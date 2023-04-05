ТОП-10 самых востребованных кроссоверов в марте 2023 года
На вторую строчку поднялся китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 3 325 проданных автомобилей (+187%). Третье место досталось еще одному «китайцу». Кроссовер Geely Coolray разошелся тиражом в 2 734 проданных экземпляра, в 6 раз улучшив результат марта 2022 года (+531%). С третьей на четвертую позицию в марте опустился внедорожник Lada Niva Legend. Дилеры реализовали 2 701 автомобиль (+131%). Замыкает первую пятерку китайский Omoda C5 с результатом 2 395 проданных автомобилей.
Также в ТОП-10 самых продаваемых моделей российского сегмента SUV в марте вошли еще пять китайских автомобилей: Chery Tiggo 4 Pro (2 309 экз.), Geely Atlas Pro (1 638 экз., +221%), Chery Tiggo 7 Pro Max (1 595 экз.), Haval F7х (1 376 экз., +125%), Exeed LX (1 265 экз.).
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Автолюбители, планирующие купить в апреле 2023 года новый автомобиль, должны располагать суммой не менее 700 тысяч рублей. Самым доступным новым автомобилем в России по-прежнему остается Lada Granta.Читать далее
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27.03.2023, 00:16
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Подавляющее большинство китайских автомобильных брендов предлагают в России кроссоверы и внедорожники. Это практичные автомобили, одной из важных характеристик которых является вместимость багажника.Читать далее
-
20.03.2023, 10:42
Тест-драйв Omoda C5 AWD: теперь вы видели всё
За те несколько месяцев, что Omoda C5 пытается сплотить ряды своих поклонников в России, только ленивый не отдал должное дизайну фастбэк-кроссовера. Имеющий глаза да подтвердит: машина действительно «красива той красотой, которая есть ничто иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни». Читать далее
-
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Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
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