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18 ноября 2019, 00:01

ТОП-10 самых востребованных автомобилей премиум-класса

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в России новых легковых автомобилей премиальных марок. С января по сентябрь дилеры реализовали 113 тыс. машин премиум-класса. Лидирует кроссовер Lexus RX.
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Как выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат», за первые 9 месяцев 2019 года на покупку новых ...
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Спрос на автомобили премиальных марок в России продолжает расти несмотря на падение продаж в массовом сегменте. За первые 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку таких машин 483 млрд рублей или на 10% больше, чем годом ранее. Бестселлером стал кроссовер Lexus RX, на котором остановили свой выбор 6,4 тыс. россиян.

Следующие три места занимают автомобили европейских марок. На второй строчке - Mercedes-Benz E-Class с результатом 6 тыс. проданных автомобилей. На третьей позиции расположился BMW 5-Series, который разошелся тиражом 5,2 тыс. экземпляров. Четвертое место досталось BMW X3 (4,3 тыс. экз.). Замыкает первую пятерку вновь кроссовер Lexus – на этот раз компактный Lexus NX (4,1 тыс. экз.).

Кроме того, по итогам первых девяти месяцев текущего года в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране автомобилей премиум-сегмента вошли: BMW X5 (3,8 тыс. экз.), Mercedes-Benz GLC (3,5 тыс. экз.), BMW 3-Series (3,4 тыс. экз.), Mercedes-Benz C-Class (2,9 тыс. экз.) и Lexus LX (2,6 тыс. экз.).

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ТОП-10 самых востребованных автомобилей премиум-класса
{{material_128080}}Спрос на автомобили премиальных марок в России продолжает расти несмотря на падение продаж в массовом сегменте. За первые 9 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку таких машин 483 млрд рублей или на 10% больше, чем годом ранее. Бестселлером стал кроссовер Lexus RX, на котором остановили свой выбор 6,4 тыс. россиян.Следующие три места занимают автомобили европейских марок. На второй строчке - Mercedes-Benz E-Class с результатом 6 тыс. проданных автомобилей. На третьей позиции расположился BMW 5-Series, который разошелся тиражом 5,2 тыс. экземпляров. Четвертое место досталось BMW X3 (4,3 тыс. экз.). Замыкает первую пятерку вновь кроссовер Lexus – на этот раз компактный Lexus NX (4,1 тыс. экз.).Кроме того, по итогам первых девяти месяцев текущего года в ТОП-10 самых продаваемых в нашей стране автомобилей премиум-сегмента вошли: BMW X5 (3,8 тыс. экз.), Mercedes-Benz GLC (3,5 тыс. экз.), BMW 3-Series (3,4 тыс. экз.), Mercedes-Benz C-Class (2,9 тыс. экз.) и Lexus LX (2,6 тыс. экз.).
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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