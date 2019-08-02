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2 августа 2019, 13:28

ТОП-10 самых востребованных новых дизельных автомобилей 2019 года

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С января по июнь 2019 года российские дилеры реализовали 55,7 тыс. новых дизельных легковых автомобилей или на 9% меньше, чем годом ранее. Лидером продаж стал внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
ТОП 10 самых востребованных новых дизельных автомобилей 2019 года
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж новых автомобилей за первую половину 2019 года и выяснили, что спрос на дизельные версии снизился. За первые 6 месяцев в России было продано 55,7 тыс. машин с дизельными двигателями (-9% к АППГ). Первое место досталось дизельному Mitsubishi Pajero Sport, который разошелся тиражом 3,63 тыс. экземпляров. На втором месте – еще один японский внедорожник, Toyota Land Cruiser Prado с показателем 3,56 тыс. проданных автомобилей. Третью строчку занимает французский Renault Duster (2,85 тыс. экз.).

Замыкают пятерку лидеров среди дизельных машин два кроссовера корейских брендов. На четвертое место вышел Hyundai Santa Fe (2,7 тыс. экз.), на пятое – Kia Sportage (2,48 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных легковых автомобилей с дизельными двигателями вошли: Toyota Land Cruiser (2,36 тыс. экз.), BMW 5-Series (2,19 тыс. экз.), Skoda Kodiaq (2,13 тыс. экз.), BMW Х5 (1,79 тыс. экз.) и Volkswagen Touareg (1,7 тыс. экз.).

Отметим, что одновременно с падением спроса на новые дизельные машины растет спрос на аналогичные подержанные. Например, за первые пять месяцев 2019 года продажи «бэушных» дизельных автомобилей выросли на 1,4%. Лидером здесь стал дизельный Toyota Land Cruiser (5,2 тыс. экз., -0,4%). Второе место занимает Land Cruiser Prado (4,4 тыс. экз., -2,4%). Третье место досталось дизельным кроссоверам Volkswagen Touareg (4,3 тыс. экз.; +3,8%). Замыкают ТОП-5 самых популярных у россиян дизельных машин с пробегом BMW X5 (3,6 тыс. экз., +3,6%) и Kia Sorento (3,1 тыс. экз., +12,9%).


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ТОП-10 самых востребованных новых дизельных автомобилей 2019 года
{{material_127053}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж новых автомобилей за первую половину 2019 года и выяснили, что спрос на дизельные версии снизился. За первые 6 месяцев в России было продано 55,7 тыс. машин с дизельными двигателями (-9% к АППГ). Первое место досталось дизельному Mitsubishi Pajero Sport, который разошелся тиражом 3,63 тыс. экземпляров. На втором месте – еще один японский внедорожник, Toyota Land Cruiser Prado с показателем 3,56 тыс. проданных автомобилей. Третью строчку занимает французский Renault Duster (2,85 тыс. экз.).Замыкают пятерку лидеров среди дизельных машин два кроссовера корейских брендов. На четвертое место вышел Hyundai Santa Fe (2,7 тыс. экз.), на пятое – Kia Sportage (2,48 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных легковых автомобилей с дизельными двигателями вошли: Toyota Land Cruiser (2,36 тыс. экз.), BMW 5-Series (2,19 тыс. экз.), Skoda Kodiaq (2,13 тыс. экз.), BMW Х5 (1,79 тыс. экз.) и Volkswagen Touareg (1,7 тыс. экз.).Отметим, что одновременно с падением спроса на новые дизельные машины растет спрос на аналогичные подержанные. Например, за первые пять месяцев 2019 года продажи «бэушных» дизельных автомобилей выросли на 1,4%. Лидером здесь стал дизельный Toyota Land Cruiser (5,2 тыс. экз., -0,4%). Второе место занимает Land Cruiser Prado (4,4 тыс. экз., -2,4%). Третье место досталось дизельным кроссоверам Volkswagen Touareg (4,3 тыс. экз.; +3,8%). Замыкают ТОП-5 самых популярных у россиян дизельных машин с пробегом BMW X5 (3,6 тыс. экз., +3,6%) и Kia Sorento (3,1 тыс. экз., +12,9%).
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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