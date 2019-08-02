2 августа 2019, 13:28
ТОП-10 самых востребованных новых дизельных автомобилей 2019 года
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С января по июнь 2019 года российские дилеры реализовали 55,7 тыс. новых дизельных легковых автомобилей или на 9% меньше, чем годом ранее. Лидером продаж стал внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
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Замыкают пятерку лидеров среди дизельных машин два кроссовера корейских брендов. На четвертое место вышел Hyundai Santa Fe (2,7 тыс. экз.), на пятое – Kia Sportage (2,48 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных легковых автомобилей с дизельными двигателями вошли: Toyota Land Cruiser (2,36 тыс. экз.), BMW 5-Series (2,19 тыс. экз.), Skoda Kodiaq (2,13 тыс. экз.), BMW Х5 (1,79 тыс. экз.) и Volkswagen Touareg (1,7 тыс. экз.).
Отметим, что одновременно с падением спроса на новые дизельные машины растет спрос на аналогичные подержанные. Например, за первые пять месяцев 2019 года продажи «бэушных» дизельных автомобилей выросли на 1,4%. Лидером здесь стал дизельный Toyota Land Cruiser (5,2 тыс. экз., -0,4%). Второе место занимает Land Cruiser Prado (4,4 тыс. экз., -2,4%). Третье место досталось дизельным кроссоверам Volkswagen Touareg (4,3 тыс. экз.; +3,8%). Замыкают ТОП-5 самых популярных у россиян дизельных машин с пробегом BMW X5 (3,6 тыс. экз., +3,6%) и Kia Sorento (3,1 тыс. экз., +12,9%).
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