями могут похвастаться внедорожники и пикапы, но инженеры Covini решили, что дополнительная пара колес не помешает и спорткару.
Ferrari FF
Ferrari представила FF в 2011 году. Первый полноприводный автомобиль бренда получил негативные отзывы в основном из-за его ужасного дизайна. Кузов «универсал» не вяжется со спортивным имиджем компании, выбравшей в качестве эмблемы гарцующего скакуна. В профиль автомобиль можно спутать с бюджетным японским хэтчбеком, а уродливая радиаторная решетка выглядит, как злобная ухмылка.
Mitsuoka Orochi
Представленный в 2006 году Mitsuoka Orochi – японский спортивный автомобиль, прославившийся своим необычным дизайном. Некоторые утверждали, что внешность Orochi – очень креативная, но большинство придерживались мнения, что он просто уродлив, особенно при взгляде спереди. Но самое ужасное, что под капотом этого спорткара работал 3,3-литровый двигатель V6 мощностью 236 л.с. от Toyota Camry. За этот страшный и медленный автомобиль просили 175 тысяч долларов.
Gumpert Apollo
Представленный в 2005 году Gumpert Apollo оснастили 4,2-литровым двигателем Audi V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 800 лошадиных сил. С места до «сотни» он разгонялся за 3 секунды, а максимальная скорость превышала 360 км/ч. К сожалению, Gumpert потратил слишком много времени и сил на разработку технической части и слишком мало на дизайн. Хуже всего – огромные вентиляционные отверстия в кузове, они функциональны, но выглядят уродливо для автомобиля за 600 тысяч долларов.
Lister Storm
Storm – мощный спортивный автомобиль, построенный компанией Lister Cars в начале 1990-х годов в соответствии со стандартами гонок GT. Lister оснастил Storm самым большим двигателем, который смог найти: 7,0-литровым Jaguar V12 мощностью 550 лошадиных сил. Чтобы разогнаться до «сотни», Storm требовалось всего 4,1 секунды. Он был одним из самых быстрых автомобилей того времени. Разочаровывало только одно – ужасный клиновидный дизайн. Компания продала всего четыре экземпляра по 250 тысяч долларов каждый.
Panoz Esperante GTR-1
Panoz – американский автопроизводитель, наиболее известный своими мощными гоночными автомобилями, но он выпускал также версии для дорог общего пользования. Один из них, Esperante GTR-1, получил шасси из углеродного волокна, монокок и 6,0-литровый мотор V8. Дизайн спорткара многим показался спорным: слишком вытянутая передняя часть с рельефным капотом, выпуклыми воздухозаборниками и длинным бампером. Тем не менее нашлись покупатели, готовые выложить за него полмиллиона долларов.
Maybach Exelero
Maybach Exelero – уникальный спортивный автомобиль, известный своей сумасшедшей ценой – 8 млн долларов! Покупатель мог бы ожидать, что за такую цену приобретет само совершенство, но это не так. Носовая часть слишком длинная, фары слишком большие, а задние фонари имеют самую странную форму из всех спорткаров. Exelero был разработан для тестирования шин Goodyear и должен был разгоняться до 350 км/ч. Под капот установили 5,9-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, развивающий почти 700 л.с., с которым спорткар сумел даже превысить заданную скорость.
GDT Speedster
В 2000 году бывший инженер Ford Джин Дикирсон задался целью с нуля разработать собственный спортивный автомобиль. В 2006 году был представлен GDT Speedster. При одном взгляде на машину становится понятно, что автопроизводитель никогда ранее не занимался разработкой спорткаров. Дизайн выглядел сырым, а сам автомобиль больше напоминал детскую пластмассовую игрушку, особенно его передняя часть.
Panoz Abruzzi
Вторая модель от Panoz удостоилась звания самого уродливого и дорогого спорткара. Передняя часть Abruzzi выглядит еще более отталкивающе, чем у Esperante GTR-1. Боковые зеркала смотрятся нелепо, они маловаты для такого автомобиля и расположены слишком высоко. Зато по «технике» претензий к машине нет. Она оснащена 6,2-литровым турбомотором V8 мощностью 640 л.с. С места до «сотни» Abruzzi разгоняется за 3,1 секунды.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий