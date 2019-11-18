18 ноября 2019, 00:01
ТОП-10 самых востребованных автомобилей премиум-класса
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в России новых легковых автомобилей премиальных марок. С января по сентябрь дилеры реализовали 113 тыс. машин премиум-класса. Лидирует кроссовер Lexus RX.
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Следующие три места занимают автомобили европейских марок. На второй строчке - Mercedes-Benz E-Class с результатом 6 тыс. проданных автомобилей. На третьей позиции расположился BMW 5-Series, который разошелся тиражом 5,2 тыс. экземпляров. Четвертое место досталось BMW X3 (4,3 тыс. экз.). Замыкает первую пятерку вновь кроссовер Lexus – на этот раз компактный Lexus NX (4,1 тыс. экз.).
Кроме того, по итогам первых девяти месяцев текущего года в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране автомобилей премиум-сегмента вошли: BMW X5 (3,8 тыс. экз.), Mercedes-Benz GLC (3,5 тыс. экз.), BMW 3-Series (3,4 тыс. экз.), Mercedes-Benz C-Class (2,9 тыс. экз.) и Lexus LX (2,6 тыс. экз.).
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