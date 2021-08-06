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6 августа 2021, 22:02

ТОП-10 самых важных автомобилей в истории Ferrari

Представляем модели Ferrari, благодаря которым итальянский бренд приобрел всемирную известность. Ferrari по праву называют национальным достоянием страны и эти машины служат тому доказательством.
Фото: hotcars.com
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
ТОП 10 самых важных автомобилей в истории Ferrari

В Италии в новостях часто можно встретить три вещи: футбол, папа Римский и Феррари. На протяжении всей своей истории Ferrari ставила свою гоночную команду выше дорожных автомобилей. Несмотря на это, компания с 1947 года произвела большое количество серийных автомобилей.

Ferrari 125 S

У Энцо Феррари была успешная гоночная карьера, которая позже привела к основанию Ferrari в 1939 году. Но прошло еще восемь лет, прежде чем Ferrari выпустила свой первый гоночный автомобиль со знаменитым именем. 125 S появился в 1947 году, всего было выпущено два экземпляра модели, что сделало её одним из самых редких и важных автомобилей в истории бренда.

В результате усилий итальянского дизайнера и инженера Джоаккино Коломбо 125S Ferrari одержала шесть побед в 1947 году. Под изящным корпусом ручной работы находился 1,5-литровый двигатель V12 мощностью всего 118 л.с. при весе шасси 1430 фунтов.

Ferrari 330 P3 / P4

В Ferrari очень серьезно относятся к гонкам, это самая старая команда в Формуле-1, имеющая ряд автомобилей и гонщиков, выигравших чемпионаты. Тем не менее, значок гарцующего коня украшал десятки прототипов и автомобилей GT с момента его основания в 1939 году. Самый известный результат - участие в 24-часовой гонке Ле-Мана на 330 автомобилях P3 / P4.

После победы в престижном соревновании пять лет подряд, 1966 год стал для Ford серьезным испытанием. Ответом итальянского автопроизводителя стал потрясающий 330 P3. Алюминий появился, где только можно, тем самым сделав спорткар более легким. Автомобиль оснащался усовершенствованным 4-литровым V12 мощностью 410 лошадиных сил.

Dino 246 GTS

Первый серийный спортивный автомобиль Ferrari выпустили без шильдика Ferrari и даже без знаменитого логотипа гарцующего коня. Автоконцерн использовал именной бейдж Dino в честь сына Энцо Феррари.

Созданный Pininfarina, Dino 246 GTS имел большое сходство с Ferrari 250 GTO, только модель была меньших размеров. Dino 246 GTS с самого начала был предназначен для использования на дорогах, а не на треке.

Ferrari 365 GTB4

Для 365 GTB4 был широко известен как Daytona, и стал одним из лучших экземпляров в истории Ferrari. Автомобиль оснащался легендарным мотором Ferrari Colombo V12 мощностью 347 л.с.

Ferrari F355

В компании сделали все возможное, чтобы вместить в модель как можно больше проверенных в гонках технологий. Первый серийный экземпляр вышел в 1995 году. Несмотря на то, что он имел улучшенный кузов Pininfarina, F355 во многом был обязан своим дизайном модели 348. Автомобиль получил 3,5-литровый мотор V8 с новой компоновкой цилиндров с пятью клапанами мощностью 375 л.с.

Ferrari F40

В 1986 году Porsche 959 был самым быстрым серийным автомобилем, который можно было купить. Это казалось вершиной инженерного совершенства, но его слава была недолгой. Ferrari со своим F40 был не только быстрее, но и первым серийным автомобилем, преодолевшим барьер в 200 миль в час (321 км/ч).

В отличие от немецкого конкурента, Ferrari пошла в другом направлении, полагая, что вес и мощность будут одинаково важны в конструкции F40. Кузов модели в большей степени состоит из легких композитных материалов, пластика вместо стекла, а также здесь минимум внутренней отделки. 2,9-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом мощностью 477 л.с. выдавал максимальную скорость 201 миль в час.

Ferrari Enzo

Представленный на Парижском автосалоне в 2002 году последний из серии гиперкаров Ferrari был с шильдиком Ferrari Enzo. Так в компании решили почтить память своего основателя.

В Enzo мощность сочетается с умной электроникой не только для управления автоматической коробкой передач в стиле F1, модель имеет полный набор активных аэродинамических средств. Enzo вышел в свет с 6-литровым двигателем V12 мощностью 651 л.с., спорткар способен на 218 миль в час.

Ferrari 250 GTO

Ограниченная серия из 36 гоночных автомобилей стала очень желанной для коллекционеров. 250 GTO представляет собой лучшее сочетание итальянского стиля и инженерии. Созданные для гонок серийные автомобили, существуют только в соответствии с правилами омологации FIA. Энцо Феррари никогда не интересовался дорожными автомобилями. Созданный с нуля, он все же в значительной степени был заимствован у более ранних моделей. Трубчатое шасси и бак были усилены, чтобы справиться с 3-литровым двигателем Ferrari Colombo V12, питаемым шестью карбюраторами Weber DCN мощностью 296 л.с.

Ferrari F2002

В сезоне 2002 года Ferrari F2002 была доминирующей моделью одержав 14 побед из 15 стартов. Для многих фанатов Формулы-1 сезон 2002 года представляет собой вершину в развитии гоночных автомобилей. Во время тестирования стало ясно, что F2002 имеет преимущество на 0,8 секунды на круг перед своим предшественником. В значительной степени успех обусловлен революционным дизайном, но 3-литровый двигатель V10 Ferrari также сыграл важную роль, безупречно выдав 835 л.с. в гоночной комплектации.

Ferrari SF90 Stradale

Спустя девяносто лет после основания Ferrari итальянский автопроизводитель представил SF90, новую породу Ferrari, в которой используется технология PHEV, первая серийная Ferrari, когда-либо работавшая не только на двигателе внутреннего сгорания.

Этот спорткар создан из смеси алюминия и углеродного волокна, имеет три электродвигателя и аккумуляторную батарею. Несмотря на прибавку в весе, этот автомобиль разгоняется до 62 миль в час за 2,5 секунды, достигая максимальной скорости 211 миль в час.

Упомянутые модели: Ferrari Enzo, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 250, Ferrari F40, Ferrari F355
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