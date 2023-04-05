ТОП-10 самых востребованных кроссоверов в марте 2023 года

Ранее мы писали 5 бестселлеров российского сегмента SUV в феврале 2023 года Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги февральских продаж и назвали самые востребованные ... Читать далее

Информация о регистрациях в ГИБДД в настоящее время является самым объективным источником сведений об объемах продаж. Все больше автопроизводителей перестают делиться официальными данными с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Как пишет «Автостат» , в марте в России было продано 69 913 новых легковых автомобилей. Лидерство в отечественном SUV-сегменте сохранил внедорожник Lada Niva Travel. В марте на нем остановили свой выбор 3 985 россиян или в 1,5 раза больше, чем годом ранее (+55%).

На вторую строчку поднялся китайский кроссовер Haval Jolion с результатом 3 325 проданных автомобилей (+187%). Третье место досталось еще одному «китайцу». Кроссовер Geely Coolray разошелся тиражом в 2 734 проданных экземпляра, в 6 раз улучшив результат марта 2022 года (+531%). С третьей на четвертую позицию в марте опустился внедорожник Lada Niva Legend. Дилеры реализовали 2 701 автомобиль (+131%). Замыкает первую пятерку китайский Omoda C5 с результатом 2 395 проданных автомобилей.

Также в ТОП-10 самых продаваемых моделей российского сегмента SUV в марте вошли еще пять китайских автомобилей: Chery Tiggo 4 Pro (2 309 экз.), Geely Atlas Pro (1 638 экз., +221%), Chery Tiggo 7 Pro Max (1 595 экз.), Haval F7х (1 376 экз., +125%), Exeed LX (1 265 экз.).

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