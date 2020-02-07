7 февраля 2020, 00:30
ТОП-10 самых востребованных кроссоверов января
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили продажи в сегменте SUV и назвали десять моделей, которые пользовались в январе 2020 года наибольшим спросом.
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Третью строчку занял еще один компактный корейский кроссовер – Kia Sportage. Продажи выросли не столь существенно, как у лидеров – всего на 8% и достигли 2 531 проданного экземпляра. На четвертую позицию вышел Volkswagen Tiguan. Дилеры реализовали за месяц 2 273 экземпляра (+33%). Замыкает первую пятерку Nissan X-Trail с результатом 2 073 кроссовера (+31%).
Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на российском рынке моделей сегмента SUV в минувшем январе вошли: Skoda Kodiaq (1 981 экз., +53%), Renault Duster (1 773 экз., -24%), Lada 4x4 (1 585 экз., -23%), Nissan Qashqai (1 538 экз., -2%) и Hyundai Tucson (1 382 экз., -12%).
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